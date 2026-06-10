iOS 27: „Standort teilen“ lässt sich vorübergehend aussetzen

Apple führt mit iOS 27 eine neue Funktion für die „Wo ist?“-App ein, die im Alltag praktisch sein kann, aber sicher auch Diskussionen auslösen dürfte. In der ersten Entwicklerbeta lässt sich der eigene Standort für ausgewählte Personen vorübergehend verbergen. Nach 12 Stunden wird die vorherige Einstellung automatisch wiederhergestellt.

In iOS 27 lässt sich der Standort auch für Minuten oder Tage teilen.

In der Personen-Ansicht der „Wo ist?“-App erscheint ein neuer Eintrag „Ort ausblenden“. Wird die Funktion aktiviert, können ausgewählte Kontakte den aktuellen Standort vorübergehend nicht mehr sehen.

Wie Apple bei erstmaliger Aktivierung der Funktion mitteilt, wird die andere Person nicht aktiv darüber informiert, dass die Freigabe pausiert wurde. Gleiches gilt für die Reaktivierung der Standortfreigabe. Auf dem Gerät des Kontakts erscheint lediglich der bekannte Hinweis, dass kein Standort gefunden wurde.

Keine Benachrichtigung an andere Nutzer

Damit unterscheidet sich die neue Option von einem vollständigen Beenden der Standortfreigabe, das je nach Situation auffälliger sein kann. Die 12-Stunden-Grenze macht die Funktion eher zu einer temporären Pause als zu einer dauerhaften Änderung. Denkbar sind harmlose Anwendungsfälle wie Überraschungen, Arzttermine, Reisen oder einfach Situationen, in denen man für einige Stunden nicht dauerhaft sichtbar sein möchte.

Gleichzeitig ist klar, dass eine solche Funktion auch anders gelesen werden kann. Standortfreigaben innerhalb von Familien, Partnerschaften oder Freundeskreisen bewegen sich immer zwischen Komfort, Sicherheit und Vertrauen. Eine stille Pause kann hilfreich sein, wenn jemand kurzfristig Privatsphäre braucht. Sie kann aber auch für Irritationen sorgen, wenn der gemeinsame Standort ohnehin schon ein Reizthema ist.

Praktisch, aber auch diskutabel

Apple hat die „Wo ist?“-App in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut. Zuletzt ging es bei uns etwa um das Teilen von Objektstandorten, damit verlorene AirTags und andere Gegenstände leichter gefunden werden können. Parallel hat Apple auch beim Schutz vor Diebstahl und unerwünschtem Tracking nachgelegt.

Die neue Standortpause passt in diesen Kontext. Sie gibt Nutzern mehr Kontrolle über die eigene Sichtbarkeit, ohne eine Freigabe gleich dauerhaft zu beenden. Ob Apple die Funktion bis zur finalen Version von iOS 27 unverändert beibehält, bleibt offen. Denkbar wäre etwa ein anpassbarer Zeitraum für die Standortpause. Die öffentliche Beta soll im Juli starten, die finale Freigabe wird wie üblich im Herbst erwartet.