Nicht einen Monat nach Marktstart
iPhone Air fällt unter UVP: Ungewöhnlich frühe Preisbewegung
Keinen Monat nach dem Marktstart der neuen iPhone-Generation ist das erste Modell der diesjährigen Geräte-Generation bereits unter dem ursprünglichen Listenpreis erhältlich. Im offiziellen Apple Store bei Amazon wird das iPhone Air aktuell in mehreren Speichervarianten günstiger angeboten.
Die Version mit 256 Gigabyte kostet statt 1.199 Euro nun 1.147 Euro. Für die Ausführung mit 512 Gigabyte werden 1.385 Euro statt 1.449 Euro fällig. Die größte Speichervariante mit einem Terabyte Speicherplatz liegt derzeit bei 1.615 Euro und damit rund 84 Euro unter dem Einführungspreis.
Marktstart am 19. September
Das iPhone Air war zusammen mit dem iPhone 17, dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max im Herbst auf den Markt gekommen. Diese drei Modelle halten bislang ihre offiziellen Preise, wie ein Blick in die aktuelle Übersicht zeigt. Auch das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus, die im unteren Preissegment angesiedelt sind, bleiben bislang stabil.
Die Preise mit Marktstart der diesjährigen Geräte-Generation
Die Preisreduzierung beim iPhone Air überrascht vor allem deshalb, weil sie bereits im ersten Monat nach Verkaufsstart einsetzt. Üblicherweise bleiben Apples Preisempfehlungen in den ersten Wochen stabil. Frühere iPhone-Generationen zeigten in der Regel erst nach mehreren Monaten erste spürbare Nachlässe. Die Faustregel bislang:
- In den ersten 1–3 Monaten nach Verkaufsstart bewegen sich die Preise meist auf UVP-Niveau.
- Ab dem 3.–4. Monat beginnen erste Preisnachlässe von rund 10–14 Prozent.
- Nach 6 Monaten sind bis zu 15 Prozent Reduktion üblich, vor allem bei Pro-Modellen.
- Nach 9–11 Monaten (also kurz vor dem nächsten iPhone-Launch) können bis zu 20 Prozent und mehr eingespart werden.
Dass das iPhone Air nun schon wenige Wochen nach Erscheinen im Handel günstiger zu haben ist, markiert eine Abweichung von diesem Muster.
iPhone 16e zeigte erste Ausreißer im April
Eine ähnliche Entwicklung war zuletzt beim iPhone 16e zu beobachten. Auch hier setzten die ersten Preisbewegungen bereits wenige Wochen nach Marktstart ein. Alle drei Speichervarianten wurden damals unterhalb des Listenpreises angeboten. Ob sich dieses Muster auch bei den übrigen Modellen der aktuellen iPhone-Generation fortsetzen wird, bleibt vorerst offen. Bislang halten iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max noch ihre offiziellen Preise.
Mich würden die Air-Verkaufszahlen interessieren
Ich schätze mal, die haben sich in der Planung bei der Stückzahl „vergriffen „.
Lagerbestand ist für Apple das schlimmste was passieren kann…
Ich denke es wird auch viel mit der in Teilen schlechten Wirtschaft zu tun haben. Die Wirtschaft entwickelt sich ja ähnlich auseinander wie die Schere zwischen Arm und Reich.
Für mich das beste was passieren konnte. Hab es für 950€ differenzbesteuert bekommen und für den Preis kann man nur happy sein. Das Feeling ist unbeschreiblich, eine Hülle und Displayschutz kann man sich auch sparen, das Teil liegt einfach so gut in der Hand.
Weil es im Gegensatz zu den anderen iPhone Modellen von vornherein viel zu teuer angesetzt war.
Das Ding ist einfach nur dünn, zumindest „unten“.
In allen anderen Belangen nur Abstriche…
Seh ich auch so, knapp unter 1000€ wäre real.
Unten, genau da ist es richtig.
Ich habe mein 17 ProMax gegen ein Air getauscht und bin sehr zufrieden damit.
