Unterschiede zum neuen Modell beachten
Apple Watch Ultra 2 bei Apple deutlich im Preis reduziert
Zeitgleich mit der Markteinführung der Apple Watch Ultra 3 bietet Apple die Vorgängergeneration der Uhr erstmals im hauseigenen Refurb Store an. Auch wenn es sich bei den dort angebotenen Geräten offiziell um generalüberholte Rückläufer oder Ausstellungsgeräte handelt, könnte dies auch einer Ausverkaufsaktion entsprechen.
Die Apple Watch Ultra 2 ist derzeit in der Ausführung mit schwarzem Titangehäuse und einem farblich passenden Ocean-Armband als Refurbished-Variante vergleichsweise günstig für 659 Euro erhältlich. Apple vermerkt hier einen Preisnachlass in Höhe von 130 Euro gegenüber dem Neupreis und legt hier die 789 Euro zugrunde, zu denen die zweite Generation der Uhr zum Teil auch noch neu erhältlich ist, beispielsweise bei MediaMarkt.
Unterschiede zwischen der Apple Watch Ultra 2 und 3
Das ganz neu vorgestellte Modell Apple Watch Ultra 3 kann man bei Apple zu Preisen ab 899 Euro bestellen. Die größten Unterschiede zwischen den Generationen 2 und 3 finden sich im Bereich der Konnektivität und der Bildschirmanzeige.
So lässt sich mit der neuen Version der Uhr nicht nur das 5G-Netz nutzen, sondern Apple hat die dritte Version der Apple Watch Ultra auch mit der Möglichkeit zur Zwei-Wege-Kommunikation per Satellit ausgestattet. Auf diese Weise kann man auch dann Textnachrichten an Notdienste senden und seinen Standort teilen, wenn keine Verbindung zum Mobilfunknetz oder WLAN besteht. Wenn die Uhr einen schweren Autounfall oder Sturz erkennt, kann sie auch automatisch einen Notruf über Satellit absetzen, wenn die klassischen Verbindungswege nicht zur Verfügung stehen.
Dank dünnerer Displayränder ist der Bildschirm der Apple Watch Ultra 3 zudem größer als bei den Vorgängerversionen der Uhr der Fall. Apple zufolge kommt hier zudem eine neue Technologie zum Einsatz, die den Bildschirm weniger Strom verbrauchen lässt und das Ablesen aus schrägen Blickwinkeln dennoch verbessert. In Kombination mit dem ebenfalls als sehr energieeffizient beschriebenen 5G-Modem soll es die Uhr im Standardbetrieb auf bis zu 42 Stunden Batterielaufzeit bringen.
Diese Neuerungen solltet ihr beachten, wenn ihr mit dem Gedanken an die Anschaffung eines im Preis reduzierten Vorgängermodells spielt.
Bei den Neuerungen und den für meine Begriffe zu geringen Preisnachlass, lohnt sich eine alte Zwiebel doch gar nicht mehr.
Welche Neuerungen denn? xDxDxD
Hä? Stehen doch alle oben im Artikel. 5G, Satellitenfunk, längere Batterie, größeres Display. Was hätte Apple denn sonst in einer Uhr vorstellen sollen? Vielleicht, dass sie die Zeit verlangsamen kann, so dass man mehr vom Leben hat?
Na ja zum Beispiel nen neues System in a Chip. Ist jetzt schließlich schon recht angestaubt. Würde je nach Preisnachlass auch eher zum vorgänger tendieren. Aber umso länger sie das alte package halten, desto länger wird der Vorgänger Updates erhalten- auch ok.
Neneee, sie muss schon die Spielstände des Lebens speichern und laden können um bei Bedarf Dinge mehrfach zu erleben oder zu ändern! Tim, streng dich an!
Darf ich dich mal etwas fragen wenn du sowas schreibst liest du dann auch noch mal was du geschrieben hast? Und denkst du dann darüber auch noch einmal nach?
mir tun die Käufer der goldenen Apple Watch immer noch leid. So viel Geld für vergoldeten Elektroschrott
Da es die 1. Generation war dürfte neben den Goldpreis der ja gestiegen ist auch das Gerät als Wertanlage dienen.
Abgesehen davon. Diejenigen die sich das gekauft haben, haben gutes Geld auf dem Bankkonto. Ist aber auch so ein neumodische Erscheinung das man mit reichen Mitleid hat.
Der Goldanteil der Uhr ist nicht besonders hoch.
Vom Goldpreis her ist es eher ein totalverlust.
Verlust würde ja sein wenn die weniger Wert sein würde. Was ja nicht so ist.
