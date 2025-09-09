So dünn wie ein Schulheft
iPhone Air: Superschlank mit Pro-Performance
Das iPhone Air ist mit einer Dicke von 5,6 Millimetern das bisher dünnste iPhone-Modell und setzt auf ein Gehäuse aus Titan in Kombination mit einem doppelseitigen Keramikschutz. Das Design ermöglicht ein geringes Gewicht bei hoher Stabilität und bietet Platz für eine neu konzipierte Batterie.
Display, Material und Energieeffizienz
Das iPhone Air besitzt ein 6,5 Zoll großes OLED-Display mit ProMotion bis 120 Hz, Always-On-Funktion und einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. Die neue Keramikbeschichtung reduziert Reflexionen und erhöht die Kratzfestigkeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Die Rückseite wurde erstmals ebenfalls mit Ceramic Shield ausgestattet und soll die Bruchfestigkeit deutlich verbessern.
Im Inneren arbeitet der neue A19 Pro Chip. Er bietet optimierte CPU- und GPU-Einheiten, die besonders für KI-Aufgaben ausgelegt sind. Dank neu integrierter neuronaler Beschleuniger in den Grafikkernen erreicht das Gerät eine deutlich höhere Rechenleistung. Zusätzlich führt Apple mit dem N1 Chip erstmals eine eigene Lösung für drahtlose Kommunikation ein, die WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread unterstützt. Das neue C1X-Modem sorgt für schnellere und gleichzeitig energieeffizientere Mobilfunkverbindungen.
Die Euro-Preise
- iPhone Air mit 256 GB: 1199 Euro
- iPhone Air mit 512 GB: 1449 Euro
- iPhone Air mit 1 TB: 1699 Euro
Kamera, eSIM und Zubehör
Die Hauptkamera besteht aus einem 48-Megapixel-Fusionssystem, das verschiedene Brennweiten simuliert. Neben Standard- und Weitwinkelaufnahmen stehen ein integriertes 2-fach Teleobjektiv sowie zusätzliche 28- und 35-Millimeter-Optionen zur Verfügung. Auch die Frontkamera wurde überarbeitet und unterstützt Funktionen wie Dual Capture, bei dem Vorder- und Rückkamera gleichzeitig genutzt werden.
Das iPhone Air ist ausschließlich mit eSIM ausgestattet und verzichtet weltweit auf physische SIM-Karten. Dies schafft zusätzlichen Raum für die Batterie, die trotz der schlanken Bauweise eine Laufzeit für den ganzen Tag verspricht.
Ergänzend bietet Apple ein neues flaches MagSafe-Akku-Pack sowie zwei Schutzhüllenvarianten an, darunter ein transparentes Modell und eine leichte Bumper-Version. Beide lassen sich mit den ebenfalls von Apple angebotenen Trageriemen „Crossbody-Strap“ kombinieren.
Das iPhone 17 Air lässt sich ab 12.9. um 14 Uhr vorbestellen und ist erhältlich ab 19.9.
Super sexy
Wie sexy kann ein iPhone sein? Apple: lass mich mal machen
Super sexy :)
Heftiges Gerät. Heftige Hardware. Alleine schon N1 und C1X. Aber ich bleib beim Pro.
War immer Pro User aber das Ding ist schon verlockend. Auch wenn Akku für mich an erster Stelle steht, so fühle ich mich schon stark angezogen.
Sieht alles gut aus, aber als pro Max User möchte ich nicht auf das Kamera System verzichten.
Ab wann können die Neuigkeiten bestellt werden?
Ab Freitag. Zumindest die iPhones.
Nach dem Event, verfügbar ab dem 19. wenn ich mich nicht irre. Ja leider gibt es immer Kompromisse hehe.
Alle die gleichen Preise.
C1X wird bei den Pros nicht erwähnt, die Frequenzbänder sind aber gleich zum Air. Meint ihr das Pro hat auch den hauseigenen Chip?
jetzt ist schon der Balken da oben so breit, kippeln wird’s aber immer noch
Lassen wir uns überraschen
Wenn die Linsen und der Blitz/LED weiter auseinander sind, gibt das dann nicht wohl eher einseitige Schatten?
Wow
Schon irgendwie seltsam zu argumentieren, dass es durch das dünne Design es mehr Platz für einen Akku Pack gibt… mal die reviews abwarten, kann mit aber vorstellen nach nem halben Jahr kommt man nicht mehr durch den Tag
Sie schreiben ja nur „all day battery life“
Aber konkrete stundenzahl nennen sie nicht… warum wohl…
genau, „Day“ und nicht „Day & Night“ :-D
Könnte passen :)
Laut Vergleichsseite bei Apple hat der Akku 2h weniger als die des 15 pro Max.
