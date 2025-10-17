Ruckzuck vergriffen: iPhone Air in China offenbar Verkaufsschlager

Das iPhone Air kommt in China offenbar deutlich besser an als hierzulande der Fall. Während der Verkaufsstart des ultradünnen Apple-Telefons in Deutschland und anderen Ländern wie den USA verhalten verlief, waren die zur Vorbestellung für eine Lieferung am ersten Verkaufstag verfügbaren Geräte in China sofort vergriffen.

Die South China Morning Post meldet in ihrer internationalen Version, dass das iPhone Air in China innerhalb weniger Minuten nach seiner Markteinführung dort ausverkauft war. Die Einschätzung stützt sich offenbar auf die im Apple-Onlineshop angegebenen Lieferfristen. Auch hierzulande lässt sich daran stets ein erster Trend zum Kundeninteresse an neu vorgestellten Produkten ablesen.

eSIM hat für Verzögerungen gesorgt

Die chinesische Publikation sieht die starke Nachfrage nach dem iPhone Air zugleich als Beleg dafür, dass die Popularität des Geräts bei chinesischen Verbrauchern trotz der starken Konkurrenz durch Android-Geräte sehr hoch ist.

Apple hatte den Verkaufsstart des iPhone Air in China verschieben müssen. Vermutlich waren regulatorische Probleme im Zusammenhang mit der Tatsache, dass das iPhone Air nur eSIMs unterstützt, der Grund für die Verzögerung. Apple hatte erst kürzlich die behördliche Genehmigung für den Verkauf des iPhone Air in China erhalten und bietet das Gerät seit der Nacht zum Freitag auch in China an.

Cook im Vorfeld auf China-Tour

Vor dem Bestellstart für das iPhone Air war Tim Cook diese Woche auf China-Tour. Der Apple-Chef hat dort nicht nur Werbung für die neuen iPhone-Modelle gemacht, sondern sich auch mit politischen Größen getroffen und unter anderem die Zusage gemacht, die Investitionen seines Unternehmens in China zu erhöhen und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern zu vertiefen.

Cook habe dabei trotz der anhaltenden Handelskonflikte zwischen China und den USA die Bedeutung des chinesischen Marktes für seine Lieferketten und Produktion unterstrichen.