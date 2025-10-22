Wegen schlechter Verkaufszahlen?
iPhone Air kostet inzwischen weniger als 1.000 Euro
Das iPhone Air ist einen Monat nach seiner Markteinführung bei diversen Anbietern für weniger als 1.000 Euro erhältlich. Einige weniger bekannte Händler, deren Seriosität wir nicht beurteilen können, bieten das Gerät teils noch günstiger an. Doch auch bei offiziellen Vertriebspartnern von Apple bekommt man das Telefon mittlerweile mit 200 Euro Preisabschlag. So listet Amazon das iPhone Air mit 256 GB Speicher aktuell in den Farben Space Schwarz, Himmelblau und Lichtgold für lediglich 999 Euro.
In der vergangenen Woche fanden wir es noch bemerkenswert, dass das neue Apple-Telefon nach so kurzer Zeit überhaupt schon günstiger zu haben ist. Die ungewohnt rasche und deutliche Preissenkung dürfte darauf hindeuten, dass sich das iPhone Air in Deutschland nur schleppend verkauft. Die Tatsache, dass Amazon bei den anderen neuen iPhone-Modellen weiterhin am offiziellen Preis festhält, kann man als Bestätigung für diese Annahme sehen.
Berichte über einen schwachen Start des iPhone Air machen – China ausgenommen – rund um den Globus die Runde. Insbesondere in westlichen Ländern findet das neue, ultraschlanke Apple-Telefon offenbar deutlich weniger Anklang, als von Apple erwartet. Aus China haben uns dagegen Berichte erreicht, denen zufolge die verfügbaren Stückzahlen des iPhone Air direkt nach dem Verkaufsstart vergriffen waren.
Produktion wohl drastisch zurückgefahren
Unabhängig davon ist mittlerweile verstärkt die Rede davon, dass Apple die Fertigung des iPhone Air deutlich zurückfährt. Inzwischen stimmt auch der Analyst Ming-Chi Kuo in den Chor der Brancheninsider ein. Demnach soll Apple die Produktion des iPhone Air deutlich drosseln. Für Anfang 2026 wird ein Rückgang der Fertigungskapazitäten um mehr als 80 Prozent erwartet, einige Komponenten sollen bereits bis Jahresende auslaufen.
Die Standard- und Pro-Modelle des iPhone 17 scheinen dagegen hervorragend zu laufen. Unbestätigte Berichte diesbezüglich haben zuletzt dazu beigetragen, dass die Apple-Aktie ein neues Rekordhoch erreicht hat. Erste offizielle Aussagen zum Verkaufsstart der neuen Geräte dürfen wir im Rahmen der Bekanntgabe der Apple-Quartalszahlen am 30. Oktober erwarten.
Kann ich nicht verstehen. Ich liebe es und es ist einfach so besonders, weil es so dünn ist.
+1…habe es seit ner Woche als Geschäftstelefon und bin wirklich begeistert (das war ich schon länger nicht mehr beim iPhone).
Hatte mir das 17 ProMax bestellt, es aber am Ende des Tages doch gegen das Air getauscht.
Ich liebe das Gerät total.
Akku hält fast genau so gut wie beim 16Pro, der Mono-Lautsprecher stört mich nicht und die Fotos sind gut.
Das Design hat mich bei den ersten Leaks schon sehr beeindruckt.
Ich mag es auch
Aber deine und meine Bestellung ist wohl zu wenig
Man weiß doch überhaupt nicht, wie hoch die Stückzahl gewesen ist, welche in China angeboten wurde. Vielleicht waren es nur 10000 Stück und schon konnte geschrieben werden, waren innerhalb von Minuten vergriffen :-)))
Das Air ist einfach preislich überzogen, vorallem bei der vorhandenen Ausstattung (Kamera)
Ich liebe meins auch und hatte vorher ein 15 Pro Max. Bereue es keinen Tag.
Finde ich wenig überraschend. Nach was schauen 90% der Smartphone Käufer?
