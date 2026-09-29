StandBy ohne Ladekabel:
iPhone Duo wird im StandBy zum Smart-Home-Display
Das iPhone Duo macht deutlich mehr aus Apples StandBy-Modus als bisherige iPhones. Schon zur Vorstellung hatte Apple angekündigt, dass sich das faltbare Modell aufgestellt auch ohne angeschlossenes Ladegerät in eine Uhr, einen Bilderrahmen oder eine Widget-Anzeige verwandelt. Jetzt zeigen Funde in iOS 27.1, dass Apple offenbar noch mehrere Ansichten zurückgehalten hat.
Der Entwickler und Code-Analyst pdfu hat in den Lokalisierungsdateien insgesamt fünf bislang nicht angekündigte StandBy-Ansichten entdeckt. Sie tragen die Namen „Home Camera“, „Home Modular“, „Flow“, „Fade“ und „Snoopy“. Teile davon ließen sich bereits mit dem aktuellen Renderer darstellen.
Bis zu neun Kameras im Blick
Am interessantesten dürfte „Home Camera“ sein. Die Ansicht kann offenbar entweder den Stream einer einzelnen Home-Kamera oder eine Übersicht mit bis zu neun Kameras gleichzeitig anzeigen. Damit könnte das auf dem Tisch stehende iPhone Duo beispielsweise als kleine Überwachungszentrale für Wohnung oder Haus dienen.
„Home Modular“ scheint dagegen stärker auf die Steuerung des Smart Homes ausgelegt zu sein. Konkrete Details fehlen noch, der Name und die im Code gefundenen Elemente deuten aber auf frei zusammenstellbare Home-Steuerelemente hin.
Here’s a deep dive into StandBy mode on iPhone Duo.
Rushmore, the app meant to host the redesigned faces, is missing from the iOS 27.1 simulator.
But its localization strings reveal unreported faces, and I got some new faces running in the current renderer. 🧵 https://t.co/lDQHOy5R0e
— pdfu (@itspdfu) September 28, 2026
Schon bei der Vorstellung des iPhone Duo hatte Apple StandBy deutlich erweitert. Kalender, Wetter, Fotos, Erinnerungen und klassische Uhren gehören zu den bereits bestätigten Ansichten. Alle können stärker als bisher mit Farben, Schriften und Komplikationen angepasst werden.
Snoopy und zwei unbekannte Ansichten
Etwas verspielter wird die neue Snoopy-Ansicht. Details nennt Apple noch nicht, sie dürfte sich aber an den bekannten Peanuts-Animationen der Apple Watch und dem Snoopy-Bildschirmschoner von Apple TV orientieren.
Here’s the new face editor.
Its design closely matches the Apple Watch face editor. You can swipe between settings, then scroll through available options.
Next, a closer look at three faces I managed to get running: https://t.co/Hlv7xBmulG
— pdfu (@itspdfu) September 28, 2026
Weniger klar ist bislang, was sich hinter „Flow“ und „Fade“ verbirgt. Flow könnte auf eine animierte beziehungsweise auf Eingaben reagierende Darstellung hinauslaufen, zu Fade gibt es bislang praktisch keine Informationen.
Auch der Editor für StandBy wird offenbar umfangreicher. Für Uhren mit Widgets stehen fünf unterschiedliche Layouts bereit, außerdem können Nutzer mit Wischgesten schnell zwischen verschiedenen Darstellungen wechseln.
Das iPhone Duo lässt sich ab dem 16. Oktober vorbestellen und wird am 23. Oktober ausgeliefert. Apple liefert das faltbare iPhone mit iOS 27.1 aus. Ob alle jetzt entdeckten StandBy-Ansichten direkt zum Verkaufsstart freigeschaltet werden, ist noch offen.
Tippfehler, es geht doch um das iPhone Duo?: Für Uhren mit Widgets stehen fünf unterschiedliche Layouts bereit, außerdem können Nutzer mit Wischgesten schnell zwischen verschiedenen Darstellungen wechseln.
Ersetze das Wort „Uhren“ durch „Standby-Zifferblätter“ – dann passt es.
Und liebes nochmal, rückwärts und nur dieses zweite Wort und ersetze alle y durch j
Der teuerste Wecker ever
Ein günstiger Wecker.
Ich überlege gerade, ob Snoopy für mich das Kaufargument werden kann…
Natürlich!
Toll…..was für eine Innovation
Es ist immer wieder witzig, wie manche Menschen einfach nicht zufriedenzustellen sind. Das Gerät muss einem nicht gefallen und berechtigte Kritik gibt es ja mittlerweile zu Genüge, aber dann jede Kleinigkeit oder Funktion schlechtzumachen, verstehe ich nicht. Nur weil einem eine Funktion nicht zusagt, heißt das noch lange nicht, dass andere sie nicht toll finden oder täglich nutzen werden. Meiner Meinung nach hat Apple an diesem Gerät und iOS viele Dinge überarbeitet und besser gemacht als die anderen Hersteller. Es wird sich zeigen, wie gut Apple die Verbesserungen am Ende wirklich umgesetzt hat, aber der allgemeine Tenor aller Tester war durchweg positiv.
Spannend ist auch immer wieder, welche Innovationen manche erwarten. Das beschichtete Innendisplay ist mattiert, das Scharnier anscheinend wirklich krass entwickelt und konstruiert, und trotzdem reicht es vielen nicht. Beides trägt aber dazu bei, dass die größten Kritikpunkte an Foldables behoben werden.
Erst wenn das Duo Geldscheine druckt, werden alle zufrieden sein …. :)))
Das tut es doch. Allerdings nur für Apple.
Das unterscheidet den Deutschen vom Rest der Welt. Unternehmen stellt ein neues Produkt vor.
200 tolle Eigenschaften. 1 oder 2 Eigenschaften nicht so toll oder überflüssig.
Der Rest der Welt diskutiert über ein paar der 200 neuen Dinge und freut sich usw.
Der Deutsche sucht sich eine der beiden Unnützen Eigenschaften und reibt sich in Social Media und Foren die Finger daran wund und verliert kein Wort über die tollen 200 Eigenschaften.
Ich verstehe Deine Sicht. Allerdings kann man sich einerseits bei der Vorstellung eines Luxusautos über das neue Design des Aschenbechers begeistern oder sich andererseits – angesichts des hohen Preises – über diese „Innovation“ auch lustig machen. Alles ist erlaubt, jeder kann seine Meinung frei äußern.
Ich freu mich auf das Duo.
Auf jeden Fall. Bin auch gespannt und freue mich.
Denke ich warte auf das Trio
Bei mir geht nichts unter Quattro.
Ich kann mir ja vorstellen, dass das Thema Home Kamera das neue Produkt von Apple anspricht und weniger das iPhone du
Damit hat Apple mich doch noch rumbekommen – und damit ist das 18 Pro Max für much bald wieder Geschicht. Das Duo – Hammer!