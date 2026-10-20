Berichte aus den USA
iPhone Duo: Apple korrigiert Liefertermine teils nach vorne
Wer sein iPhone Duo am Freitag vorbestellt hat, aber nicht zu den Glücklichen mit halbwegs vertretbaren Lieferzeiten zählt, darf sich ein wenig Hoffnung machen. Offenbar werden zumindest einzelne Bestellungen früher ausgeliefert als ursprünglich von Apple angekündigt.
Aus Deutschland liegen uns zu diesem Thema allerdings noch keine Meldungen vor. Aus anderen Ländern berichten dagegen mehrere Nutzer, dass sich der von Apple für ihre Bestellungen genannte Liefertermin nach vorne verschoben hat.
Liefertermine rücken offenbar nach vorne
Meldungen auf Plattformen wie X sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Mittlerweile häufen sich solche Berichte allerdings auch in reinen Apple-Foren, darunter MacRumors in den USA. Interessanterweise scheint dies vor allem Bestellungen zu betreffen, deren Lieferung ursprünglich für Dezember angekündigt war. In den aktualisierten Bestellbestätigungen wird nun die zweite Novemberhälfte als Lieferzeitraum genannt.
Oh snap! My iPhone Duo order got moved up. Used to be December. https://t.co/SgfADfMW1c
— Matt Gonzalez (@mattdgonzalez) October 19, 2026
Es ist denkbar, dass Apple nach dem Start der Vorbestellungen bei den Lieferzusagen für spätere Chargen bewusst vorsichtig war. Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass bereits nach kurzer Zeit für sämtliche Farb- und Speicherkombinationen der 25. Januar als Liefertermin angezeigt wurde. Bei früheren iPhone-Starts haben sich die auf der Apple-Webseite genannten Lieferzeiten für die unterschiedlichen Varianten stets deutlich unterschieden.
Apple könnte vorsichtig kalkuliert haben
Am wahrscheinlichsten ist, dass Apple die entfernteren Lieferzeiten anhand der tatsächlich von seinen Zulieferern bestätigten Stückzahlen und Modellvarianten anpasst. Berichte, wonach stornierte Bestellungen von Wiederverkäufern für die bessere Verfügbarkeit verantwortlich sind, halten wir für reine Spekulation. Selbst wenn Apple gegen sogenannte „Scalper“ vorgeht, dürfte die Zahl der dadurch zusätzlich verfügbaren Geräte zu gering sein, um die allgemeine Verfügbarkeit des iPhone Duo spürbar zu verbessern.
Die Telekom macht es gerade genau andersrum:
Guten Tag D. xxxxx,
das von Ihnen bestellte Mobilfunk-Gerät Apple iPhone Duo 256 GB nachthimmel ist leider derzeit nicht lieferbar.
Sobald es wieder verfügbar ist, versenden wir es umgehend an Sie.
Wir teilen Ihnen bis dahin regelmäßig den aktuellen Status Ihrer Bestellung mit.
Freundliche Grüße
Ihre Telekom
Hab die gleiche Mail bekommen. Die Seite mit dem Auftragsstatus sagt aber immernoch Lieferung zwischen dem 19. und 24. Oktober?
Vermutlich spätestens im Januar.
Hatte die gleiche Mail beim 18 Pro bekommen, aber trotzdem war die Angabe auf der Auftragsstatus-Seite die richtige Angabe. Das 18 Pro wurde mir dann am Release-Tag zugestellt. Also durchatmen, das wird schon. ;)
Wohl nicht um dich zu ärgern. Apple hat vermutlich keine Liefertermine und Stückzahlen kommuniziert.
Das wäre mit Steve nicht passiert.. Apple wird immer mehr zum „normalen“ Unternehmen mit allen Schattenseiten, die das so mit sich bringt
Satire?
Auch unter Steve Jobs gab es genug Flops und Verspätungen.
Bei mir steht im Apple Store immer noch 23.10 als Liefertermin für meine Bestellung ;-)
Bei mir auch!!
