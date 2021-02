iPhone-App Flitsmeister mit CarPlay: Waze-Alternative aus Holland

iPhone-Anwender, die viel mit dem Auto unterwegs sind und bereits eigene Erfahrungen mit Googles Community-Navigation Waze gesammelt haben, sind gut damit beraten einen Blick auf die niederländische Konkurrenz von Flitsmeister zu werfen.

Läuft im Hintergrund: Flitsmeister-Warnung auf Google Maps

Auch Flitsmeister setzt auf eine Kombination aus Navi-App und von der Community in das System eingepflegte Warnmeldungen, um euch vor Baustellen, Blitzern und Gefahrensituationen zu warnen bzw. auf diese hinzuweisen.

Baustellen, Blitzer und Gefahrensituationen

Selbst mit einer CarPlay-Ausgabe versehen, lässt sich die kostenlos ladbare App sowohl eigenständig als auch im Hintergrund nutzen (etwa beim aktiven Routing-Einsatz von Google Maps) und macht mit einer Banner-Benachrichtigung und einem Ton auf zusätzlich vorhandene Gefahrensituationen aufmerksam, die Google und Apple vielleicht noch nicht kennen.

Zur Stunde informiert Flitsmeister über 210 mobile Blitzer, 82 Staus und 2307 Baustellen im Bundesgebiet und scheint trotzt geringer Bekanntheit hierzulande auf eine treue Nutzerbasis zählen zu können, die neu gemeldete Verkehrsgeschehnisse meist binnen weniger Minuten bestätigt.

Alle Hinweise konfigurierbar

Zum rechtssicheren Fahren lässt sich der Blitzer-Alarm (wie alle Meldungskategorien in der Flitsmeister-App) auf Wunsch natürlich auch deaktivieren.

Die Anwendung erstellt Routen und informiert bereits vor Fahrtantritt über das Geschehen auf der Straße. Während der Fahrt blendet Flitsmeister zudem die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem aktuellen Streckenabschnitt ein und kann bei einer Überschreitung dieser ebenfalls warnend an das Tempolimit erinnern.

Flitsmeister lässt sich kostenlos aus dem App Store laden und nutzen, bietet in den App-Einstellungen jedoch einen Pro-Modus für 9 Euro an, der die Anwendung von Banner-Anzeigen befreit. Dazu müssen wir jedoch anmerken: uns wurde noch keine Werbung in der Flitsmeister-App präsentiert.