„Wo ist?“: Die drei Such-Apps auf der Apple Watch

Wenn ihr eine Apple Watch besitzt, ist ein Blick auf das unten eingebettete Video „How to use Find My on Apple Watch“ kein Fehler. Der Apple Support fasst hier die verschiedenen und teils neuen Optionen auf der Apple-Uhr in Verbindung mit der App „Wo ist?“ zusammen.

Unter watchOS 8 präsentiert sich „Wo ist?“ auf der Apple Watch in Form von drei verschiedenen Anwendungen: Ihr findet die Funktionen „Geräte suchen“, „Objekte suchen“ und „Personen suchen“ jeweils als eigenständige und mit unterschiedlichen Funktionen ausgestattete Programme auf der Uhr.

„Geräte suchen“ erlaubt euch beispielsweise, verlegte Apple-Geräte und AirTags aufzustöbern und ihr habt damit verbunden die Möglichkeit, einen Suchton abzuspielen oder Erinnerungen beim Zurücklassen dieser Objekte zu aktivieren.

In Verbindung mit der Personensuche könnt ihr nicht nur den Aufenthaltsort von über „Wo ist?“ mit euch verbundenen Personen anzeigen, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, euren eigenen Standort schnell und einfach direkt vom Handgelenk aus mit anderen Personen zu teilen.

Weiterführende Informationen zu den oben angesprochenen Apple-Watch-Funktionen findet ihr in Apples Handbüchern und Support-Dokumenten: