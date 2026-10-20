Versteckte Anweisungen entdeckt
WhatsApp-KI sollte Hinweise auf Datenschutzbehörden vermeiden
Meta macht Meta-Dinge: Auf zahlreichen Hilfeseiten von WhatsApp waren interne Anweisungen für den KI-gestützten Kundenservice des Messengers öffentlich einsehbar. Die Texte waren zwar nicht direkt auf den Webseiten zu sehen, ließen sich aber über deren Quellcode abrufen. Entdeckt wurden die versteckten Instruktionen von den Sicherheitsexperten Redact.
Auf rund 80 Hilfe- und FAQ-Seiten von WhatsApp fanden sich demnach etwa 100 Textblöcke mit Anweisungen für den Umgang des KI-Chatbots mit bestimmten Nutzeranfragen. Ein Teil dieser Anweisungen enthielt Informationen, die auf den eigentlichen Hilfeseiten nicht zu finden waren.
WhatsApp-KI sollte Datenschutzbehörden verschweigen
Teilweise sind die Anweisungen bezeichnend für die Firmenpolitik von Meta. Bei Anfragen zur Löschung eines WhatsApp-Kontos sollte der Chatbot beispielsweise darauf verzichten, Nutzer an Datenschutzbehörden oder andere Aufsichtsstellen zu verweisen.
Grafiken: Redact
Weitere Vorgaben betrafen den Umgang mit Beschwerden und möglichen rechtlichen Auseinandersetzungen. Der Chatbot sollte demnach weder rechtliche Einschätzungen abgeben noch die Nutzungsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien von WhatsApp interpretieren. Auch konkrete Datenschutzgesetze sollte er nicht erläutern, selbst wenn Nutzer ausdrücklich danach fragen.
Andere Vorgaben betrafen eher alltägliche Fragen. So wurde beispielsweise vorgegeben, dass der Chatbot keine Informationen über bislang unveröffentlichte WhatsApp-Funktionen preisgeben soll.
Meta hat die Informationen entfernt
Nachdem das US-Magazin Wired Meta mit den Erkenntnissen konfrontiert hatte, wurden die versteckten Anweisungen von den betroffenen Webseiten entfernt.
Das Unternehmen bestätigte den Vorfall und hat gegenüber Wired erklärt, dass die internen Vorgaben aufgrund eines inzwischen behobenen Fehlers öffentlich zugänglich gewesen seien. Sie seien ausschließlich für den KI-gestützten WhatsApp-Support bestimmt gewesen und sollten sicherstellen, dass Nutzer passende und korrekte Antworten erhalten. Laut Meta will man insbesondere bei rechtlichen Themen vermeiden, dass der Chatbot Auskünfte erteilt, für die er nicht vorgesehen sei.
Unklar ist, wie lange die Anweisungen öffentlich zugänglich waren und ob auch KI-Systeme anderer Anbieter darauf zugreifen konnten.
Da werden die Fallstricke eines jeden Ki Assistenten leider offensichtlich- alle befangen, alle erzählen dir nur was du hören sollst/willst ….
Schade das es so läuft aber auch irgendwie unausweichlich.
Hinzu kommt, dass das dann Entscheidungen sind, die nicht die KI trifft sondern durch den dortigen Mensch/Person beigebracht wurden. KI macht was Administrator vorgibt.
Deren Dienste zu nutzen, ist das eine.
Wer jetzt aber noch die KI-Modelle von Meta nutzt, dem ist nicht mehr zu helfen. Diese Firma in diesem Bereich mit seinen Daten zu unterstützen, ist mehr als grenzwertig.
Ich hoffe, die bekommen die nächste Strafe aufgebrummt, am besten im Milliardenbereich, damit das auch endlich mal richtig wehtut.
Übrigens DIE Nachrichtenplattform der 95% aller Leute Ihre täglichen sämtliche privaten Inhalte mit ihren Liebsten teilen & das Unternehmen und seine Methoden bis auf den T*d verteidigen würden. Soll einer schlau draus werden
Noch Fragen. Die machen was die wollen nicht das was sie dürfen. Aber keiner glaubt es.
Wo ist der Aufreger? Hat doch alles Hand und Fuß und ist absolut korrekt so. Wer KI nutzt, weiß genau, dass man so etwas so hinzufügen muss. Hier wird sich nur aufgeregt, weil es Meta ist aber Substanz fehlt euch komplett.
Meta haftet für die Antworten der KI. Wäre also fahrlässig die Antworten der KI nicht einzuschränken.