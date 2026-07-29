Der Zubehöranbieter Twelve South hat eine neue, kompaktere Version seiner bereits Anfang des Jahres vorgestellten Valet-Ladeschale im Programm. Zugleich sind die Produkte jetzt auch in Europa erhältlich. Bislang konnte man die Ablageschale mit einer integrierten Ladefunktion für Smartphones nur in den USA kaufen.

Kompakte Version ergänzt

Die neue Kompaktversion ist knapp elf Zentimeter tief und soll damit auch für den Einsatz an Aufstellorten mit begrenztem Platz eignen, etwa auf einem Nachttisch. Die ursprüngliche Variante mit 19 Zentimetern Tiefe eignet sich eher für Kommoden, Schreibtische und ähnliche Ablageflächen.

Twelve South orientiert sich dabei an klassischen Ablageschalen für Schlüssel, Geldbörse und andere Alltagsgegenstände. Die Valet-Produkte ergänzen deren Funktion um eine Lademöglichkeiten elektronische Geräte.

Laden über Qi2 oder USB-C

Die integrierte Ladefläche ermöglicht das kabellose Laden von kompatiblen Geräten mit bis zu 25 Watt. Zusätzlich befindet sich an der Unterseite ein USB-C-Anschluss, über den ein weiteres Gerät per Kabel mit bis zu 10 Watt Leistung geladen werden kann. Eine Ladeanzeige mit sanft pulsierendem Licht signalisiert den Beginn des Ladevorgangs und dimmt sich anschließend automatisch.

Laut der Produktbeschreibung besteht die Oberfläche der Ladeschalen aus Nappaleder, was empfindliche Gegenstände vor Kratzern schützen soll. Die Konstruktion setzt auf einen beschwerten Sockel aus Zinklegierung, um der Ablage einen sicheren Stand zu verleihen. Eine Aussparung an der Unterseite soll dafür sorgen, dass das Anschlusskabel möglichst unauffällig verlegt werden kann. Als Farbvarianten sind Schwarz, Braun oder Taupe erhältlich. Optional lässt sich der äußere Rahmen austauschen, für diesen sind die Farboptionen Schwarz, Ecru und Braun erhältlich.

Mit Netzteil und Kabel ab 140 Euro

Im Lieferumfang sind ein passendes Netzteil sowie Ladekabel enthalten. Für die kompakte Version nennt Twelve South eine unverbindliche Preisempfehlung von 139,99 Euro. Der Preis für die größere Ausführung wird mit 189,99 Euro angegeben.