Bestellstart nach Tim-Cook-Besuch
Ruckzuck vergriffen: iPhone Air in China offenbar Verkaufsschlager
Das iPhone Air kommt in China offenbar deutlich besser an als hierzulande der Fall. Während der Verkaufsstart des ultradünnen Apple-Telefons in Deutschland und anderen Ländern wie den USA verhalten verlief, waren die zur Vorbestellung für eine Lieferung am ersten Verkaufstag verfügbaren Geräte in China sofort vergriffen.
Die South China Morning Post meldet in ihrer internationalen Version, dass das iPhone Air in China innerhalb weniger Minuten nach seiner Markteinführung dort ausverkauft war. Die Einschätzung stützt sich offenbar auf die im Apple-Onlineshop angegebenen Lieferfristen. Auch hierzulande lässt sich daran stets ein erster Trend zum Kundeninteresse an neu vorgestellten Produkten ablesen.
eSIM hat für Verzögerungen gesorgt
Die chinesische Publikation sieht die starke Nachfrage nach dem iPhone Air zugleich als Beleg dafür, dass die Popularität des Geräts bei chinesischen Verbrauchern trotz der starken Konkurrenz durch Android-Geräte sehr hoch ist.
Apple hatte den Verkaufsstart des iPhone Air in China verschieben müssen. Vermutlich waren regulatorische Probleme im Zusammenhang mit der Tatsache, dass das iPhone Air nur eSIMs unterstützt, der Grund für die Verzögerung. Apple hatte erst kürzlich die behördliche Genehmigung für den Verkauf des iPhone Air in China erhalten und bietet das Gerät seit der Nacht zum Freitag auch in China an.
Cook im Vorfeld auf China-Tour
Vor dem Bestellstart für das iPhone Air war Tim Cook diese Woche auf China-Tour. Der Apple-Chef hat dort nicht nur Werbung für die neuen iPhone-Modelle gemacht, sondern sich auch mit politischen Größen getroffen und unter anderem die Zusage gemacht, die Investitionen seines Unternehmens in China zu erhöhen und die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern zu vertiefen.
Cook habe dabei trotz der anhaltenden Handelskonflikte zwischen China und den USA die Bedeutung des chinesischen Marktes für seine Lieferketten und Produktion unterstrichen.
…ganz andere Kultur…der Chinese
Die Chinesen wissen was gut ist.
Klar, China hat es verstanden. Sowohl bei den Autos als auch den Handys ist Barock einfach out.
Lasst bitte ne KI kurz eure Texte lesen bevor ihr die veröffentlicht, da is mal wieder ein grober menschlicher Bug im Text ;)
Und andere meckern, dass angeblich der Text nur noch von KI geschrieben wird.
Wie man’s macht…
Schreiben und gegenlesen, 2 Paar Schuhe, nech.
Die Hurameldung passt nicht ganz zur Preisanpassung. Da hat man wohl einfach nicht genug im Lager gehabt um diese Aussage zu provozieren.
Das sind 2 verschiedene Märkte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Chinesen das Air bevorzugen, während Europäer das Pro bevorzugen. Das normale Pro ist den chinesischen Kunden zu klein, das Pro Max satte 20% teurer. Wer die Kamera nicht braucht, wird mit dem Air wohl glücklich werden. Ich bevorzuge auch das Air, schon allein wegen dem Gewichtsunterschied zum Pro Max. Das ist schon extrem, wenn man beide mal gleichzeitig in den Händen hält.
das iPhone Air ist sehr gut und leicht,o.K eine Kamera ist verdammt wenig ,aber der Otto-Normalverbraucher braucht nicht mehr,und das Design ist ziemlich
Zukunftsfähig
So isses
Ohne Angabe der ungefähren Verkaufsmenge im Verhältnis zum Rest ist die News ziemlich nutzlos.
dbrand hatte vor kurzem das Mengenverhältnis ihrer neuen Cases für die iPhone 17 Generation bekannt gegeben.
Ist natürlich mit Vorsicht zu nehmen. Eventuell kaufen die Käufer eines „günstigen“ iPhone 17 und eines so dünnen iPhone Air schlicht weniger solche Cases.
Hier die Zahlen:
5% – iPhone Air
7% – iPhone 17
31% – iPhone 17 Pro
56% – iPhone 17 Pro Max
Und selbst dann ist es nur ein Unternehmen für Cases.
Wenn man alle Cases rechnen würde, währe immer noch genug Fehlerquote, weil eine unbestimmte Anzahl keines nutzen.
Zudem wird ein Großteil der iPhone Air-Besitzer komplett auf eine Hülle verzichten … somit ist eine Absatz-Prognose, die auf Hüllenverkäufe setzt wenig aussagekräftig!
T.C. ist so ein Fähnchen, so wie der Wind weht, so dreht er sich. Immer schön devot bücken, wo sind eigentlich noch die Top Manager mit Rückgrat ?
Lass ihn. Der gute Herr musste noch die Wutrede gegen die demokratische EU verfassen, für den nächsten EU-Besuch. Während er gleichzeitig, bei der China-Tour Xi Jinpings Hintern küsst. Das muss man als Top-Manager auch erst mal können
Haha, ja gut zusammengefasst :))))
Du würdest in seiner Position sicher versagen. Muss man erstmal können, alle zufrieden zu stellen und unterm Radar zu bleiben.
Ähm ja…die gewiefte Marketing Abteilung hat wieder zugeschlagen. Soweit ich weiß leben in China ein paar Menschen mehr, sprich wenn du einen Topf mit 10.000 Äpfeln in China aufstellst und jeder 10. nimmt sich eins, ist das Ding in null Komma nix leer, während man hier schon ein paar Wochen dafür benötigt.
Und woher kommt das Wissen, wie groß der Topf ist? Wieviel Geräte zum Verkaufsstatt zur Verfügung standen?
Es kommt in beiden Fällen auf die Qualität der Äpfel und vorhandene Obst-Alternativen an. Jetzt sind wir wieder beim Air.
Ich hab es mir angeschaut, für mich das Geilste iPhone dieses Jahr. Absolut Edel und sehr gut verarbeitet. Vor allem schön, dünn und leicht. Würde ich jetzt eins brauchen, wäre das Air mein Favorit
Ich bin absoluter Pro Max Diehard gewesen. Jahrelang. Alles schön und gut, gäbe es das Air nicht, hätte ich auch das pro Max dieses Jahr gekauft.
Allerdings, drei Kameras sind für mich inzwischen eher unnötig, zweitens möchte ich das ein iPhone aussieht wie ein iPhone, nämlich irgendwie vom Design von Jony oder Steve durchgewunken worden wäre. Und das ist einfach nur das Air. Dazu kommt, dass ich wunderbar durch den Tag komme. Für mich das beste iPhone seit Jahren.
Das pro Max und ich möchte niemanden zu nahe treten und ihn beleidigen oder ärgern. Ist dieses Jahr wirklich so abgrundtief hässlich, ich kann einfach nur mit dem Kopf schütteln, dass man so ein Rumms Block überhaupt rausgebracht hat.
Wir haben 2 davon angeschafft und sind total begeistert. Absolut nachvollziehbar, die Hater hatten es einfach nie in der Hand und Benutzung :)