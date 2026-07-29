Praktisch beim Sport
iPhone bleibt zu Hause: „Wo ist?“ folgt künftig der Apple Watch
Apple verbessert mit iOS 27 die Standortfreigabe über „Wo ist?“. Wer sein iPhone zu Hause lässt und nur die gekoppelte Apple Watch mitnimmt, teilt künftig automatisch die Position der Uhr. Ein manueller Wechsel des für die Freigabe verwendeten Geräts ist nicht mehr nötig.
Bislang basiert der dauerhaft mit Freunden oder Familienmitgliedern geteilte Standort in der Regel auf einem fest ausgewählten Apple-Gerät. Meist handelt es sich dabei um das iPhone. Bleibt dieses zu Hause, sehen Kontakte entsprechend weiterhin dessen Position – obwohl sich der Nutzer längst an einem anderen Ort befindet.
Das mitgenommene Gerät entscheidet
Unter iOS 27 erkennt „Wo ist?“ automatisch, wenn sich die gekoppelte Apple Watch nicht mehr in der Nähe des iPhones befindet. Die Standortfreigabe wechselt dann zur Uhr und zeigt wieder die tatsächliche Position des Nutzers an. Kehrt dieser zum iPhone zurück, soll das Smartphone erneut übernehmen.
Praktisch ist dies vor allem beim Laufen, Radfahren oder bei kurzen Spaziergängen ohne iPhone. Familienmitglieder sehen dann weiterhin, wo sich der Nutzer befindet, ohne dass dieser vor dem Aufbruch seine „Wo ist?“-Einstellungen ändern muss.
Einen ähnlichen automatischen Wechsel hatte Apple bereits vor Jahren für die inzwischen eingestellte App „Freunde suchen“ und Apple Watches mit Mobilfunk beschrieben. In der heutigen „Wo ist?“-App blieb die Freigabe jedoch an das ausgewählte Gerät gebunden. iOS 27 führt die Automatik nun wieder allgemein ein.
Mit Mobilfunk deutlich zuverlässiger
Die Funktion steht sowohl auf Apple Watches mit Mobilfunk als auch auf reinen GPS- beziehungsweise WLAN-Modellen bereit. Eine Cellular-Uhr kann ihre Position unterwegs jedoch selbstständig über das Mobilfunknetz übertragen.
Bei einem Modell ohne Mobilfunk hängt die Aktualisierung von einer verfügbaren Netzwerkverbindung ab. Abseits eines bekannten WLANs kann der angezeigte Standort daher später oder unregelmäßiger aktualisiert werden.
Eine gemeinsame „Wo ist?“-App auf der Uhr
Auch watchOS 27 räumt die Ortungsfunktionen auf. Apple fasst die bislang getrennten Anwendungen „Geräte suchen“, „Personen suchen“ und „Objekte suchen“ in einer einzigen „Wo ist?“-App zusammen. Eine neue Vollbildkarte zeigt Personen, Geräte und AirTags übersichtlicher an.
Über die bisherige Aufteilung der Suchfunktionen auf drei Apps hatten wir bereits ausführlicher berichtet. iOS 27 ergänzt zudem weitere Möglichkeiten für die Standortfreigabe. So lässt sich die eigene Position für einzelne Kontakte vorübergehend ausblenden.
Mist. Muss ich dir Uhr nun auch zuhause lassen :-D
Du kannst den Standort auf dein iPad legen und Zuhause lassen.
Sehr begrüßenswert.
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Neulich war ich doch sehr überrascht, die Objekte-Wo-ist-App auf der Apple Watch bietet keine Nahbereichssuche an.
Angeblich kann es aber die Apple Watch Ultra 2 und 3 mit den den AirTag 2.
Gerade als ich es das erste mal benötigte war das sehr verunsichernd.
Also zurück zum Auto und das iPhone geholt. Dort hat dann die Suche aus der Wo-ist-App heraus problemlos funktioniert.
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Eine Recherche hat dann ergeben, dass man ein Objekt/Airtag 2 explizit im Kontrollzentrum hinzufügen muss.
Extrem unfreundliche Bedienung. Wenn ich etwas suche, nehme ich natürlich die Wo-ist-App auf der Apple Watch.
Dort kann man einen Ton abspielen, sich navigieren lassen und den Modus verloren aktiveren.
Nahbereichssuche ist aber nicht möglich.
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Weiß jemand, ob das jetzt mit dem neuen watchOS funktioniert?
Kann ich bestätigen: watchOS 27 hat einen „Suchen“ Button in der App, der die präzise Suche startet. :)
Ja, inzwischen ist das möglich – allerdings nicht über die „Wo ist?“-App. Mit watchOS 26.2.1 (oder neuer) unterstützt die Apple Watch Series 9+ sowie die Ultra 2/3 die Nahbereichssuche für den AirTag 2. Die Funktion muss jedoch einmalig als „Objekt suchen“ ins Kontrollzentrum aufgenommen werden und wird von dort gestartet. Dass sie nicht direkt in der „Wo ist?“-App integriert ist, finde ich ebenfalls ziemlich unlogisch.
Antwort von ChatGPT :-)
Sehr gute Idee. Aber was ich mich jetzt frage ist, ob es unbedingt dafür iOS/watchOS 27 braucht mit nem S10 Chip braucht?
Das würde sicher auch mit nem S8 Chip gehen.
Weshalb ich mich umso mehr frage, wieso Apple watchOS 27 nicht ohne den AI Kram auf den Uhren arbeitet die watchOS 26.5 unterstützen?
Bei iPhones und Apple Watches mit Mobilfunk ist das bereits schon länger so. Siehe auch in der Wo ist?-App unter Ich und Teilen von: Dieses iPhone und Apple Watches mit Mobilfunk. Hat nur nicht immer so gut funktioniert.
Dachte ich auch. Verstehe den Artikel nicht.
Das Ganze ist natürlich individuell zu betrachten. In der Regel geht es ja auch nicht darum, eine Person zu verfolgen, sondern vielleicht eher um ein verlorenes oder vergessen wo abgelegtes Handy wieder zu finden, weil man gerade nicht weiß, wo es geblieben ist. Also muss man jedes Mal umstellen denn die Uhr verliert man ja weniger, weil die am Arm ist.
Ich bin erstaunt und etwas irritiert: Ich bin ziemlich sicher, dass das unter 26 und vorherigen Versionen auch schon ging. Da stand dann immer „iPhone und Apple Watches mit Mobilfunk“ oder sowas… Seid ihr sicher, dass das neu ist? Oder was genau wurde verbessert?
Ganz sicher. Wird auch auf dem neuen Startbildschirm so von Apple erwähnt. Siehe Screenshot :)
Hoffentlich funktioniert das endlich auch anders herum, das ich gewarnt werde wenn ich die Watch noch beim laden vergessen habe…!