Man fässt das Gerät zu 99% im dünnen Bereich an, somit kommt der Kamerabereich kaum zu tragen.
That’s what she said.
???
Penis-Witz.
Ich mag mein Air . Klar Akku und Kamera sind zu merken aber stört mich im Alltag wenig. Optisch für mich immer noch ein Highlight.
Dein gutes Recht! Da du ja weißt, dass du für den Style etliche Hardwarenachteile und vor allem Kostennachteile in Kauf nimmst, ist doch alles ok.
Ich habe es auch Mal im Store in die Hand genommen. Ich finde, dass da Mal endlich das Gefühl von etwas neuem ausstrahlt. Das pro ist hässlich.
Ich werde aber wohl noch etwas bei meinem 15pro bleiben.
Das 15 Pro ist doch total hässlich :)
Ich habe vom 14 Plus auf das Air gewechselt und bin in allen Belangen happy! Kamera ist für mich nicht so wichtig, bei meiner Nutzung hält der Akku 2-3 Tage durch, -1 Tag zum 14 Plus. Eine erträgliche Einschränkung für mich. Hauptgrund war tatsächlich auch für mich das Design bei der Wahl des Air.
Es scheint nicht sonderlich beliebt zu sein. Ich liebe es umso mehr. Schade dass es wahrscheinlich keinen Nachfolger mehr geben wird.
Hatte immer auf ein iPhone Mini mit Pro Specs gehofft. Durch das geringe Gewicht fühlt sich die Größe von 6,5 Zoll absolut nicht groß oder unhandlich an. Bin erstaunt wie gut ich damit zurecht komme, obwohl ich große Handys immer verflucht hatte.
Ein iPhone Air 2 mit ner zweiten Cam und nem zweiten Lautsprecher und es wäre für mich perfekt.
Japp, dem kann ich mich nur anschließen.
Hab mein 13er Mini noch. Überlege einen Akkutausch durchführen zu lassen oder auf das Air umzusteigen. Bin noch absolut unsicher. Ich hoffe auch so sehr auf ein Mini aber das wird wohl nicht mehr passieren :-/
Bei mir das gleiche. Werde dann jetzt aber auch auf das Air umsteigen.
Das neue „eiphooone ääähr“ ;-p
Wäre mein Wunschkandidat als Nachfolger für mein IPhone 15 Pro Diensthandy…. Mal sehen ob unsere Firmenpolicy demnächst was zulässt :-)
Form schlägt Inhalt…das Air sieht gut aus, viel mehr nicht. Wer will schon einen Partner/eine Partnerin der/die nur gut aussieht aber wenig in der Birne hat. ;-)
Wenn er/sie nicht viel spricht…. Ich!
Toller vergleich :))))
Blöd nur, dass im Air ebenfalls die Pro Hardware steckt. Und wer keine drei Kameras braucht, bekommt ein wunderschönes Gerät, welches sich wieder Apple-Typisch einfach nur Magic anfühlt und aussieht. Für diejenigen, die nur ein Pro Modell kaufen, weil sie sonst meinen nichts wert zu sein, ist das Air natürlich nichts.
@karesake
Bis auf den Prozessor, steckt da keine Pro Hardware drin.
wenn ich mir die heutige Influencer- und Social Media Welt so ansehe, trifft das mit der „Birne“ leider auf sehr viele zu.
Back to topic: Ich wollte nach den vielen Ziegelsteinen der letzten Jahre endlich wieder einmal ein schönes, schlankes und elegantes Gerät. Da ich kein Profi-Fotograf bin (wie offenbar sehr viele iPhone Pro Besitzer) und mir Bildqualität und Akku völlig ausreichen, liebe ich mein iPhone Air wie schon lange kein vorheriges Modell.
Word!
