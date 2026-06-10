Pause-Taste für die Standortfreigabe
iOS 27: „Standort teilen“ lässt sich vorübergehend aussetzen
Apple führt mit iOS 27 eine neue Funktion für die „Wo ist?“-App ein, die im Alltag praktisch sein kann, aber sicher auch Diskussionen auslösen dürfte. In der ersten Entwicklerbeta lässt sich der eigene Standort für ausgewählte Personen vorübergehend verbergen. Nach 12 Stunden wird die vorherige Einstellung automatisch wiederhergestellt.
In iOS 27 lässt sich der Standort auch für Minuten oder Tage teilen.
In der Personen-Ansicht der „Wo ist?“-App erscheint ein neuer Eintrag „Ort ausblenden“. Wird die Funktion aktiviert, können ausgewählte Kontakte den aktuellen Standort vorübergehend nicht mehr sehen.
Wie Apple bei erstmaliger Aktivierung der Funktion mitteilt, wird die andere Person nicht aktiv darüber informiert, dass die Freigabe pausiert wurde. Gleiches gilt für die Reaktivierung der Standortfreigabe. Auf dem Gerät des Kontakts erscheint lediglich der bekannte Hinweis, dass kein Standort gefunden wurde.
Keine Benachrichtigung an andere Nutzer
Damit unterscheidet sich die neue Option von einem vollständigen Beenden der Standortfreigabe, das je nach Situation auffälliger sein kann. Die 12-Stunden-Grenze macht die Funktion eher zu einer temporären Pause als zu einer dauerhaften Änderung. Denkbar sind harmlose Anwendungsfälle wie Überraschungen, Arzttermine, Reisen oder einfach Situationen, in denen man für einige Stunden nicht dauerhaft sichtbar sein möchte.
Gleichzeitig ist klar, dass eine solche Funktion auch anders gelesen werden kann. Standortfreigaben innerhalb von Familien, Partnerschaften oder Freundeskreisen bewegen sich immer zwischen Komfort, Sicherheit und Vertrauen. Eine stille Pause kann hilfreich sein, wenn jemand kurzfristig Privatsphäre braucht. Sie kann aber auch für Irritationen sorgen, wenn der gemeinsame Standort ohnehin schon ein Reizthema ist.
Praktisch, aber auch diskutabel
Apple hat die „Wo ist?“-App in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Zuletzt ging es bei uns etwa um das Teilen von Objektstandorten, damit verlorene AirTags und andere Gegenstände leichter gefunden werden können. Parallel hat Apple auch beim Schutz vor Diebstahl und unerwünschtem Tracking nachgelegt.
Die neue Standortpause passt in diesen Kontext. Sie gibt Nutzern mehr Kontrolle über die eigene Sichtbarkeit, ohne eine Freigabe gleich dauerhaft zu beenden. Ob Apple die Funktion bis zur finalen Version von iOS 27 unverändert beibehält, bleibt offen. Denkbar wäre etwa ein anpassbarer Zeitraum für die Standortpause. Die öffentliche Beta soll im Juli starten, die finale Freigabe wird wie üblich im Herbst erwartet.
Kann ich endlich wieder fremdgehen
Endlich wieder ins Bordell ohne das blöde Nachfragen kommen. :)
Oder Überraschungen planen.
Mag witzig gemeint sein, aber solche Aussagen disqualifizieren einen für jegliche Art von Beziehung. Meine Meinung.
Ulf geht zum lachen in den Keller
Solche postings disqualifizieren die schreibende Person für das Erkennen von Ironie oder anderen Formen von Humor.
Nun ja, ja. Nur … also so etwas kann man doch bereden. Wir führen eine offene Ehe abervwollen nicht wissen, mit wem man schläft. So kann man mal kurz Pause drücken, beim orten. Durchaus eine gute Sache.
man muss doch gar nicht erst draufgucken, wenn man weiß, dass der Partner grad woanders b****
für „normale“ Beziehungen sehe ich da eher noch mehr DIskussionen, als wenn man es gleich anlässt. ;)
Ich kann doch jetzt schon mittels Schalter manuell aus und wieder einschalten?!
Und dennoch aktiviert sich die neue Funktion nach 12 Stunden automatisch wieder selbst.
Oben steht, dass jetzt diejenigen informiert werden, wenn du den Schalter umlegst. Das soll dann wegfallen.