Das halte ich für Unfug. Abgesehen davon, dass der Goldanteil marginal ist, werden die 18 TEUR Einstandspreis auch auf längere Sicht kaum ansatzweise zu realisieren sein. Von daher wären die 18 TEUR besser in Flaschenbier angelegt gewesen. Davon würde man heute zwar auch nur noch einen kleinen Teil (Pfandflaschen) zu Geld machen können, aber man hätte sich zumindest die Jahre über das Invest schönsaufen können… ;-)
Nervengift zu konsumieren ist niemals ein guter Invest. Langfristig verkürzt es sogar dein Leben.
Es ist immer besser, Geld in Flaschen Bier zu investieren, das ist jetzt aber wirklich ein schlechtes Beispiel.
Diejenigen, welche die Goldene damals gekauft haben, dürfte das herzlichst wenig interessieren ;)
Weshalb sollten diese Elektroschrott sein?
Davon abgesehen: Warum sollten einem Leute leid tun, die 10.000€+ für eine Smartwatch ausgeben können?
Die brauchen dir nicht Leid tun. Der Goldpreis und die Seltenheit machen daraus sogar noch ein Anlageobjekt.
Aber bis die wieder mehr wie der Kaufpreis wert ist, lebe ich da noch?
Bei eBay findest du die Watch 1. Gen vergoldet für ca. 700$. Der Goldpreis ist absolut vernachlässigbar, da nur wenig Material verwendet wurde und du das Gold auch erst einmal wieder von der Watch bekommen musst, für die weitere Verarbeitung.
kann es nicht wirklich mit Sicherheit sagen:
Aber ich denke, das Die es finanziell besser verkraften,
als viele andere Käufer und ganz ehrlich, wer bei
in diesem Segment kauft muß dran denken.
Die „Halbwertzeit“ solcher Artikel ist recht kurz.
Tun dir die Käufer des Lamborgihini Countach ebenfalls leid? Ist doch jetzt auch nur noch eine 35-51 jahre alte shitbox auf vier rädern
Weitgehend kann man festhalten, dass die Leute, die sich das leisten können, eine aktive Entscheidung mit den Konsequenzen getroffen haben. Von leid tun kann hier keine Rede sein. Anders sind auch 100 und mehr Zoll OLED TVs mit Preisen ab 5 oder 10k aufwärts nicht zu erklären. Der Markt im high price Segment ist einfach da.
Wieso tun die dir leid? 1. war das abzusehen, 2. erfolgte der Kauf freiwillig, 3. werden sich die Uhr in der Regel die gekauft haben, die das finanziell eh nicht juckt. Da ging es nur ums flexen. Und wer sich das eh nicht leisten konnte und trotzdem gekauft hat… Sorry aber…
sehe ich das richtig im den Vergleichsdaten – 12×12 Pixel mehr?
Hier von „größer“ zu sprechen ist fast schon ein bisschen frech :-)
Danke für die Info. Fand das auch etwas komisch, dass es bei ifun immer als deutlich größer betitelt wurde. Da hilft beim schreiben wohl auch mal die KI.
Leider in Mathe nicht richtig aufgepasst:
Der Unterschied ist 11.088 Pixel (statt 12*12=144
Pixel), bedeutet, dass die Ultra 3 bei gleichen Abmessungen über 5% mehr Inhalte anzeigen kann und zudem optisch dadurch besticht, dass der Bildschirmrand sichtbar kleiner geworden ist … was insbes. bei hellen Watchfaces positiv auffällt!
Bleibe bei der Ultra 1! Weder 2, noch 3 haben einen Mehrwert für mich!
Danke dir für die Info.
Ok!
Die Unterschiede sind wirklich gering und bieten kaum Anreiz für ein Upgrade.
Das sehe ich auch so! Hatte kurz überlegt mir die schwarze Variante der 3. Gen. zu Kaufen, aber der geringe Mehrwert ist für mich kein Grund zum „Update“.
Da ist wirklich wenig Entwicklung bei den Uhren.
Und ich wette nächste Version der Ultra bekommt 2026 dann ein neues, hübsches Design.
Ich bleibe auch bei meiner Ultra 1. Das leicht größere Display wird man nicht wirklich merken. Die Tap Gesten sind nice to have. Das Größte „Manko“ ist aber das es noch keinen neuen Prozessor gab. Die Ultra 3 hat den S10 von letztem Jahr drin. Wenn, dann hol ich mir eine Ultra mit neuem Chip, welche dann vermutlich auch wieder neue Software Features kann, was dem S10 vorenthalten bleibt. Der Software Feature / Chip Zyklus der Watches ist ja immer 3 Jahre. Also wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich was kommen, was die bisherigen Ultras nicht mehr können.
Die Tap-Gesten waren vor fast zwei Jahren für mich der Grund, um von der Ultra 1 auf die Ultra 2 umzusteigen. Leider funktionieren die genau dann nicht, wenn ich sie am meisten benötigen würde: Wenn die Uhr im Wasserschutz-Modus ist. Diesen jedes Mal erst deaktivieren zu müssen, wenn ich die Trainingsfunktionen beim Schwimmen nutzen möchte, halte ich für – gelinde gesagt – umständlich.