Exakt genauso bei mir. Einzug der fehlende 2. Lautsprecher für Stereo-Ton war für mich ein Abstrich, den ich zähneknirschend in Kauf genommen habe. Der Rest, den andere am Air bemängeln, waren für mich irrelevant, da ich mit dem alten Pro auch nur eine Kamera benutzt habe, Akku immer ausreichend ist, da ich nie lange in Stromlosen Umgebungen bin. Das Pro hatte ich vorher nur gekauft wegen dem 120hz Display. Und so stand für mich dieses Mal nur die Frage ob iPhone 17 oder Air das richtige Modell ist
Bei meinen iPhone Air vermisse ich gegenüber dem vorigen 15 Pro absolut Nichts, im Gegenteil. Akku bringt mich nach wie vor über den Tag, der Bildschirm (Grösse und Qualität) ist wesentlich besser und die Fotoqualität ist vergleichbar. Von daher kann ich hier über die Beiträge einiger Vorposter nur den Kopf schütteln.
Sehe ich genau so! Ich bin mit meinen Air auch sehr zufrieden…
100% Zustimmung
Bei EBay bereits für 1.035 Euro angeboten. Egal, ich liebe mein Air !
Korrektur: heute 16.10.25, nur noch 945 Euro
Differenzbesteuert. Also angekaufte und weiterverkaufte Ware.
Also nicht wirklich vergleichbar.
Ich habe die 256gb Version mehrmals für 900€ gesehen.
512Gb für 1000€
Für die 1Tb habe ich mich nicht interessiert.
Ich hab es für 950€ gekauft, ist zwar ein US Modell, hat aber keine Nachteile. Die Frequenzbänder sind die gleichen wie in der EU Version, zusätzlich sind noch weitere US spezifische Bänder enthalten, also sogar ein Vorteil.
Auch das Thema Garantie ist für mich kein Thema: wer unbedingt mehr als 1 Jahr haben möchte nimmt die weltweit gültige Apple Care + dazu – ist bei 250€ Preisnachlass gegenüber der dt. Version doch top!
Seit dem Air schaut mein iPhone XS Max (ebenfalls 6.5″) wieder sehr modern aus: gleichmäßig dünn, echte 2x Zoom-Kamera, Stereo-Lautsprecher, keine Pille mitten im Display….
Ich verstehe nicht, wie man von einem Pro-Modell zum Air wechselt. Man hat doch noch Geld drauf gelegt um das Beste zu haben. Das hier wirkt wie ein Nachfolger vom 16e in dünn.
Das ist doch Ansichtssache und eine Geschmacksfrage. Hab die Kamera des Pro nie wirklich ausgereizt und der Akku war abends nie leer . Dafür war es recht dick und meine Hosen Tasche war immer voll . Nun komme ich auch bis abends mit dem Akku hin und habe ein dünneres Telefon was mir optisch auch noch gefällt . Hab mir zb. einen Smart gekauft für den Berliner Stadt Verkehr da ich viel unterwegs bin , meine frau hat die große Limousine von mir bekommen und betreue es keine Sekunde . Ich viel unterwegs spare Benzin und kriege immer einen Parkplatz . Sie meist im Homeoffice und ein Stellplatz. Da sie öfter mit den Hunden unterwegs ist macht das noch mehr Sinn. Besser ist nicht gleich praktischer im Alltag .
Genau, was ich meine. Wer von einem Pro zum Air wechselt, hat das Pro nie gebraucht und hätte sich vorher lieber den Aufpreis mit einem „Nicht-Pro“ gespart. Ich selber habe das iPhone 15, reicht vollkommen. Ich finde das Air preislich übertrieben, dafür dass man Abstriche macht, außer beim Design.
Das ist es ja genau. Ich hab das Pro auch nie gebraucht. Ich hab das Pro lediglich gekauft wegen des Displays und wegen den Gehäusematerialien.
Jetzt hab ich alles im Air inkl. Pro Prozessor. Geiles Display, geile Haptik und leicht.