A) großer Bildschirm
B) Kamera
Beides erfüllt das Air nicht. Es sieht ganz gut aus aber das war es eben auch schon. Bleibt eben nur ein relativ kleiner Markt …
A macht ja schon mal gar keinen Sinn, das 17er hat einen kleineren Bildschirm und läuft hervorragend?
Umso besser das Apple mal ein interessantes iPhone angeboten hat für den Rest. Ich hätte es auch mit 6,3 oder 6 Zoll statt den 6,5″ genommen und die Kamera die ich verwende ist unverändert im Air vorhanden, da ich weder extreme Zoom noch Macroaufnahmen mache
Ich arbeite bei einem Mobilfunk Partner und von rund 130 17er Bestellung war bisher nur 1 Air dabei..
Ich habe mir auch das Air geholt und es ist für mich das erste iPhone seit dem X, welches beim auspacken wirklich nochmal sowas wie Begeisterung wegen Haptik und Optik ausgelöst hat. Leider musste ich aber für mich feststellen dass ich mit der einen Kamera nicht klar komme und der Akku bei etwas mehr Nutzung zu schnell zwischengeladen werden muss. Ich habe mir nun doch das 17 Pro geholt, welches mir optisch gar nicht zusagt aber alles Andere passt für mich besser. Leider.
Trotzdem gut, dass Apple mit solchen Ideen experimentiert!
Das Teil kostet Apple keine $300,- und wenn es nicht läuft, wird es eingestellt……Gewinn macht man trotzdem, wenn auch in geringem Umfang.
Zu viele Abstriche und ein zu teurer Preis
Ein dünneres Mini wäre in der Tat ein Hingucker. Ich werde mir kein Pro Max mehr gönnen, mir ist das Ding auf Dauer zu groß und schwer. In der Tasche trägt es auf wie …
Gibt es die Watch Ultra 3 auch schon günstiger?
Lohnt sich ein Kauf in Kanada?
Ich war schon immer Pro-Nutzer.
Aber das Air hat mich optisch sofort begeistert. Direkt nach dem Auspacken – wow! – einfach genial, wie gut es in der Hand liegt.
Nach einer Woche intensiver Nutzung habe ich es dann aber wieder verkauft. Die Abstriche bei der Kamera waren mir einfach zu groß.
Mit dem Akku konnte ich leben, der hat mich zuverlässig durch den Tag gebracht.
Der Mono-Lautsprecher oben war etwas gewöhnungsbedürftig, aber ok.
Das Display hingegen war von der Größe her für mich absolut perfekt.
Also habe ich mir das 17 Pro bestellt.
Direkt nach dem Auspacken dachte ich nur: „Uff, was ein Brikett!“ Der Unterschied zum Air ist wirklich enorm.
Jetzt nutze ich das Pro seit drei Tagen – und was soll ich sagen? Ich vermisse das Air.
Ich bin echt hin- und hergerissen.
Gestern war das Air kurzzeitig für 929 € bei einem Händler auf eBay zu haben – da hat’s schon ordentlich in den Fingern gejuckt.
Aus eigener Erfahrung kann ich vor vermeintlichen Schnäppchen nur warnen. Mir wurden über den Preiswecker von idealo vor ein paar Monaten AirPods Pro 2 günstig über den Kaufland Marktplatz angeboten. Als die Ware nicht kam und ich mich beschwerte, schob der Verkäufer es auf Kaufland und bot mir an, die Ware direkt bei ihm zu bestellen und mit PayPal zu bezahlen. Vermutlich wäre als nächster Schritt der Wunsch gekommen, über die Option „Familie und Freunde“zu bezahlen, da es anderweitig Probleme gäbe.
Aber soweit habe ich es gar nicht kommen lassen, sondern den Kauf storniert. Kaufland hat den Kaufpreis auch anstandslos erstattet und noch einen Gutschein obendrauf gelegt.
Ein bisschen Style fehlte. Das Air bringt Ihn mit !!
Die Pros sehen aus als hätten sie nur Existenzerlaubnis auf schweren Influencer Stativen.
Das Wort Handschmeichler fehlt in der ganzen Diskussion um alles am Air schlecht reden zu können. Zum Glück ist man noch frei in seiner Kaufentscheidung!!