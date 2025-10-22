Dragon Touch: Digitaler Wandkalender mit App-Anbindung

Ein Leser macht uns auf die digitalen Wandkalender von Dragon Touch aufmerksam und fragt, ob wir mit dieser Produktkategorie bereits Erfahrung gesammelt haben. Anlass ist die Tatsache, dass Amazon die Geräte aktuell zum Teil reduziert anbietet. Allerdings sind 255 Euro immer noch eine Menge Geld für ein Produkt, dessen Mehrwert sich uns nicht so richtig erschließt.

Daher ist hier das Feedback von Lesern, die dergleichen bereits verwendet haben und ihren Kauf womöglich noch mit handfesten Argumenten begründen können, gerne willkommen.

Uns erinnern die digitalen Wandkalender von Dragon Touch zunächst mal an die großen Modelle des Echo Show. Diese sind zwar noch ein Stück teurer, lassen sich dafür aber auch flexibler verwenden. Bei den Geräten von Dragon Touch steht die Kalenderfunktion klar im Fokus.

Übersichtliche Touch-Anzeige

Die Geräte arbeiten mit einem Touchscreen, auf dem sich Termine, Aufgaben und Erinnerungen für jedes Familienmitglied farblich voneinander getrennt darstellen lassen. Ziel ist es laut Hersteller, den Überblick über private und gemeinsame Verpflichtungen zu erleichtern. Positiv ist dabei, dass die Termine nicht zwingend über das System selbst eingegeben werden müssen, sondern dass man auch die Cloud-Kalender von Apple oder Google anbinden kann. Die Kalender von Dragon Touch werden über WLAN mit dem Internet verbunden und können auch über eine zugehörige App angesteuert werden.

Die Kalenderfunktion wird durch eine digitale Haushaltsübersicht ergänzt, in der wiederkehrende Aufgaben eingetragen und bestimmten Personen zugewiesen werden können. Laut Hersteller sollen dadurch beispielsweise Kinder spielerisch an regelmäßige Tätigkeiten wie Aufräumen oder das Decken des Tisches herangeführt werden.

Familienfotos als Bildschirmschoner

Wird der Kalender nicht aktiv genutzt, verwandelt sich das Gerät in einen digitalen Bilderrahmen. Familienfotos können im Vollbildmodus angezeigt werden, wodurch der Kalender zugleich als dekoratives Element im Wohnzimmer oder in der Küche dienen kann.