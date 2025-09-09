iPhone Air: Superschlank mit Pro-Performance

Das iPhone Air ist mit einer Dicke von 5,6 Millimetern das bisher dünnste iPhone-Modell und setzt auf ein Gehäuse aus Titan in Kombination mit einem doppelseitigen Keramikschutz. Das Design ermöglicht ein geringes Gewicht bei hoher Stabilität und bietet Platz für eine neu konzipierte Batterie.

Display, Material und Energieeffizienz

Das iPhone Air besitzt ein 6,5 Zoll großes OLED-Display mit ProMotion bis 120 Hz, Always-On-Funktion und einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. Die neue Keramikbeschichtung reduziert Reflexionen und erhöht die Kratzfestigkeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Die Rückseite wurde erstmals ebenfalls mit Ceramic Shield ausgestattet und soll die Bruchfestigkeit deutlich verbessern.

Im Inneren arbeitet der neue A19 Pro Chip. Er bietet optimierte CPU- und GPU-Einheiten, die besonders für KI-Aufgaben ausgelegt sind. Dank neu integrierter neuronaler Beschleuniger in den Grafikkernen erreicht das Gerät eine deutlich höhere Rechenleistung. Zusätzlich führt Apple mit dem N1 Chip erstmals eine eigene Lösung für drahtlose Kommunikation ein, die WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Das neue C1X-Modem sorgt für schnellere und gleichzeitig energieeffizientere Mobilfunkverbindungen.

Die Euro-Preise

iPhone Air mit 256 GB: 1199 Euro

iPhone Air mit 512 GB: 1449 Euro

iPhone Air mit 1 TB: 1699 Euro

Kamera, eSIM und Zubehör

Die Hauptkamera besteht aus einem 48-Megapixel-Fusionssystem, das verschiedene Brennweiten simuliert. Neben Standard- und Weitwinkelaufnahmen stehen ein integriertes 2-fach Teleobjektiv sowie zusätzliche 28- und 35-Millimeter-Optionen zur Verfügung. Auch die Frontkamera wurde überarbeitet und unterstützt Funktionen wie Dual Capture, bei dem Vorder- und Rückkamera gleichzeitig genutzt werden.

Das iPhone Air ist ausschließlich mit eSIM ausgestattet und verzichtet weltweit auf physische SIM-Karten. Dies schafft zusätzlichen Raum für die Batterie, die trotz der schlanken Bauweise eine Laufzeit für den ganzen Tag verspricht.

Ergänzend bietet Apple ein neues flaches MagSafe-Akku-Pack sowie zwei Schutzhüllenvarianten an, darunter ein transparentes Modell und eine leichte Bumper-Version. Beide lassen sich mit den ebenfalls von Apple angebotenen Trageriemen „Crossbody-Strap“ kombinieren.

Das iPhone 17 Air lässt sich ab 12.9. um 14 Uhr vorbestellen und ist erhältlich ab 19.9.

