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Preis fällt auf 348 Euro

Dwarf Mini bringt Deep-Sky-Fotografie aufs iPhone
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Das Smartphone-Teleskop Dwarf Mini lässt sich im Rahmen der Prime Deal Days zum Preis von 347,95 Euro bestellen, das sind gut 80 Euro weniger als der Hersteller dafür verlangt. Zuletzt haben wir das Dwarf Mini kurz vor der Sonnenfinsternis im August ausführlich vorgestellt.

Einmal auf sein Ziel ausgerichtet, verfolgt das Teleskop dessen Bahn und rechnet die aufgenommenen Einzelbilder zusammen. Bei der Sonnenfinsternis hatten wir mit dem Dwarf Mini eindrucksvolle Bilder erstellt, auf denen nicht nur die Mondscheibe, sondern auch die Sonnenflecken gut zu sehen sind.

Sonnenfinsternis Dwarf Mini

Deep-Sky-Fotos mit automatischer Nachführung

Aufnahmen von Sonne und Mond lassen sich mit dem Dwarf Mini schnell und einfach erstellen, besonders reizvoll ist jedoch die Möglichkeit, damit Deep-Sky-Objekte wie Nebel zu fotografieren. Aufnahmen solcher mit bloßem Auge gar nicht sichtbaren Objekte entstehen mithilfe teils mehrere Stunden dauernder Aufnahmereihen. Das Teleskop führt dabei automatisch motorisiert nach. Eindrucksvolle Beispiele für die damit möglichen Aufnahmen veröffentlichen Besitzer des Teleskops regelmäßig in der Dwarf Community auf Reddit veröffentlicht.

Dwarf Mini App

Das dabei genutzte Verfahren zum Zusammenfügen von Einzelbildern wird Stacking genannt. Dabei geht es nicht nur darum, schwache Bildinformationen besser sichtbar zu machen. Durch das Zusammenfügen von hundert oder mehr Einzelaufnahmen lassen sich zudem Bildfehler und Störungen reduzieren. Ganz grob lässt sich dies mit einer HDR-Aufnahme vergleichen, bei der mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten zusammengerechnet werden, um helle und dunkle Bildpartien zugleich detailreich darzustellen.

Auch als Teleobjektiv fürs iPhone

Das Dwarf Mini lässt sich zudem als externes Teleobjektiv für das iPhone verwenden, um Landschaftsfotos oder Aufnahmen von Tieren mit einer Brennweite von bis zu 150 Millimetern zu erstellen. Wir betten als Beispiel hierfür noch einmal unser Kirschfoto ein. Der kleine Bildausschnitt oben zeigt die Entfernung zum Baum, die kleine weiße Markierung die in der großen Aufnahme sichtbaren Kirschen.

Dwarf Mini Kirschen

Das Dwarf Mini ist ein tolles Gadget für Hobby-Astronomen und experimentierfreudige iPhone-Fotografen. Die zugehörige iPhone-App ist kostenlos und erleichtert die Motivsuche mit einem integrierten Himmelsatlas.

Produkthinweis
DWARFLAB DWARF Mini Smart-Teleskop, 840 g, App-Steuerung, Astrofotografie 347,65 EUR 429,00 EUR

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06. Okt. 2026 um 18:38 Uhr von chris Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ein tolles Gerät. Aber wie verhält es sich, wenn der Hersteller mal Pleite geht und die App nicht mehr gepflegt wird?
    Ist das Teleskop dann Elektroschrott, oder funktioniert das trotzdem?

    Antworten

  • Cool. Wird vielleicht gekauft wenn die warme Jahreszeit wieder kommt mit wenig Bewölkung.

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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