ARD Sportschau-App generalüberholt und mit Live-Reportagen

Rechtzeitig vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga präsentiert sich die Sportschau-App umfassend überarbeitet. Besonders erwähnenswert sind neben den Neuerungen im Aufbau und der Bedienung der App sicher auch die nun integrierten Live-Reportagen.

Die ARD hat sich die Rechte für die Audio-Übertragung der Fußball-Bundesliga zurückgeholt und bietet in der aktuellen Saison Radioreportagen aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga live und in voller Länge auch in der Sportschau-App, der ARD Audiothek sowie über verschiedene weitere Internet-Angebote an. Nachdem die Audio-Reportagen zuletzt Amazon vorbehalten waren, konnte sich die ARD mit Start in dieser Saison erstmals die sogenannten „Audio-Netcast-Verwertungsrechte für die digitalen Verbereitungswege Web & Mobile“ sichern.

Die Audio-Reportagen der ARD sind fortan wahlweise für die Einzelspiele oder als Konferenz unter dem Menüpunkt Live in der neuen Sportschau-App zu hören. Der Live-Bereich hält darüber hinaus auch Spielpläne, Ergebnisse und Statistiken bereit, nicht nur für Fußball, sondern auch diverse andere Sportarten.

Im Hauptmenü der App finden sich zudem ein Newsticker mit chronologisch sortierten Sportmeldungen sowie der neue Bereich „Meine Sportschau“, über den Nutzer der App gezielt personalisierte Meldungen zu ihren favorisierten Vereinen und Sportarten abrufen können. „Meine Sportschau“ lässt sich dabei flexibel konfigurieren und erlaubt das Hinzufügen von favorisierten Sportarten, Vereinen und Wettbewerben. Zudem lassen sich hier auch die damit verbundenen Push-Mitteilungen konfigurieren, so kann man sich als Nutzer wahlweise nur gezielt über Wettbewerbe, Spiele und Tore informieren lassen oder sich auch mit allgemeinen „Top-News“ auf dem Laufendend halten.

Generell haben die Sportschau der Entwickler zudem ein zeitgemäßeres Design verpasst und die Anwendung nun zudem mit dem Dunkelmodus von iOS kompatibel gemacht. Die App der ARD Sportschau ist mit dem iPhone und iPad kompatibel und kann kostenlos im App Store geladen werden.