Update für diesen Monat angekündigt
Komoot mit neuem Webdesign – überarbeitete App soll folgen
Komoot hat eine umfassende Design-Umstellung angekündigt. In der Web-Version des Navigations- und Routenplanungsdienstes ist das neue Erscheinungsbild bereits verfügbar. Eine angepasste App-Version soll bis Ende September folgen.
Mit den Design-Änderungen will Komoot die Bedienung klarer und übersichtlicher gestalten. Zu diesem Zweck sind neben der Farbgebung insbesondere auch die Schriftarten, Symbole und begleitenden Illustrationen angepasst worden. Die Grundstruktur der App soll davon jedoch nicht betroffen werden, damit sich bestehende Nutzer nicht umstellen müssen.
Komoot zufolge sollen Fotos künftig eine größere Rolle bei der Routenauswahl spielen und entsprechend stärker hervorgehoben werden. Den Entwicklern zufolge kann der Dienst hierfür auf eine Datenbank mit inzwischen mehr als 87 Millionen Bildern zugreifen.
Zusammenarbeit mit der Community
Das neue Design ist laut dem Anbieter in enger Abstimmung mit der eigenen Nutzerschaft entstanden. Grundlage für die Umstellungen seien Rückmeldungen aus mehr als 100 persönlichen Gesprächen sowie mehreren tausend Online-Umfragen gewesen.
Das Redesign sei lediglich der Auftakt für eine Reihe von Veränderungen, die Komoot in einer aktuellen Produkt-Roadmap zusammenfasst. Geplant sind unter anderem eine überarbeitete Version des Web-Routenplaners, neue Filteroptionen, individuelle Voreinstellungen sowie die Möglichkeit, beliebige Orte auf der Karte zu speichern.
Nutzer der Komoot-App sollen unter anderem von einem verbesserten Offline-Modus auf der Apple Watch und Live-Aktualisierungen während der Navigation mit dem Smartphone profitieren. Für das aktuelle Jahr sei zudem die Einführung von Community-Heatmaps vorgesehen. Die Möglichkeit, sich bei der Tourenplanung von den beliebtesten Strecken anderer Nutzer inspirieren zu lassen, sei eines der meistgewünschten Features aus der Nutzerschaft von Komoot.
Neue Features für Komoot im Überblick
Mehr Informationen zu den aktuellen und anstehenden Neuerungen bei Komoot findet ihr hier:
- Überarbeitetes Webseiten-Design
- Neues App-Design
- Neue App für die Apple Watch
- Verbesserte Tourenplanung
- Touren einfacher entdecken
- Community-Heatmaps
- Optimierte Highlights
Entwickler: komoot GmbH
Änderungen sind willkommen, da die App schon ein bisschen altbacken wirkt. Aber sie ist sehr funktional, und das ist das wichtigste.
Ich hoffe nur, die App wird nicht verschlimmbessert nach der Übernahme…
Klar wird sie schlimmer und es wird bald mehr kosten.
Bis jetzt bin ich positiv überrascht.
Grundsätzlich stimme ich dir zu. Allerdings dauert die Abo-Abfrage beim Start nervt schon ein wenig. Ja man kann diese ohne Probleme wegklicken. Aber trotzdem. Auch da ich das Weltpaket seinerzeit mal gekauft habe.
Änderung und nichts geht mehr oder sie frißt wieder in 1 Stunden den ganzen Akku leer. :-(
Das hatten wir schon und kommt gerne wieder.
Bitte eine Filter- UND Sortierfunktion :) Ich habe meine gespeicherten Rennradtouren alle mit der Länge am Anfang benannt. Nach dem Namen sortieren zu können wäre toll.
Oder einfach nach der Länge der gefahrenen Strecke sortieren? Würde in deinem Fall ja auf das gleiche hinauslaufen
Würde mich schon freuen, wenn in Zukunft nicht mehr als erstes beim Öffnen der App versucht wird ein Abo zu verkaufen und man erst nach Klicken auf ein sehr kleines Kreuz links oben zum normalen Bildschirm kommt.
Das kann man sich wahrscheinlich abschminken
Tipp: Diese Anzeige verschwindet, sobald man ein Abo abschließt. :-)
Nein… doch…oh
+1
Gut zu sehen das es erstmal trotz Übernahme durch App Verwerter weitergeht. Bin gespannt auf die Umsetzungen der Roadmap (Filter etc.)
Überarbeiteter Funktionsumfang wäre dringend nötig. Komoot ist Nummer 1 in Unübersichtlicher GUI.
Die App, die es schwer macht, offizielle Wanderwege zu laufen.
Bin sehr zufrieden mit Outdooractive, seit ich vor einem Jahr von Komoot gewechselt habe.
Bitte nicht die App überarbeiten!
Bei den wird es eine Weile lang eine Menge an Bugs geben.
Gerade erst vor zwei Wochen ist die App nach dem Start sofort abgestürzt. ;-(
Ich habe noch aus einer ganz alten Aktion das „Welt Paket“, bin mal gespannt ob ich den Zugriff behalten kann. Meistens wird dann ja doch einiges abgeklemmt bei so einem Eigentümerwechsel.
Rennrad-/Gravelfahrern empfehle ich bikerouter.de
Ich freue mich jetzt schon darauf das ich wie im Video beschrieben „endlich einen Recyclingrouter verwenden“ kann um eine Stadt schnell verlassen zu können um auf „Schotter“ zu wechseln! (min: 3:30) Und das mit meinem Rennrad….. Da verdient anschließend nur der Rettungsdienst den Schotter