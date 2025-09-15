iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 114 Artikel

Update für diesen Monat angekündigt

Komoot mit neuem Webdesign – überarbeitete App soll folgen
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Komoot hat eine umfassende Design-Umstellung angekündigt. In der Web-Version des Navigations- und Routenplanungsdienstes ist das neue Erscheinungsbild bereits verfügbar. Eine angepasste App-Version soll bis Ende September folgen.

Mit den Design-Änderungen will Komoot die Bedienung klarer und übersichtlicher gestalten. Zu diesem Zweck sind neben der Farbgebung insbesondere auch die Schriftarten, Symbole und begleitenden Illustrationen angepasst worden. Die Grundstruktur der App soll davon jedoch nicht betroffen werden, damit sich bestehende Nutzer nicht umstellen müssen.

Komoot Neue App 1

Komoot zufolge sollen Fotos künftig eine größere Rolle bei der Routenauswahl spielen und entsprechend stärker hervorgehoben werden. Den Entwicklern zufolge kann der Dienst hierfür auf eine Datenbank mit inzwischen mehr als 87 Millionen Bildern zugreifen.

Zusammenarbeit mit der Community

Das neue Design ist laut dem Anbieter in enger Abstimmung mit der eigenen Nutzerschaft entstanden. Grundlage für die Umstellungen seien Rückmeldungen aus mehr als 100 persönlichen Gesprächen sowie mehreren tausend Online-Umfragen gewesen.

Komoot Neue App 2

Das Redesign sei lediglich der Auftakt für eine Reihe von Veränderungen, die Komoot in einer aktuellen Produkt-Roadmap zusammenfasst. Geplant sind unter anderem eine überarbeitete Version des Web-Routenplaners, neue Filteroptionen, individuelle Voreinstellungen sowie die Möglichkeit, beliebige Orte auf der Karte zu speichern.

Nutzer der Komoot-App sollen unter anderem von einem verbesserten Offline-Modus auf der Apple Watch und Live-Aktualisierungen während der Navigation mit dem Smartphone profitieren. Für das aktuelle Jahr sei zudem die Einführung von Community-Heatmaps vorgesehen. Die Möglichkeit, sich bei der Tourenplanung von den beliebtesten Strecken anderer Nutzer inspirieren zu lassen, sei eines der meistgewünschten Features aus der Nutzerschaft von Komoot.

Neue Features für Komoot im Überblick

Mehr Informationen zu den aktuellen und anstehenden Neuerungen bei Komoot findet ihr hier:

Laden im App Store
‎komoot - Wandern und Radfahren
‎komoot - Wandern und Radfahren
Entwickler: komoot GmbH
Preis: Kostenlos+
Laden
15. Sep. 2025 um 09:10 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Meerschweinchen

    Änderungen sind willkommen, da die App schon ein bisschen altbacken wirkt. Aber sie ist sehr funktional, und das ist das wichtigste.
    Ich hoffe nur, die App wird nicht verschlimmbessert nach der Übernahme…

    Antworten Melden

  • Bitte eine Filter- UND Sortierfunktion :) Ich habe meine gespeicherten Rennradtouren alle mit der Länge am Anfang benannt. Nach dem Namen sortieren zu können wäre toll.

    Antworten Melden

  • Würde mich schon freuen, wenn in Zukunft nicht mehr als erstes beim Öffnen der App versucht wird ein Abo zu verkaufen und man erst nach Klicken auf ein sehr kleines Kreuz links oben zum normalen Bildschirm kommt.

    Antworten Melden

  • Gut zu sehen das es erstmal trotz Übernahme durch App Verwerter weitergeht. Bin gespannt auf die Umsetzungen der Roadmap (Filter etc.)

    Antworten Melden

  • Überarbeiteter Funktionsumfang wäre dringend nötig. Komoot ist Nummer 1 in Unübersichtlicher GUI.

    Antworten Melden

  • Die App, die es schwer macht, offizielle Wanderwege zu laufen.

    Antworten Melden

  • Bin sehr zufrieden mit Outdooractive, seit ich vor einem Jahr von Komoot gewechselt habe.

    Antworten Melden

  • Bitte nicht die App überarbeiten!
    Bei den wird es eine Weile lang eine Menge an Bugs geben.
    Gerade erst vor zwei Wochen ist die App nach dem Start sofort abgestürzt. ;-(

    Antworten Melden

  • Ich habe noch aus einer ganz alten Aktion das „Welt Paket“, bin mal gespannt ob ich den Zugriff behalten kann. Meistens wird dann ja doch einiges abgeklemmt bei so einem Eigentümerwechsel.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich freue mich jetzt schon darauf das ich wie im Video beschrieben „endlich einen Recyclingrouter verwenden“ kann um eine Stadt schnell verlassen zu können um auf „Schotter“ zu wechseln! (min: 3:30) Und das mit meinem Rennrad….. Da verdient anschließend nur der Rettungsdienst den Schotter

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42114 Artikel in den vergangenen 6590 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven