iPhone Air kostet inzwischen weniger als 1.000 Euro

Das iPhone Air ist einen Monat nach seiner Markteinführung bei diversen Anbietern für weniger als 1.000 Euro erhältlich. Einige weniger bekannte Händler, deren Seriosität wir nicht beurteilen können, bieten das Gerät teils noch günstiger an. Doch auch bei offiziellen Vertriebspartnern von Apple bekommt man das Telefon mittlerweile mit 200 Euro Preisabschlag. So listet Amazon das iPhone Air mit 256 GB Speicher aktuell in den Farben Space Schwarz, Himmelblau und Lichtgold für lediglich 999 Euro.

In der vergangenen Woche fanden wir es noch bemerkenswert, dass das neue Apple-Telefon nach so kurzer Zeit überhaupt schon günstiger zu haben ist. Die ungewohnt rasche und deutliche Preissenkung dürfte darauf hindeuten, dass sich das iPhone Air in Deutschland nur schleppend verkauft. Die Tatsache, dass Amazon bei den anderen neuen iPhone-Modellen weiterhin am offiziellen Preis festhält, kann man als Bestätigung für diese Annahme sehen.

Berichte über einen schwachen Start des iPhone Air machen – China ausgenommen – rund um den Globus die Runde. Insbesondere in westlichen Ländern findet das neue, ultraschlanke Apple-Telefon offenbar deutlich weniger Anklang, als von Apple erwartet. Aus China haben uns dagegen Berichte erreicht, denen zufolge die verfügbaren Stückzahlen des iPhone Air direkt nach dem Verkaufsstart vergriffen waren.

Produktion wohl drastisch zurückgefahren

Unabhängig davon ist mittlerweile verstärkt die Rede davon, dass Apple die Fertigung des iPhone Air deutlich zurückfährt. Inzwischen stimmt auch der Analyst Ming-Chi Kuo in den Chor der Brancheninsider ein. Demnach soll Apple die Produktion des iPhone Air deutlich drosseln. Für Anfang 2026 wird ein Rückgang der Fertigungskapazitäten um mehr als 80 Prozent erwartet, einige Komponenten sollen bereits bis Jahresende auslaufen.

Die Standard- und Pro-Modelle des iPhone 17 scheinen dagegen hervorragend zu laufen. Unbestätigte Berichte diesbezüglich haben zuletzt dazu beigetragen, dass die Apple-Aktie ein neues Rekordhoch erreicht hat. Erste offizielle Aussagen zum Verkaufsstart der neuen Geräte dürfen wir im Rahmen der Bekanntgabe der Apple-Quartalszahlen am 30. Oktober erwarten.

Danke Danny