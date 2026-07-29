iPhone bleibt zu Hause: „Wo ist?“ folgt künftig der Apple Watch

Apple verbessert mit iOS 27 die Standortfreigabe über „Wo ist?“. Wer sein iPhone zu Hause lässt und nur die gekoppelte Apple Watch mitnimmt, teilt künftig automatisch die Position der Uhr. Ein manueller Wechsel des für die Freigabe verwendeten Geräts ist nicht mehr nötig.

Bislang basiert der dauerhaft mit Freunden oder Familienmitgliedern geteilte Standort in der Regel auf einem fest ausgewählten Apple-Gerät. Meist handelt es sich dabei um das iPhone. Bleibt dieses zu Hause, sehen Kontakte entsprechend weiterhin dessen Position – obwohl sich der Nutzer längst an einem anderen Ort befindet.

Das mitgenommene Gerät entscheidet

Unter iOS 27 erkennt „Wo ist?“ automatisch, wenn sich die gekoppelte Apple Watch nicht mehr in der Nähe des iPhones befindet. Die Standortfreigabe wechselt dann zur Uhr und zeigt wieder die tatsächliche Position des Nutzers an. Kehrt dieser zum iPhone zurück, soll das Smartphone erneut übernehmen.

Praktisch ist dies vor allem beim Laufen, Radfahren oder bei kurzen Spaziergängen ohne iPhone. Familienmitglieder sehen dann weiterhin, wo sich der Nutzer befindet, ohne dass dieser vor dem Aufbruch seine „Wo ist?“-Einstellungen ändern muss.

Einen ähnlichen automatischen Wechsel hatte Apple bereits vor Jahren für die inzwischen eingestellte App „Freunde suchen“ und Apple Watches mit Mobilfunk beschrieben. In der heutigen „Wo ist?“-App blieb die Freigabe jedoch an das ausgewählte Gerät gebunden. iOS 27 führt die Automatik nun wieder allgemein ein.

Mit Mobilfunk deutlich zuverlässiger

Die Funktion steht sowohl auf Apple Watches mit Mobilfunk als auch auf reinen GPS- beziehungsweise WLAN-Modellen bereit. Eine Cellular-Uhr kann ihre Position unterwegs jedoch selbstständig über das Mobilfunknetz übertragen.

Bei einem Modell ohne Mobilfunk hängt die Aktualisierung von einer verfügbaren Netzwerkverbindung ab. Abseits eines bekannten WLANs kann der angezeigte Standort daher später oder unregelmäßiger aktualisiert werden.

Eine gemeinsame „Wo ist?“-App auf der Uhr

Auch watchOS 27 räumt die Ortungsfunktionen auf. Apple fasst die bislang getrennten Anwendungen „Geräte suchen“, „Personen suchen“ und „Objekte suchen“ in einer einzigen „Wo ist?“-App zusammen. Eine neue Vollbildkarte zeigt Personen, Geräte und AirTags übersichtlicher an.

Über die bisherige Aufteilung der Suchfunktionen auf drei Apps hatten wir bereits ausführlicher berichtet. iOS 27 ergänzt zudem weitere Möglichkeiten für die Standortfreigabe. So lässt sich die eigene Position für einzelne Kontakte vorübergehend ausblenden.