Nein, genau hinschauen. Schau mal weiter unten bei den Batteriespezifikationen mit „Videowiedergabe (gestreamt)“
da wird zusätzlich auch das Modem beansprucht und da ist der Unterschied schon größer. Beim Air sind es dann nur noch bis zu 22 Stunden, wohingegen das normale 17er auf 27 Stunden, das Pro auf 28 Stunden und das Pro Max auf 33 Stunden kommt.
Die anderen Geräte bieten damit 23%, 27% bzw. 50% höhere Laufzeiten. Vermutlich werden die Unterschiede größer, je stärker der SoC ausgelastet wird und/oder je heller das Display eingestellt wird. Denn dann können Softwareseitige Optimierungen weniger stark greifen und der rein physische Unterschied in der Akkukapazität rückt mehr in den Vordergrund. Ich schätze, man wird wohl im Schnitt mit 1/4 bis 1/3 weniger Laufzeit rechnen müssen.
Sehr spannendes iPhone. Hätte vorher nicht gedacht, dass mich das Gerät anspricht (bin seit Jahren iPhone Pro Nutzer)
Geht mir auch so, finde ich optisch durch den Rahmen und vor allem weil es ein schwarzes Gerät gibt spannender. Kamera ist da eher zu vernachlässigen und das Pro muss ich auch täglich laden. Daher tendiere ich zum Air.
Super sexy
Heftiges Gerät, alles was ich wollte und brauche. Ich Steig vom 16 Pro um.
Toll
Großartig!
Ne das 16 Pro habe ich auch und es ist dem Air ja weiter überlegen. Drum bleibe ich erstmal ich 2, 3 Jahre und schaue, wie sich das Air entwickelt. Wichtig ist mir, dass es auch in Zukunft den Titan-Rahmen behält.
Akku Laufzeit für einen ganzen Tag? Ist ja witzig.
Sieht schön aus aber verstehe den USP nicht. Könnte ein gutes Zweitgerät für die Arbeit sein aber.
Das Pro besteht also nur noch aus Aluminium..von Edelstahl, zu Titan (Beschichtung) zu Alu.. ok…
Genau, enttäuschend.
Alarm Glocken haben direkt geschrillt, als sie direkt das Akkupack empfohlen haben. :D
Hab aber nicht verstanden, kommt der C1X noch und hat jetzt noch den C1? Er hat irgendwas von 6 Monaten gesagt.
Der C1 wurde vor 6 Monaten beim 16e vorgestellt. Jetzt bereits die Weiterentwicklung. Nach so kurzer Zeit.
Ah okay, danke dir! :)
Er hat deutlich gesagt das schon 6 Monate nach dem C1 der Nachfolger C1X kommt. Das Air kommt mit dem C1X.
Das wird es dann wohl werden. Oder ein normales 17er. Wenn der Preis nicht noch mehr damit ist als ich denke, wirds aber das Air.
Alle haben die gleichen Preise.
Endlich 2TB. Darauf habe ich gewartet! Allein deswegen laufe ich es.
*kaufe
Wofür 2TB in einem Handy? Ich bekomme ja gerade mal 128 GB hin und ich fotografiere täglich (Sicherung in meine Cloud, im Handy die letzten 4-6 Monate).
1199 Euro und ich weiß nicht ob ich von morgens bis abends mit dem Akku hin kommen werde .Eine Bestellung am ersten Tag ohne wirkliche Erfahrungswerte wird ein Abenteuer oder Dummheit geblendet von der Optik des Air.
Der Bumper ist zurück
Wenn in der Vorstellung schon das Akkupack beworben wird, sollten alle Alarmglocken angehen. Laut Website länger als beim iPhone 16, was ich kaum glauben kann. Außerdem ist das ja nur ein Beta Test beim Kunden, der dem Klapp-iPhone dienen soll. Nein danke, ich passe, auch wenn es innovativ und hübsch ist.
jede Wette, dass Bumper und Magsafe-Akku nicht gleichzeitig genutzt werden können
Ging doch schon vorher.
beides ist neu, also nein ;)
Wieso denn nicht?
Akku Laufzeit hin und her
Das Air wird die größte Konkurrenz für das Pro und ist die einzige Innovation, die Apple dieses Jahr bietet.
Google holt damit deutlich auf….
Muss man leider so sehen, das Pro ist absolut enttäuschend. Alleine diese Farbauswahl und das optisch „billige“ Gehäuse.
