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Berichte aus den USA

iPhone Duo: Apple korrigiert Liefertermine teils nach vorne
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34 Kommentare 34

Wer sein iPhone Duo am Freitag vorbestellt hat, aber nicht zu den Glücklichen mit halbwegs vertretbaren Lieferzeiten zählt, darf sich ein wenig Hoffnung machen. Offenbar werden zumindest einzelne Bestellungen früher ausgeliefert als ursprünglich von Apple angekündigt.

Aus Deutschland liegen uns zu diesem Thema allerdings noch keine Meldungen vor. Aus anderen Ländern berichten dagegen mehrere Nutzer, dass sich der von Apple für ihre Bestellungen genannte Liefertermin nach vorne verschoben hat.

Liefertermine rücken offenbar nach vorne

Meldungen auf Plattformen wie X sind natürlich mit Vorsicht zu genießen. Mittlerweile häufen sich solche Berichte allerdings auch in reinen Apple-Foren, darunter MacRumors in den USA. Interessanterweise scheint dies vor allem Bestellungen zu betreffen, deren Lieferung ursprünglich für Dezember angekündigt war. In den aktualisierten Bestellbestätigungen wird nun die zweite Novemberhälfte als Lieferzeitraum genannt.

Es ist denkbar, dass Apple nach dem Start der Vorbestellungen bei den Lieferzusagen für spätere Chargen bewusst vorsichtig war. Dafür spricht vor allem die Tatsache, dass bereits nach kurzer Zeit für sämtliche Farb- und Speicherkombinationen der 25. Januar als Liefertermin angezeigt wurde. Bei früheren iPhone-Starts haben sich die auf der Apple-Webseite genannten Lieferzeiten für die unterschiedlichen Varianten stets deutlich unterschieden.

Apple könnte vorsichtig kalkuliert haben

Am wahrscheinlichsten ist, dass Apple die entfernteren Lieferzeiten anhand der tatsächlich von seinen Zulieferern bestätigten Stückzahlen und Modellvarianten anpasst. Berichte, wonach stornierte Bestellungen von Wiederverkäufern für die bessere Verfügbarkeit verantwortlich sind, halten wir für reine Spekulation. Selbst wenn Apple gegen sogenannte „Scalper“ vorgeht, dürfte die Zahl der dadurch zusätzlich verfügbaren Geräte zu gering sein, um die allgemeine Verfügbarkeit des iPhone Duo spürbar zu verbessern.
20. Okt. 2026 um 06:54 Uhr von chris Fehler gefunden?


    34 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Die Telekom macht es gerade genau andersrum:

    Guten Tag D. xxxxx,

    das von Ihnen bestellte Mobilfunk-Gerät Apple iPhone Duo 256 GB nachthimmel ist leider derzeit nicht lieferbar.
    Sobald es wieder verfügbar ist, versenden wir es umgehend an Sie.

    Wir teilen Ihnen bis dahin regelmäßig den aktuellen Status Ihrer Bestellung mit.

    Freundliche Grüße
    Ihre Telekom

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  • Bei mir steht im Apple Store immer noch 23.10 als Liefertermin für meine Bestellung ;-)

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  • Ist doch nichts neues, Apple ist immer zuverlässig und kalkuliert im Sinne des Kunden. Bei der Telekom, Media Markt und co hat man immer den Eindruck, dass sie erstmal alle Bestellungen, die sie bekommen können, annehmen und dann schauen welche Ausrede sie sich einfallen lassen können, wer daran Schuld hat, dass nicht pünktlich geliefert werden kann.

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  • Vermutlich, weil einige ihr Kreditkartenlimit und/oder ihren Dispo gecheckt haben um festzustellen, das es doch nicht ausreicht für ein neues „Statussymbol“ das gar keines ist und nun von ihren Bestellungen zurücktreten. Bei einer Finanzierungsquote von zwischen 45% auf Kreditkarten-Schulden) bis 53% auf Ratenkredite (Zahlen USA) gar nicht so abwegig. Für Deutschland sieht es vermutlich ähnlich aus. Schon erschreckend, wie wenig Menschen heute noch mit Geld umgehen können.

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  • Bei mir Abholung im Store in Wien am 23.10.
    Zusätzlich eine bei MediaMarkt Lieferung 23.10.
    Bin mal gespannt.
    Also sollte ich wirklich 2 am Freitag bekommen wäre eines Verfügbar. Weiß 256gb.
    mfg
    Pascal

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  • Da bestellen die Jungs und Mädels bei Apple einmal konservativ, und die hiesige Community dreht komplett frei. Die einen spielen ungefragt den Aushilfs-Finanzberatern und Moralberater, die anderen blockieren mit Mehrfach-Reservierungen die Händler.

    Dabei wäre es so einfach! Wenn sich einfach jeder meldet, sobald sich bei den eigenen Lieferzeiten was tut, hätten alle was davon.

    Aber gut – danke für diesen lehrreichen Einblick in das deutsche Konsum-Ego. Fehlt eigentlich nur noch jemand, der den Untergang des Abendlandes wegen einer Lieferzeitverzögerung im November ausruft.

    Antworten

  • Wie hoch ist die Chance in den kommenden Wochen eins im Apple Store Augsburg oder München zu bekommen ? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung von früheren Modellen

    Antworten

  • Marketing-Stunt gelungen:
    Nachdem sämtliche Medien berichtet haben, dass das iPhone bis ins nächste Jahr hinein ausverkauft sei, weil es sich so großer Beliebtheit erfreue, können nun die tatsächlichen Lieferdaten genannt werden und die Kunden freuen sich doppelt, weil es jetzt doch schneller kommt, als ursprünglich erwartet.

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