iPhone Air fällt unter UVP: Ungewöhnlich frühe Preisbewegung

Keinen Monat nach dem Marktstart der neuen iPhone-Generation ist das erste Modell der diesjährigen Geräte-Generation bereits unter dem ursprünglichen Listenpreis erhältlich. Im offiziellen Apple Store bei Amazon wird das iPhone Air aktuell in mehreren Speichervarianten günstiger angeboten.

Die Version mit 256 Gigabyte kostet statt 1.199 Euro nun 1.147 Euro. Für die Ausführung mit 512 Gigabyte werden 1.385 Euro statt 1.449 Euro fällig. Die größte Speichervariante mit einem Terabyte Speicherplatz liegt derzeit bei 1.615 Euro und damit rund 84 Euro unter dem Einführungspreis.

Marktstart am 19. September

Das iPhone Air war zusammen mit dem iPhone 17, dem iPhone 17 Pro und dem iPhone 17 Pro Max im Herbst auf den Markt gekommen. Diese drei Modelle halten bislang ihre offiziellen Preise, wie ein Blick in die aktuelle Übersicht zeigt. Auch das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus, die im unteren Preissegment angesiedelt sind, bleiben bislang stabil.

Die Preise mit Marktstart der diesjährigen Geräte-Generation

Die Preisreduzierung beim iPhone Air überrascht vor allem deshalb, weil sie bereits im ersten Monat nach Verkaufsstart einsetzt. Üblicherweise bleiben Apples Preisempfehlungen in den ersten Wochen stabil. Frühere iPhone-Generationen zeigten in der Regel erst nach mehreren Monaten erste spürbare Nachlässe. Die Faustregel bislang:

In den ersten 1–3 Monaten nach Verkaufsstart bewegen sich die Preise meist auf UVP-Niveau.

Ab dem 3.–4. Monat beginnen erste Preisnachlässe von rund 10–14 Prozent.

Nach 6 Monaten sind bis zu 15 Prozent Reduktion üblich, vor allem bei Pro-Modellen.

Nach 9–11 Monaten (also kurz vor dem nächsten iPhone-Launch) können bis zu 20 Prozent und mehr eingespart werden.

Dass das iPhone Air nun schon wenige Wochen nach Erscheinen im Handel günstiger zu haben ist, markiert eine Abweichung von diesem Muster.

iPhone 16e zeigte erste Ausreißer im April

Eine ähnliche Entwicklung war zuletzt beim iPhone 16e zu beobachten. Auch hier setzten die ersten Preisbewegungen bereits wenige Wochen nach Marktstart ein. Alle drei Speichervarianten wurden damals unterhalb des Listenpreises angeboten. Ob sich dieses Muster auch bei den übrigen Modellen der aktuellen iPhone-Generation fortsetzen wird, bleibt vorerst offen. Bislang halten iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max noch ihre offiziellen Preise.