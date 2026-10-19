Wer seine Apple Watch beschädigt, muss bei einer Reparatur durch Apple mit vergleichsweise hohen Kosten rechnen. Apple bietet lediglich den Austausch des Akkus als separate Dienstleistung an. Bei anderen Schäden sieht Apple in der Regel einen kostenpflichtigen Gerätetausch vor. Daher kann es sich lohnen, die von Apple angegebenen Reparaturkosten mit den Preisen freier Reparaturbetriebe zu vergleichen.

Wir wollten wissen, welche Schäden an der Apple Watch besonders häufig auftreten und wann sich eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Der Reparaturdienstleister Jamborepair hat uns dazu eine Auswertung von rund 200 aktuellen Reparaturaufträgen zur Verfügung gestellt.

Jede zweite Reparatur betrifft das Displayglas

Bei rund der Hälfte der von Jamborepair erfassten Reparaturen handelt es sich um Schäden am Displayglas. Sind das darunterliegende Display und die Touch-Funktion noch intakt, ist eine solche Reparatur deutlich günstiger als der Gerätetausch bei Apple.

An zweiter Stelle folgt der Akkutausch mit rund 30 Prozent aller Reparaturaufträge. Defekte Displays machen 15 Prozent aus, während Schäden an der Gehäuserückseite mit etwa fünf Prozent vergleichsweise selten vorkommen.

Glastausch bei freien Anbietern deutlich günstiger

Besonders groß fällt der Preisunterschied beim Austausch einer beschädigten Glasscheibe aus. Während Apple für den stattdessen angebotenen Gerätetausch mindestens rund 330 Euro berechnet, berechnet der Reparaturbetrieb dafür je nach Modell zwischen 99 und 199 Euro.

Auch beim Austausch eines vollständigen Displays können freie Werkstätten günstiger sein. Jamborepair nennt hierfür Preise zwischen 159 und 249 Euro. Bei Apple können dagegen je nach Modell zwischen rund 330 und 650 Euro anfallen.

Beim Akkutausch sind die Preisunterschiede geringer. Apple berechnet hierfür 119 bis 139 Euro, während Jamborepair je nach Modell zwischen 79 und 139 Euro verlangt.

Wann sich eine Reparatur nicht mehr lohnt

Der Reparaturanbieter betont auch, dass nicht jede Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei der Apple Watch Series 1 bis Series 4 rät der Dienstleister mit Ausnahme eines Akkutauschs häufig von einer Instandsetzung ab. Die Reparaturkosten liegen hier häufig nahe am Gebrauchtwert der Uhr.

Beim Preisvergleich sollte allerdings berücksichtigt werden, dass Dienstleister wie Jamborepair bei den Reparaturen zwar neue Dichtungen verbauen, jedoch keine Garantie auf die Wasserdichtigkeit geben kann. Duschen und Schwimmen würden wir mit einer extern reparierten Apple Watch daher nicht unbedingt.

Abschließend sei noch erwähnt, dass wir in keiner Geschäftsbeziehung zu Jamborepair stehen und auch keine besondere Empfehlung für diesen oder einen anderen Anbieter aussprechen.