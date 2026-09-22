iPhone 20 Pro: Neue Displaydaten zum Jubiläumsmodell

Die Hinweise auf ein überarbeitetes iPhone zum 20-jährigen Jubiläum werden konkreter. Für die Pro-Modelle des Jahres 2027 sind nun erste Displaydaten aufgetaucht. Demnach testet Apple beim mutmaßlichen iPhone 20 Pro ein 6,41 Zoll großes Panel mit 2686 × 1236 Pixeln. Für das Pro Max stehen 6,96 Zoll und 2912 × 1340 Pixel im Raum.

Die Größen passen zu den bereits Anfang August genannten Testformaten. Damals war von rund 6,4 und 7 Zoll die Rede. Der aktuelle Bericht ergänzt diese Angaben nun um konkrete Auflösungen und Hinweise auf die Bauform.

Display soll sich um alle vier Kanten ziehen

Apple erprobt demnach ein nahezu randloses Display, das sich an allen vier Seiten in die Gehäusekanten hineinzieht. Gleichzeitig soll die Aussparung im Bildschirm kleiner werden. Damit könnte auch die Dynamic Island weiter schrumpfen.

Ganz neu ist die Richtung nicht. Bereits im August hieß es, dass Apple beim Jubiläumsmodell stärker auf Glas setzen und die Elemente auf Vorder- und Rückseite um die Gerätekanten herumführen will. Ein Metallrahmen soll Vorder- und Rückseite weiterhin miteinander verbinden.

Die jetzt genannten Größen fallen nur geringfügig größer aus als die bislang kolportierten Formate. Der deutlichere optische Unterschied würde daher weniger aus der Diagonale als aus der Gestaltung der Ränder entstehen.

Noch sind es frühe Testgeräte

Wie immer gilt: Bis zur für 2027 erwarteten Gerätegeneration können sich Abmessungen, Auflösungen und Displaygestaltung noch ändern. Auch die Bezeichnung iPhone 20 ist bislang nicht bestätigt. Für das Jubiläumsjahr zeichnet sich ohnehin ein ungewöhnlich breites iPhone-Programm ab. Apple soll seine Veröffentlichungen auf Frühjahr und Herbst aufteilen. Die Pro-Modelle würden demnach wieder im Herbst erscheinen.

Displays mit stark gebogenen Kanten sind zudem kein neues Konzept. Solche Konstruktionen bringen bekannte Nachteile mit sich, darunter stärker exponiertes Glas, schwierigere Schutzfolien sowie mögliche Reflexionen und Fehleingaben. Ob Apple diesen Ansatz bis zur Serienreife verfolgt, ist daher offen.