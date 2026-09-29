iPhone Duo wird im StandBy zum Smart-Home-Display

Das iPhone Duo macht deutlich mehr aus Apples StandBy-Modus als bisherige iPhones. Schon zur Vorstellung hatte Apple angekündigt, dass sich das faltbare Modell aufgestellt auch ohne angeschlossenes Ladegerät in eine Uhr, einen Bilderrahmen oder eine Widget-Anzeige verwandelt. Jetzt zeigen Funde in iOS 27.1, dass Apple offenbar noch mehrere Ansichten zurückgehalten hat.

Der Entwickler und Code-Analyst pdfu hat in den Lokalisierungsdateien insgesamt fünf bislang nicht angekündigte StandBy-Ansichten entdeckt. Sie tragen die Namen „Home Camera“, „Home Modular“, „Flow“, „Fade“ und „Snoopy“. Teile davon ließen sich bereits mit dem aktuellen Renderer darstellen.

Bis zu neun Kameras im Blick

Am interessantesten dürfte „Home Camera“ sein. Die Ansicht kann offenbar entweder den Stream einer einzelnen Home-Kamera oder eine Übersicht mit bis zu neun Kameras gleichzeitig anzeigen. Damit könnte das auf dem Tisch stehende iPhone Duo beispielsweise als kleine Überwachungszentrale für Wohnung oder Haus dienen.

„Home Modular“ scheint dagegen stärker auf die Steuerung des Smart Homes ausgelegt zu sein. Konkrete Details fehlen noch, der Name und die im Code gefundenen Elemente deuten aber auf frei zusammenstellbare Home-Steuerelemente hin.

Here’s a deep dive into StandBy mode on iPhone Duo. Rushmore, the app meant to host the redesigned faces, is missing from the iOS 27.1 simulator. But its localization strings reveal unreported faces, and I got some new faces running in the current renderer. 🧵 https://t.co/lDQHOy5R0e — pdfu (@itspdfu) September 28, 2026

Schon bei der Vorstellung des iPhone Duo hatte Apple StandBy deutlich erweitert. Kalender, Wetter, Fotos, Erinnerungen und klassische Uhren gehören zu den bereits bestätigten Ansichten. Alle können stärker als bisher mit Farben, Schriften und Komplikationen angepasst werden.

Snoopy und zwei unbekannte Ansichten

Etwas verspielter wird die neue Snoopy-Ansicht. Details nennt Apple noch nicht, sie dürfte sich aber an den bekannten Peanuts-Animationen der Apple Watch und dem Snoopy-Bildschirmschoner von Apple TV orientieren.

Here’s the new face editor. Its design closely matches the Apple Watch face editor. You can swipe between settings, then scroll through available options. Next, a closer look at three faces I managed to get running: https://t.co/Hlv7xBmulG — pdfu (@itspdfu) September 28, 2026

Weniger klar ist bislang, was sich hinter „Flow“ und „Fade“ verbirgt. Flow könnte auf eine animierte beziehungsweise auf Eingaben reagierende Darstellung hinauslaufen, zu Fade gibt es bislang praktisch keine Informationen.

Auch der Editor für StandBy wird offenbar umfangreicher. Für Uhren mit Widgets stehen fünf unterschiedliche Layouts bereit, außerdem können Nutzer mit Wischgesten schnell zwischen verschiedenen Darstellungen wechseln.

Das iPhone Duo lässt sich ab dem 16. Oktober vorbestellen und wird am 23. Oktober ausgeliefert. Apple liefert das faltbare iPhone mit iOS 27.1 aus. Ob alle jetzt entdeckten StandBy-Ansichten direkt zum Verkaufsstart freigeschaltet werden, ist noch offen.