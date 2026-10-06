iPhone Duo: Apple feilt an StandBy, Fokus und Safari

Apple feilt beim iPhone Duo weiter an Details, die bislang weder auf der Bühne noch in den Produktseiten eine größere Rolle gespielt haben. Der Entwickler und Code-Analyst „pdfu“ hat erneut mehrere Änderungen im System entdeckt. Dazu gehören eine überarbeitete Fokus-Steuerung auf dem Sperrbildschirm, zusätzliche Optionen für StandBy und Web-Schnittstellen für faltbare Geräte.

StandBy lässt sich genauer steuern

Ist ein Fokus aktiv, erscheint auf dem Sperrbildschirm des iPhone Duo oberhalb der unteren Bedienelemente eine zusätzliche Schaltfläche. Darüber lässt sich der aktuelle Fokus abschalten und wieder aktivieren, solange der Sperrbildschirm geöffnet bleibt. Gleichzeitig zeigt iOS den aktiven Fokus oberhalb der Uhrzeit an.

Auch beim erweiterten StandBy-Modus gibt es mehr Einstellmöglichkeiten als bislang bekannt. Nutzer können festlegen, in welchen Positionen das faltbare iPhone StandBy aktiviert. Zusätzlich lässt sich bestimmen, dass der Modus nur beim Laden startet.

Das ergänzt die bekannten Möglichkeiten des Duo. Halb aufgeklappt kann das Gerät ohne separaten Ständer auf dem Tisch stehen und dort Uhren, Fotos oder Widgets anzeigen. Zuletzt waren zusätzliche StandBy-Ansichten für Home-Kameras und Smart-Home-Steuerungen aufgetaucht. Nun lässt sich offenbar auch genauer bestimmen, wann diese Oberfläche erscheint.

Safari bereitet sich auf den Knick vor

Ein weiterer Fund betrifft Safari. pdfu zufolge unterstützt der Browser auf dem iPhone Duo bereits die Device Posture API und die Viewport Segments API. Im Simulator lassen sich beide unter den WebKit Feature Flags aktivieren.

Für Webentwickler sind die Schnittstellen interessant, weil Webseiten damit auf die Haltung eines faltbaren Geräts und auf getrennte Bildschirmbereiche reagieren können. Eine Seite kann so berücksichtigen, ob das Duo geöffnet, gefaltet oder in einer Zwischenposition genutzt wird. Die Viewport-Segmente liefern zudem Informationen darüber, wie sich die verfügbare Fläche aufteilt.

Das passt zu unserem ersten Hands-on mit dem iPhone Duo. Schon dort fiel auf, dass der Reiz weniger im bloßen Aufklappen und an dem dann doppelt so großen Bildschirm liegt als in Oberflächen, die beide Displayhälften sinnvoll nutzen. Apples Vorbereitungen reichen damit bis in Safari und ins Web.