Sehe ich absolut nicht so. Finde die Farbeb Mega, das Orange ist genial und das Blau ebenfalls. Das mit dem Alu hat ja Gründe und ist bei 90% der Nutzer vollkommen egal weil ein Case drum ist, ich habe das 15pm, ich hab das Titan in 2 Jahren 10 mal berührt sonst fasse ich das Case an. Und das neue 17 Pro wird absolut top verarbeitet sein und wertig aussehen und darauf kommt es an
Was bringt es mir denn, dass es top verarbeitet ist und wertig aussieht, wenn ich eine Hülle nutze und von der Verarbeitungsqualität weder etwas sehe noch spüre? Nur, damit ich es später zu einem höheren Preis wiederverkaufen kann, weil keine Kratzer drin sind?
Wo holt Google auf?
Bei dem Tensor 5 und dessen Leistung ist klar, dass sie bei Wärme keine Probleme habe . Das Unibody-Gehäuse ist genauso schick wie Titan (viele werden es nicht einmal merken) und bietet extra noch Vorteile.
Jetzt nicht deren Ernst, oder? Einen auf superdünn machen, aber das Kameramodul wie ein Klotz! Oder ist die jetzt unten angebracht als Ständer? Ich lach mich schlapp!
Bei dem Air und dem Pro käme ich nicht mehr auf den Gedanken, das Pro (Max) in Erwägung zu ziehen – iPA ist auf seine Weise durchaus State of the Art. Wobei ich allerdings zu jenen gehöre, die ohnehin kein Geld mehr in ein Non-Foldable investieren.
Schau doch bitte einmal, was im „Buckel“ untergebracht wurde – alles.
Das ist technisch massiv beeindruckend.
Überraschend cooles Gerät! Aber kein richtiges Weitwinkelobjektiv ist ein Bummer. Vor allem hinsichtlich des Upgrades dass das normale 17 in der Hinsicht genießen durfte. Ich benutze Weitwinkel sehr häufig.
Ich hatte bisher immer das pro, jetzt das Pro Max, muss aber sagen ich fotografiere immer weniger, und nutze meist wirklich nur die Hauptkamera, daher tendiere ich tatsächlich zum Air, was mich eher skeptisch macht ist die Größe, hätte gerne ein größeres Display und der Akku, vom Pro Mac ist man halt verwöhnt, mal schauen. Werde mir dieses Jahr definitiv erst dann eins bestellen wenn ich es in natura in der Hand hatte.
Sehe ich genauso
Wie schon bei der Konkurrenz erwähnt, die Dicke misst man an der dicksten Stelle, alles andere ist Unsinn.
Ansonsten hab ich hier Smartphones rumliegen, welche 1mm dick sind, allerdings einen vollflächigen Kamerabuckel von mehreren Millimetern haben.
Das ganze Design immer nützt gar nichts. Kommt eh noch eine stabiles Case drum herum und ein fetter Zusatzakku dran. Dann ist designmässig alles futsch.
Was sagt mir denn der Wert bei der Videowiedergabe? Das Air hat bis zu 27 Stunden. Mein 13 bis zu 19 Stunden. Aber der Umkehrschluss, der Akku beim Air hält viel länger als der von meinem 13 gilt wohl nicht? Mit 80% Akkuhealth komme ich aktuell durch 2 Tage…
So eins mit der pro Kamera und ich wäre sofort dabei
Das Air finde ich persönlich richtig gelungen. Hatte schon an einen Wechsel vom 16 Pro auf das Air gedacht – wenn da nicht der Weitwinkel fehlen würde …
Hat jemand Erfahrungen mit „externen“ Weitwinkelobjektiven ? Frage mich ob sowas was taugt …
Ich hab gerade die Medienwiedergabe auf der Webseite verglichen: Ist dieses Modell nicht gegenüber allen 17ern UND 16ern aus dem Vorjahr außer dem 16e unterlegen?
Die Höhenangaben von Apple sind ja ein Witz. Die Maße ignorieren jeweils den Kamerabuckel und das Objektiv. Das Air ist nur an der dünnsten Stelle 5,6 mm dick. Mit Kamera vermutlich > 1cm.
Ja, auf den Fotos sieht es so aus, als sei das Air mit dem Kamerabuckel fast doppelt so dick. Und Apple bewirbt es dann auch noch mit dem Spruch „Selbst mit einem Zusatzakku trägt es in der Hosentasche kaum auf!“. Da kaufe ich doch lieber das normale iPhone 17, das ist nur 12 Gramm schwerer, das Display ist fast genauso groß, der Prozessor vermutlich fast genauso schnell, insgesamt ist es selbst mit Kamera vielleicht noch etwas dünner, zudem hat es zwei Kameras, ebenfalls ein 120 Hz-Display, mehr Akkukapazität und ist obendrein noch billiger…