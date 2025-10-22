iCloud- und Google-Kalender integriert
Dragon Touch: Digitaler Wandkalender mit App-Anbindung
Ein Leser macht uns auf die digitalen Wandkalender von Dragon Touch aufmerksam und fragt, ob wir mit dieser Produktkategorie bereits Erfahrung gesammelt haben. Anlass ist die Tatsache, dass Amazon die Geräte aktuell zum Teil reduziert anbietet. Allerdings sind 255 Euro immer noch eine Menge Geld für ein Produkt, dessen Mehrwert sich uns nicht so richtig erschließt.
Daher ist hier das Feedback von Lesern, die dergleichen bereits verwendet haben und ihren Kauf womöglich noch mit handfesten Argumenten begründen können, gerne willkommen.
Uns erinnern die digitalen Wandkalender von Dragon Touch zunächst mal an die großen Modelle des Echo Show. Diese sind zwar noch ein Stück teurer, lassen sich dafür aber auch flexibler verwenden. Bei den Geräten von Dragon Touch steht die Kalenderfunktion klar im Fokus.
Übersichtliche Touch-Anzeige
Die Geräte arbeiten mit einem Touchscreen, auf dem sich Termine, Aufgaben und Erinnerungen für jedes Familienmitglied farblich voneinander getrennt darstellen lassen. Ziel ist es laut Hersteller, den Überblick über private und gemeinsame Verpflichtungen zu erleichtern. Positiv ist dabei, dass die Termine nicht zwingend über das System selbst eingegeben werden müssen, sondern dass man auch die Cloud-Kalender von Apple oder Google anbinden kann. Die Kalender von Dragon Touch werden über WLAN mit dem Internet verbunden und können auch über eine zugehörige App angesteuert werden.
Die Kalenderfunktion wird durch eine digitale Haushaltsübersicht ergänzt, in der wiederkehrende Aufgaben eingetragen und bestimmten Personen zugewiesen werden können. Laut Hersteller sollen dadurch beispielsweise Kinder spielerisch an regelmäßige Tätigkeiten wie Aufräumen oder das Decken des Tisches herangeführt werden.
Familienfotos als Bildschirmschoner
Wird der Kalender nicht aktiv genutzt, verwandelt sich das Gerät in einen digitalen Bilderrahmen. Familienfotos können im Vollbildmodus angezeigt werden, wodurch der Kalender zugleich als dekoratives Element im Wohnzimmer oder in der Küche dienen kann.
Entwickler: Shenzhen Fujia Technology Co., Ltd.
Kennt noch jemand den Film Filofax? Das bin ich. Mein Kalender gibt mir vor, wo ich wann welches Meeting habe. Ich wüsste nicht, was ich mehr nutzen würde. Also ja: Das Ding hier ist gekauft. So schnell wie möglich :).
Legendär! James Belushi!
Jein. Den Film kenne ich zwar nicht, aber dieses Leben umso besser :-/
Um so älter ich geworden bin, umso wichtiger für mich !!
Zum Gluck bi. Ich Rockstar j d meine Assistentin sagt mir jeden Nachmittag wo ich aufgewacht bin und was ich zu tun habe :-)
Finde ich an sich tatsächlich sehr interessant. Mein Freund nutzt Android und ich iOS – da gibt es gar nicht mal so viele gute Möglichkeiten, geteilte Kalender und Listen für die Alltagsorga zu haben.
Oder hat mir jemanden nen Tipp für ne gute App?
Partner nutzt Android?
… würde eher über einen neuen Partner nachdenken.
Ja is echt so
Bin vor kurzem von ios auf android umgestiegen.
Es gibt die Möglichkeit die iCloud kalender zu syncen mit der app sync for icloud im playstore. Ich wünschte es gäbe eine bessere Lösung, aber es funktioniert ganz gut.
Hab das Teil auch gesehen und für gut befunden
Denke das kauf ich
Ein ausgedientes Tablet kann sicher die gleichen Funktionen erfüllen.
@ifun: Unter dem Kapitel „Übersichtliche Touch-Anzeige“ habt Ihr doch den Hauptanwendungsfall beschrieben.
Gerade wenn Kids im Haushalt leben, die eben noch keine Technik ungefragt in die Hand nehmen dürfen, kann dieses Teil beim Erlernen von Strukturen gut helfen.
In Kombination mit einem stringenten Konsequenzenmanagement halte ich das Teil für hilfreich. Mein Junior ist 9 und mir/ihm hilft das enorm beim aushandeln von Zugeständnissen, etc., weil es einfach sichtbar und transparent wird.
Klar, für manche evtl. ein sehr leistungsgetriebener Ansatz, aber wie immer im Leben: Man sollte Maß und Mitte im Auge haben.
Das Leben wird nicht einfacher für die Kids – Grund genug auch solche Dinge frühzeitig zu trainieren.
(Subjektive Meinung, nicht wissenschaftlich belegt ;-))
255€ und ich hab nen digitalen Kalender an der Wand – da nehm ich doch lieber ein günstiges, großes Tablet mit Andorid drauf und kann neben Kalendernutzung noch mein Smarthome steuern oder sonst was machen.