Was gibt es da nicht zu verstehen? Wer „braucht“ denn überhaupt ein Pro? Ich habe das Pro (max) nur wegen der 120 Hz und dem besseren Chip. Die Kamera war mir eigentlich immer egal, denn über 90% meiner Fotos wurde mit der normalen Kamera gemacht. Das Air bietet mir alles was ich brauche und ist vor allem viel leichter als das Pro Max. Der Akku reicht auch vollkommen, weil ich immer schon zwischendurch das iPhone am Arbeitsplatz via MagSafe geladen habe.
Das „neue“ iPad wird noch schneller im Preis fallen…
Der Applekultstatus bröckelt langsam aber stetig….
Weil der Markt gesättigt ist. Ein iPad hält locker 6-8 Jahre wenn man nicht immer die neuste Hardware will bzw. braucht. Demzufolge halten sich die Neukäufe in Grenzen.
Sogar noch länger. Ich nutze immer noch das erste iPad 13″. Ich meine 2016 oder 2015 gekauft und bin sehr zufrieden.
Das nutze ich auch noch, wobei man schon zugeben muss das iOS16 an einigen Stellen mittlerweile hakt und ein neueres iOS gibt es für das erste iPad Pro ja nicht mehr.
Müsste mich mal durch die Bedienungshilfen durchtesten ob man irgendwas wie „Bewegung reduzieren“ aktivieren sollte, um die stockenden Animationen damit zu unterbinden. Ansonsten reicht das uralte iPad Pro zum Surfen, emails, Videos gucken immernoch super aus
Da kennst sich aber einer aus
Ist halt unbeliebt: Preise gehen runter.
1×1 Marktwirtschaft.
Richtig, viel zu wenig Gegenwert.
Nur weil ein Teil des Gehäuses flacher ist so ein Aufpreis?
Die Zielgruppe des Air ist eine völlig andere als die des Pro. Wer das verstanden hat weiß auch für wen das Air gedacht ist.
Es ist übrigens auch das einzige Modell dass man ohne Hülle nutzen kann da es viel besser gegen Schäden geschützt ist. Alu ist nun mal weich und rutschig, ergo hat man bei den anderen Modellen immer einen Backstein im der Hand.
Aurora: Den Nutzen sieht die potentielle Zielgruppe wohl bisher nicht.
Letztlich auch nur ein Mittel, um: a.) ständig im Gespräch zu bleiben. und b.) mit immer höheren Listenpreisen an den Start zu gehen…..sie haben ja eh keinen Bestand.
Das Air ist seit Release dauerhaft liefer- und abholbar, direkt bei Apple.
Haha, ich meinte eigentlich die Preise, die keinen Bestand haben.
Lt. einer sehr zuverlässigen Quelle sind die Verkaufszahlen unterirdisch schlecht und die Händler haben keine Lust mehr auf Apple (unisono zu Samsung).
Natürlich, wie jedes Jahr.
Dann kannst du die zuverlässige Quelle sicher nennen.
wahrscheinlich sitzt seine zuverlässige Quelle eine Jahrgangsstufe über ihm in der fünften Klasse haha
Jetzt bin ich aber wie so mancher andere auf diese Quelle sehr gespannt
Das Einzige, das mir mein Air fehlen würde, wäre der zweite Lautsprecher.
Deswegen warte ich noch auf die zweite Version des Airs, das dann hoffentlich Stereolautsprecher verbaut haben wird.
Auch mein größtes Problem damit. Akku, Kamera(s) und USB2 geschenkt, aber Stereolautsprecher sind schon ein Muss.
ich habe das 17 Air und den original Zusatz-Akku,somit bin ich auf ein Preis vom 17 Pro gekommen,aber das Air macht zuviele Kompromisse,zugegeben es ist sehr leicht und das Display ist sehr gut,aber die Preispolitik ist miserabel.
Ein zweites Air wird es wohl nicht geben.
War ja auch nur der logische Zwischenschritt zum Klapphandy.
Anstatt es nur zu entwickeln, hat man halt getestet, ob man diesen Zwischenschritt auch vergolden kann.
Trotzdem zu teuer.