Apple ändert seit 4 Jahren nichts mehr an der Performance. Die gründeten Nummern begründen sich in veränderter Bauform des Chips. Daher spielt die Nummer tatsächlich keine Rolle.
Für 729€ gab es die doch schon über Amazon….da ist der Apple refurb Preis „interessant“.
Da die Modelle frühestens ab 26.9. zur Verfügung stehen, scheint es sich um Trade In Geräte zu handeln. Kann niemanden verstehen, der von einer AW2 zur AW3 wechselt.
Gibt genug Leute mit Geld, die jedes Jahr was neues kaufen. Ich hab das auch ne Zeit gemacht. Das war aber gefühlt noch eine Zeit, in der wirklich jedes Jahr was neues und deutlich besseres kam.
Wenn jemand die Mobilfunk-Funktion seiner Ultra nutzt, kann die 5G-Funktion in Gebieten mit schlechtem LTE-Empfang einen großen Unterschied machen.
Wenn Du die Ultra stark bei (ganz-/mehrtägigen) Outdoor-Aktivitäten nutzt, können sowohl das Satelliten-SOS als auch die 6 Std. mehr Akkuzeit ebenfalls ein wichtiges Kaufargument sein.
Oder es sind modelle die wegen defekt getauscht wurden und im anschluss repariert
Eigensinniger Rückschluss…
ich habe mir eine gebrauchte aber tadellose Ultra 1 für 390€ gekauft – m. E der reale Gegenwert für diese Uhr
Ja, für eine gebrauchte Uhr eines 3 Jahre alten Modells würde ich auch nicht mehr als 390 EUR zahlen. Hat aber nichts mit der Ultra 2 aus dem Artikel zu tun.
Und 5G soll wohl vorerst nur mit Tekekom-Vertag funktionieren?!?
Gibt es dazu eine verlässliche Quelle?
Für was eine Uhr 5G haben soll ist mir völlig schleierhaft. Avatar in 4K streamen oder was…?!
Vielleicht einfach nur weil man damit besser durchgehenden Empfang hat. Manchmal hat man 4G aber es ist überlastet. 5G hilft dann weiter. Wenn man häufig Musik streamt kann das schon hilfreich sein. Aber diese Diskussionen sind immer sinnlos. Es braucht auch kein Mensch Netflix oder Youtube im Auto und trotzdem kaufen die Leute Tesla.
5G für deutlich reduzierten Energieverbrauch und verbesserter Mobilfunkabdeckung. Damit könnte Audiostreaming (ohne iPhone!) praktikabel werden.
5G verbraucht weniger Strom?
Dachte immer LTE ist verbrauchsgünstiger.
mein Telefon hält bei LTE deutlich länger als mit 5G.
Einzig der SAT Notruf ist interessant.
Aber warte gerne auf die V4/5 mit deutlich mehr Innovationen.
Beste Neuerung in der Ultra ist der bewegende Sekundenzeiger im Always On Display. Möchte ich nicht mehr missen.
Find ich auch gut an meiner 10er. Aber auch das sehr schnelle Laden.
Siehst du so unterschiedlich kann es sein. Für mich ist always On schon eine Spielerei, die ich an der Uhr und auf dem Telefon überhaupt nicht brauche. Was ich dann von einem sich bewegenden Sekundenzeiger im always Onmodus halte, kannst du dir dann sicherlich vorstellen.
Schaut ab und zu mal bei Refurbed.de vorbei,
hab meine Ultra2 vor ca. einem Jahr für 550€ bekommen. Sieht aus wie neu!
Viel relevanter als die paar Pixel minimal größeres Display finde ich den Umstand dass die Ultra3 in der Dicke schrumpft und nicht mehr ein ganz so krasser Klopper ist. Da geht irgendwie allerdings nie jemand drauf ein
Die wird nicht dünner sein, diese Werte standen auch schon bei der Ultra 2 im Amerikanischen Store. Ist einfach nur ein Fehler.
Weil es auch nicht stimmt. Das steht nur auf der deutschen Apple Seite und ist ein Fehler.
Auf der amerikanischen Webseite ist kein Unterschied in der Dicke der Uhr.
Was bitte schön ist an diesen Preisen günstig??? Gibt es alles für 49.- €
Gute Nachricht: Mit Deinem Kriterium „49,-heißt günstig“ wirst Du Dich im 1-Euro-Laden einem wahren Kaufrausch hingeben können!
Hallo, weiß jemand ob die Batterie bei der Refurbished Apple Watch Ultra 2 auch erneuert wurde? Ich finde leider nichts dazu.