Ist doch nichts neues, Apple ist immer zuverlässig und kalkuliert im Sinne des Kunden. Bei der Telekom, Media Markt und co hat man immer den Eindruck, dass sie erstmal alle Bestellungen, die sie bekommen können, annehmen und dann schauen welche Ausrede sie sich einfallen lassen können, wer daran Schuld hat, dass nicht pünktlich geliefert werden kann.
„…you know how to take the reservation. You just don’t know how to hold the reservation. And that’s really the most important part of the reservation.“ ;-D
Ist echt so
Vermutlich, weil einige ihr Kreditkartenlimit und/oder ihren Dispo gecheckt haben um festzustellen, das es doch nicht ausreicht für ein neues „Statussymbol“ das gar keines ist und nun von ihren Bestellungen zurücktreten. Bei einer Finanzierungsquote von zwischen 45% auf Kreditkarten-Schulden) bis 53% auf Ratenkredite (Zahlen USA) gar nicht so abwegig. Für Deutschland sieht es vermutlich ähnlich aus. Schon erschreckend, wie wenig Menschen heute noch mit Geld umgehen können.
Denke auch, das es daran liegt. Es wird ja erst kurz vor Versand abgebucht.
Und selbst wenn 90% finanzieren. Dann schau auf dich und mach es so wie du es für richtig hältst und lass alle anderen in Ruhe. Jeder wie er möchte.
sorry, aber was du da sagst, sagt gar nichts über mich aber ne ganze Menge über dich.
Du wirst mir richtig sympathisch.
Wenn ich das nächste Mal in Stuttgart bin, lass uns gerne auf ein Bier oder eine Apfelschorle treffen :D
Wir können dann sozusagen ein Duo-Selfie machen xD
Der Betrag ist wirklich nicht hoch. Glaube kaum an diesen Grund
Wie kann man nur so grobschlächtig denken. Ich würde eher meinen wer dieses Gerät bestellt hat es einfach über
Bei mir Abholung im Store in Wien am 23.10.
Zusätzlich eine bei MediaMarkt Lieferung 23.10.
Bin mal gespannt.
Also sollte ich wirklich 2 am Freitag bekommen wäre eines Verfügbar. Weiß 256gb.
mfg
Pascal
Also von Mediamarkt kommt sicherlich nichts.
Da kennt sich aber Einer aus, wow.
Das stimmt wohl. Erfahrungen kann man nicht kaufen, die muss man machen.
Na da haben wir doch schon eine der Ursachen der Verknappung. ;-)
Und da sind sie wieder die Scalper ;-)
Ekelhafte Ethik- und Moralvorstellungen wurden Dir da vermittelt.
Pascal hat doch gar nichts über den Preis gesagt!
Leute wie Du sind der Grund für die Knappheit. Asozial.
Da bestellen die Jungs und Mädels bei Apple einmal konservativ, und die hiesige Community dreht komplett frei. Die einen spielen ungefragt den Aushilfs-Finanzberatern und Moralberater, die anderen blockieren mit Mehrfach-Reservierungen die Händler.
Dabei wäre es so einfach! Wenn sich einfach jeder meldet, sobald sich bei den eigenen Lieferzeiten was tut, hätten alle was davon.
Aber gut – danke für diesen lehrreichen Einblick in das deutsche Konsum-Ego. Fehlt eigentlich nur noch jemand, der den Untergang des Abendlandes wegen einer Lieferzeitverzögerung im November ausruft.
Wie hoch ist die Chance in den kommenden Wochen eins im Apple Store Augsburg oder München zu bekommen ? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung von früheren Modellen
Nahezu null. Anscheinend sagt Apple sogar, dass man nicht in die Stores kommen soll, da sie nichts vorrätig haben werden.
Sehr Bering. Pures Glück wenn man ein Gerät erwischen sollte. Sind ja zig Menschen auf der Suche.
Marketing-Stunt gelungen:
Nachdem sämtliche Medien berichtet haben, dass das iPhone bis ins nächste Jahr hinein ausverkauft sei, weil es sich so großer Beliebtheit erfreue, können nun die tatsächlichen Lieferdaten genannt werden und die Kunden freuen sich doppelt, weil es jetzt doch schneller kommt, als ursprünglich erwartet.
Leider nicht. Mein später Termin bleibt lt. Apple.