Tja, wie schön, dass ich mein iPhone 17 Pro Max in blau über die Schweiz für 1217 € mir über Family habe kaufen lassen. Das ist schon echt geil.
Da hat aber jemand die Einfuhrumsatzsteuer nicht bezahlt (;
*LoL*
Habe bereits vor Release-Tag befürchtet, dass das Air für Apple ein Flop wird wenn es rein um die Verkaufszahlen geht. Was sagt der User Horst Hammel nun?
https://www.iphone-ticker.de/erste-pressestimmen-zum-iphone-air-leichtgewicht-und-kompromiss-264333/#article-single-comments-content-intro
Um fair zu bleiben, das 17 Pro Max sehe ich seit ca. einer Woche auch vereinzelnd unter UVP auf Kleinanzeigen. Highlight war eins mit 512 GB für 1.400 € also 49 € unter der UVP der 256 GB Variante.
Habe das Air nach 14 Tagen zurückgegeben – es sind aktuell zu viele Kompromisse für mich, besonders wenn man die UVP berücksichtigt.
Hier eine Liebeserklärung an das Iphone Air! Schönstes iPhone seit dem X. Hatte die letzten Jahre nur Pro-Modelle, nutze aber kaum Pro-Feautures. Das Design ist einfach so genial und mir auch sehr wichtig, zumdem wirkt das Gerät einfach edel. Und ich trage ja auch keine Casio G-Shock, auch wenn die mehr Funktionen als meine teure Automatikuhr hat.
Hoffe Apple bringt 2026 ein Air 2, kann mir nicht vorstellen, wieder auf dicke iPhones zu switchen. Wenn ich das 16 Pro meiner Freundin in die Hand nehme, kommt mir selbst dieses kleine Telefon dick und schwer vor gegenüber dem Air.
Akku ist auf dem Level des 16 Pro, würde ich sagen. Lade immer mal im Auto oder nebenher, für mich kein Problem. Für unterwegs habe ich die Anker nano Powerbank am Start, das passt.
Kamera reicht mir zu, 1-2x habe ich bislang das Weitwinkel vermisst – mehr Zoom vermisse ich hingegen überhaupt nicht. Monospeaker reicht für Social Media locker, bei YouTube oder Netflix im Querformat nutze ich dann aber doch lieber Airpods.
Für mich (und viele andere User sicher auch), ist das Air perfekt. Möchte es gegen kein anderes Smartphone eintauschen derzeit – glaubt es, oder nicht :)
Schließe mich dieser Liebeserklärung an!!
Getippt auf dem iPhone Air in Himmelblau mit Spigen-Zero-One-Clear-Case….
Erinnert mich an den Weg des iPhone mini – am Ende will es dann (leider) doch keiner.
Hoffentlich wird es auch eine zweite Generation geben.
Optisch auf jeden Fall sehr ansprechend, aber das Pro-Modell kannibalisiert die Verkaufszahlen des Air. Der Preisunterschied von 100 € zum Einstiegsmodell des Pro ist zu gering, und wenn man die MagSafe-Batterie für das Air dazukauft, besteht praktisch gar kein Unterschied mehr. Falls es einen Nachfolger geben wird, hoffe ich, dass Apples Lösung nicht darin besteht, das Pro teurer zu machen, sondern das Air günstiger.
Das Pro und das Air dürften völlig verschiedene Zielgruppen sein.
Wenn es interessiert: Aktielle alle Farben & Größen bei o2 (ohne Vertrag) sofort verfügbar.
Ob man hier Amazon als Referenz betrachten kann, fragt sich. Deren Preispolitik folgt keiner für Außenstehende erkennbaren Logik, so das man bei Preissenkungen nicht von vornherein Absatzprobleme als Grund unterstellen darf.
Denn:
Mein Air habe ich bereits am 30.09. zu diesem Preis bei Amazon gekauft.
Schlechte Qualität gibt halt günstiger. Kratzer inclusive.
Flop Phone