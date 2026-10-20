Wer sein iPhone Duo am Freitag vorbestellt hat, aber nicht zu den Glücklichen mit halbwegs vertretbaren Lieferzeiten zählt, darf sich ein wenig Hoffnung machen. Offenbar werden zumindest einzelne Bestellungen früher ausgeliefert als ursprünglich von Apple angekündigt.

Aus Deutschland liegen uns zu diesem Thema allerdings noch keine Meldungen vor. Aus anderen Ländern berichten dagegen mehrere Nutzer, dass sich der von Apple für ihre Bestellungen genannte Liefertermin nach vorne verschoben hat.

Liefertermine rücken offenbar nach vorne

Meldungen auf Plattformen wie X sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Mittlerweile häufen sich solche Berichte allerdings auch in reinen Apple-Foren, darunter MacRumors in den USA. Interessanterweise scheint dies vor allem Bestellungen zu betreffen, deren Lieferung ursprünglich für Dezember angekündigt war. In den aktualisierten Bestellbestätigungen wird nun die zweite Novemberhälfte als Lieferzeitraum genannt.

Oh snap! My iPhone Duo order got moved up. Used to be December. https://t.co/SgfADfMW1c — Matt Gonzalez (@mattdgonzalez) October 19, 2026

Es ist denkbar, dass Apple nach dem Start der Vorbestellungen bei den Lieferzusagen für spätere Chargen bewusst vorsichtig war. Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass bereits nach kurzer Zeit für sämtliche Farb- und Speicherkombinationen der 25. Januar als Liefertermin angezeigt wurde. Bei früheren iPhone-Starts haben sich die auf der Apple-Webseite genannten Lieferzeiten für die unterschiedlichen Varianten stets deutlich unterschieden.

Apple könnte vorsichtig kalkuliert haben

Am wahrscheinlichsten ist, dass Apple die entfernteren Lieferzeiten anhand der tatsächlich von seinen Zulieferern bestätigten Stückzahlen und Modellvarianten anpasst. Berichte, wonach stornierte Bestellungen von Wiederverkäufern für die bessere Verfügbarkeit verantwortlich sind, halten wir für reine Spekulation. Selbst wenn Apple gegen sogenannte „Scalper“ vorgeht, dürfte die Zahl der dadurch zusätzlich verfügbaren Geräte zu gering sein, um die allgemeine Verfügbarkeit des iPhone Duo spürbar zu verbessern.