Gestern hatte ich das mal getestet, ohne dass Fragen kamen, warum ich den Standort nicht mehr teile. Ich hatte lediglich bei iOS 26.5. die Standortfreigabe über den Schalter (für alle Freigeben) ausgeschaltet und nach einigen Minuten wieder eingeschaltet. Vielleicht war der Aus-Zeitraum auch zu kurz und bei unserem tollen Netz war das noch nicht über die iCloud synchronisiert.
Das sind zwei Dinge:
1. Man kann natürlich generell die Standortfreigabe ausschalten.
2. Wenn man eine Person rausnimmt, wird diese Person bislang benachrichtigt. In dem neuen Fall wird nun die Standortfreigabe für die eine Person temporär unterbrochen; alle anderen können weiter gucken.
Da kommt keine Meldung.
iPhone mit Fremdgeh-Funktion. Super Werbung ;-))
Macht aber keinen Sinn solange innerhalb der Familienfreigabe weiterhin der Standort der Geräte angezeigt wird. Das kann man nämlich nicht aktivieren. Oder habe ich da etwas übersehen?
+1 ;)
Mir wird echt schwindlig wenn ich hier die Kommentare lesen. Wer fremdgehen will, kann jederzeit fremdgehen. Und wird sicher nicht durch den Standort darin gehindert.
Würde niemals auf die Idee kommen mit meiner Partnerin und vice versa den Standort zu teilen. Sehr traurig, wenn das heute in vielen Beziehungen normal ist. Ich muss und will nicht wissen, wo meine „Frau“ ist. Ohne Vertrauen macht eine Beziehung keinen Sinn.
Den Standort von seinen Kindern sehen zu wollen, zumindest bis die wirklich eigenverantwortlich handeln (ca. 10 Jahre alt), kann ich nachvollziehen.
Kommt immer drauf an. Mein Mann und ich teilen es, da wir offen Leben und viel passieren kann. Da werde ich lieber von ihm geortet und schlicht, ist was passiert, auch gefunden. Keine Lust der nächste Unauffindbare aufgrund eines Hassverbrechens zu werden schließlich wird jeden Tag so ein Idiot geboren. Das hat also rein gar nichts mit einem Vertrauensbruch zu tun.
Du bist (wahrscheinlich) noch nicht im Alter wo man es brauchen könnte.
In dem Alter spielt dann Fremdgehen auch nicht mehr so eine Rolle.
ich find es gut, dass man den Standort teil.
A) findet man das Gerät, wenn man es verliert besser wieder
B) ist es gut, wenn man schnell schauen kann, ob der Partner bald zu Haus ist, ohne ihn anrufen zu müssen (bzw. bei Mutter und Frau beobachte ich sowieso regelmäßig, dass die das handy in ihren Taschen vergraben und nichtmal mitbekommen, dass man anruft. Da ist das um so praktischer)
C) Platz für weitere Ergänzungen
Es gab damals mal die Funktion, dass man den Standort nicht teilen musste, aber andere aufomatisch benachrichtigen konnte, wenn man an einem Standort angekommen ist oder diesen verlassen hat. Das war super praktisch. Der Kollege konnte nicht jederzeit meinen Standort verfolgen, hat aber eine Info bekommen, wenn ich im Büro angekommen bin. Ich verstehe nicht, warum das nicht mehr funktioniert. Oder habe ich da was übersehen? Hat irgendwer einen Tipp? Geht es doch noch?
Das ist die Wegbegleitung.
Das hab ich neulich irgendwo gesehen. Moment, ich gucke mal.
Hm. Finde es auch nicht mehr.
Entweder wurde das mit dem letzten Punkt-Update geändert? Oder es ist nicht sichtbar solange man zu Hause ist?
Ich bin mir sicher, dass es vorletzte Woche (da war ich auf Reisen) noch vorhanden war.
Versteckt sich in Nachrichten: wenn du eine Neue schreibst, dann kannst du links neben der Eingabezeile auf das + drücken. Ist nach wie vor dort (also unter iOS 26.x)
Das mit der Wegbegleitung ist nicht schlecht. Aber das müsste ich jedes mal starten denke ich. In „Wo ist?“ konnte ich einmal einstellen, dass jemand immer eine Info bekommt, wenn ich an einem bestimmten Standort ankomme. Das funktioniert immer noch, aber dazu muss ich dauerhaft auch den Standort teilen. Das ist echt schade, wenn das nicht mehr geht.