GM will künftig in allen Fahrzeugen auf CarPlay verzichten

Der US-Autobauer General Motors (GM) hat schon vor einiger Zeit angekündigt, dass er bei seinen Fahrzeugen künftig vollständig auf die Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto verzichten will.

Die strategische Umstellung soll allerdings nicht wie ursprünglich angenommen nur Elektrofahrzeuge, sondern auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor betreffen. Immerhin dürfte diese Entscheidung kaum Auswirkungen auf den deutschen Markt haben. Die GM-Marken Chevrolet, Buick, GMC und Cadillac werden mit klarem Fokus auf die USA verkauft.

CarPlay im GMC

In einem Interview mit dem Technikmagazin The Verge hat die Konzernchefin Mary Barra bestätigt, dass GM die Unterstützung von CarPlay und Android Auto neben elektrischen Autos auch für Verbrenner beenden wird. Der konkrete Zeitpunkt sei derzeit noch unklar. Barra hat angedeutet, dass dies im Zusammenhang mit der Einführung des von GM geplanten neuen Computersystems geschehen, voraussichtlich ab 2028, wenn das neue System für ein einheitliches Nutzererlebnis in allen Fahrzeugen sorgen wird. Das künftige Infotainment-System von GM wurde gemeinsam mit Google entwickelt und wird sämtliche Navigations-, Sprach- und Streaming-Funktionen direkt ins Fahrzeug integrieren.

Fahrzeughersteller wollen Kontrolle behalten

Auch wenn die Autobauer selbst nicht gerne über dieses Thema reden, steht im Hintergrund solcher Überlegungen wohl insbesondere auch der Gedanke, die Kontrolle über die Fahrzeugelektronik und insbesondere die Entertainment-Komponenten im Haus zu behalten und sich die Möglichkeit offen zu halten, beispielsweise durch Abonnements von Zusatzfunktionen zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Im Fall von CarPlay Ultra zeigt sich deutlich, dass Fahrzeughersteller ungern Kontrolle über zentrale Fahrzeugsysteme abgeben. Als CarPlay der Zukunft wurde das System, das neben Entertainment-Funktionen auch eine enge Anbindung an die weitere Fahrzeugelektronik vorsieht, vor mehr als drei Jahren angekündigt. Apple musste den Start des neuen CarPlay mehrfach aufschieben. Mittlerweile sind bereits einige der ursprünglich angekündigten Partner aus der Automobilindustrie abgesprungen. Der Aston Martin DBX ist bislang das einzige Modell, das mit CarPlay Ultra ausgeliefert wird.