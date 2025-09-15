Apple Watch Ultra 2 bei Apple deutlich im Preis reduziert

Zeitgleich mit der Markteinführung der Apple Watch Ultra 3 bietet Apple die Vorgängergeneration der Uhr erstmals im hauseigenen Refurb Store an. Auch wenn es sich bei den dort angebotenen Geräten offiziell um generalüberholte Rückläufer oder Ausstellungsgeräte handelt, könnte dies auch einer Ausverkaufsaktion entsprechen.

Die Apple Watch Ultra 2 ist derzeit in der Ausführung mit schwarzem Titangehäuse und einem farblich passenden Ocean-Armband als Refurbished-Variante vergleichsweise günstig für 659 Euro erhältlich. Apple vermerkt hier einen Preisnachlass in Höhe von 130 Euro gegenüber dem Neupreis und legt hier die 789 Euro zugrunde, zu denen die zweite Generation der Uhr zum Teil auch noch neu erhältlich ist, beispielsweise bei MediaMarkt.

Unterschiede zwischen der Apple Watch Ultra 2 und 3

Das ganz neu vorgestellte Modell Apple Watch Ultra 3 kann man bei Apple zu Preisen ab 899 Euro bestellen. Die größten Unterschiede zwischen den Generationen 2 und 3 finden sich im Bereich der Konnektivität und der Bildschirmanzeige.

So lässt sich mit der neuen Version der Uhr nicht nur das 5G-Netz nutzen, sondern Apple hat die dritte Version der Apple Watch Ultra auch mit der Möglichkeit zur Zwei-Wege-Kommunikation per Satellit ausgestattet. Auf diese Weise kann man auch dann Textnachrichten an Notdienste senden und seinen Standort teilen, wenn keine Verbindung zum Mobilfunknetz oder WLAN besteht. Wenn die Uhr einen schweren Autounfall oder Sturz erkennt, kann sie auch automatisch einen Notruf über Satellit absetzen, wenn die klassischen Verbindungswege nicht zur Verfügung stehen.

Dank dünnerer Displayränder ist der Bildschirm der Apple Watch Ultra 3 zudem größer als bei den Vorgängerversionen der Uhr der Fall. Apple zufolge kommt hier zudem eine neue Technologie zum Einsatz, die den Bildschirm weniger Strom verbrauchen lässt und das Ablesen aus schrägen Blickwinkeln dennoch verbessert. In Kombination mit dem ebenfalls als sehr energieeffizient beschriebenen 5G-Modem soll es die Uhr im Standardbetrieb auf bis zu 42 Stunden Batterielaufzeit bringen.

Diese Neuerungen solltet ihr beachten, wenn ihr mit dem Gedanken an die Anschaffung eines im Preis reduzierten Vorgängermodells spielt.