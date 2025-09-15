Komoot mit neuem Webdesign – überarbeitete App soll folgen

Komoot hat eine umfassende Design-Umstellung angekündigt. In der Web-Version des Navigations- und Routenplanungsdienstes ist das neue Erscheinungsbild bereits verfügbar. Eine angepasste App-Version soll bis Ende September folgen.

Mit den Design-Änderungen will Komoot die Bedienung klarer und übersichtlicher gestalten. Zu diesem Zweck sind neben der Farbgebung insbesondere auch die Schriftarten, Symbole und begleitenden Illustrationen angepasst worden. Die Grundstruktur der App soll davon jedoch nicht betroffen werden, damit sich bestehende Nutzer nicht umstellen müssen.

Komoot zufolge sollen Fotos künftig eine größere Rolle bei der Routenauswahl spielen und entsprechend stärker hervorgehoben werden. Den Entwicklern zufolge kann der Dienst hierfür auf eine Datenbank mit inzwischen mehr als 87 Millionen Bildern zugreifen.

Zusammenarbeit mit der Community

Das neue Design ist laut dem Anbieter in enger Abstimmung mit der eigenen Nutzerschaft entstanden. Grundlage für die Umstellungen seien Rückmeldungen aus mehr als 100 persönlichen Gesprächen sowie mehreren tausend Online-Umfragen gewesen.

Das Redesign sei lediglich der Auftakt für eine Reihe von Veränderungen, die Komoot in einer aktuellen Produkt-Roadmap zusammenfasst. Geplant sind unter anderem eine überarbeitete Version des Web-Routenplaners, neue Filteroptionen, individuelle Voreinstellungen sowie die Möglichkeit, beliebige Orte auf der Karte zu speichern.

Nutzer der Komoot-App sollen unter anderem von einem verbesserten Offline-Modus auf der Apple Watch und Live-Aktualisierungen während der Navigation mit dem Smartphone profitieren. Für das aktuelle Jahr sei zudem die Einführung von Community-Heatmaps vorgesehen. Die Möglichkeit, sich bei der Tourenplanung von den beliebtesten Strecken anderer Nutzer inspirieren zu lassen, sei eines der meistgewünschten Features aus der Nutzerschaft von Komoot.

Neue Features für Komoot im Überblick

Mehr Informationen zu den aktuellen und anstehenden Neuerungen bei Komoot findet ihr hier: