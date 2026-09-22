Neue Details zum iPhone 2027
iPhone 20 Pro: Neue Displaydaten zum Jubiläumsmodell
Die Hinweise auf ein überarbeitetes iPhone zum 20-jährigen Jubiläum werden konkreter. Für die Pro-Modelle des Jahres 2027 sind nun erste Displaydaten aufgetaucht. Demnach testet Apple beim mutmaßlichen iPhone 20 Pro ein 6,41 Zoll großes Panel mit 2686 × 1236 Pixeln. Für das Pro Max stehen 6,96 Zoll und 2912 × 1340 Pixel im Raum.
Die Größen passen zu den bereits Anfang August genannten Testformaten. Damals war von rund 6,4 und 7 Zoll die Rede. Der aktuelle Bericht ergänzt diese Angaben nun um konkrete Auflösungen und Hinweise auf die Bauform.
Display soll sich um alle vier Kanten ziehen
Apple erprobt demnach ein nahezu randloses Display, das sich an allen vier Seiten in die Gehäusekanten hineinzieht. Gleichzeitig soll die Aussparung im Bildschirm kleiner werden. Damit könnte auch die Dynamic Island weiter schrumpfen.
Ganz neu ist die Richtung nicht. Bereits im August hieß es, dass Apple beim Jubiläumsmodell stärker auf Glas setzen und die Elemente auf Vorder- und Rückseite um die Gerätekanten herumführen will. Ein Metallrahmen soll Vorder- und Rückseite weiterhin miteinander verbinden.
Die jetzt genannten Größen fallen nur geringfügig größer aus als die bislang kolportierten Formate. Der deutlichere optische Unterschied würde daher weniger aus der Diagonale als aus der Gestaltung der Ränder entstehen.
Noch sind es frühe Testgeräte
Wie immer gilt: Bis zur für 2027 erwarteten Gerätegeneration können sich Abmessungen, Auflösungen und Displaygestaltung noch ändern. Auch die Bezeichnung iPhone 20 ist bislang nicht bestätigt. Für das Jubiläumsjahr zeichnet sich ohnehin ein ungewöhnlich breites iPhone-Programm ab. Apple soll seine Veröffentlichungen auf Frühjahr und Herbst aufteilen. Die Pro-Modelle würden demnach wieder im Herbst erscheinen.
Displays mit stark gebogenen Kanten sind zudem kein neues Konzept. Solche Konstruktionen bringen bekannte Nachteile mit sich, darunter stärker exponiertes Glas, schwierigere Schutzfolien sowie mögliche Reflexionen und Fehleingaben. Ob Apple diesen Ansatz bis zur Serienreife verfolgt, ist daher offen.
iPhone XX
So denke ich auch
Gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung wieso, mag keine komplett randlose Bildschirme.. fand das damals schon beim Samsung Edge vom Kollegen unangenehm.. sehe keinen Mehrwert..
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Absolut, sehe ich genauso. Zumindest das Samsung gefiel mir nicht.
Dito, zudem wird es noch größer, ich kann das dann nicht mehr bedienen. Deswegen schlage ich beim iPhone 18 Pro zu und hab erstmal Jahre Ruhe
(Außerdem die Frage wie dann die Preise aussehen werden )
Ich verstehe auch nicht warum dieses Märchen mit den Curved Seiten immer wieder erzählt wird.
Ich glaube bei manchen Gerüchten handelt es sich um Fake Infos von Apple, damit sie herausfinden wer seinen Mund nicht hält.
Sieht irgendwie aus wie ein Samsung Galaxy Edge :-D
Ich habe jetzt die Bilder mehrerer Samsung Galaxy Edge daneben gehalten und keines sieht ansatzweise wie die Mockups im Artikel. Im Gegenteil, das aktuelle 18 Pro sieht dem Galaxy Edge S25 ähnlicher als die mockups hier.
Ich finde es hat was von einem S6 Edge. War aber auch nur eine Impression aus einem fernen Impuls. Zeit für eine Feldstudie hatte ich jetzt leider nicht. Evtl. wäre das was für dich
Genau das habe ich mir auch gedacht ;)
LOL. Apple – wie sagte Tim Cook – hat das Smartphone nicht erfunden, aber besser gemacht. Nun ja in gewissen Details mag das ja stimmen… Aber jetzt hier gezeigt wurde in dem Artikel, ist ja Huawei pur. Die haben, bei mir war es das letzte der Mate-Reihe, das Mate 40 Pro schon sehr ähnlich gebaut und wenn ich mich nicht irre, ist das P40 Pro und Pro + praktisch ein Zwilling.
Schön wenn Apple das übernimmt, aber das glaube ich so nicht.
Wird knifflig mit gutem Case dann. Eventuell transparente Seiten?
Und Panzerglas
https://m.youtube.com/watch?v=wTjwNwgJ1G0&ra=m
wo bleibt denn das iPhone19 ?
Wird es nicht geben, so war es ja beim iPhone 9 auch. Wurde übersprungen. :D
Tja, irgendwie scheinen die was gegen die Zahl 9 (und 19) zu haben. Windows 9 gab’s auch nicht. Microsoft meinte damals, dass das auf 8 folgende Windows das letzte sein würde und sie dann nur noch (mehr oder weniger kleine) Updates dafür rausbringen würden. Die 9 als finale Nummer wollte man nicht. Nun ja…
Also das schaut doch eher aus wie ein Samsung Edge, welches ich damals schon hässlich fand. Und es schaut auch ehrlich gesagt nicht aus wie 2027.
Aber ist ja nur ein Mockup wie es ausschauen könnte.
Au weija. Dieses Wallpaper geht gar nicht..
Naja, da wird hoffentlich noch dran gearbeitet. Finde dieses abgerundete Display nicht so super.
Ich leben nicht :))
Ich auch nicht
Also wenn die das echt so bringen, dann wollen sie auch indirekt sagen „lasst diese blöden Gläser und Folien von unseren Displays weg“ :D Wie sich der aktuelle Chef Entwickler vor paar tagen geäußert hat…
Mir würde es gefallen. Hüllen benutze ich eh keine, auch keine Folien. Dafür hat man Apple Care+. Könnte nach dem 14er mein nächstes iPhone werden.
Wer möchte denn ein Smartphone, daß man am Rand nicht anfassen kann, weil man einen Teil des Bildschirms verdeckt?
Bei der Apple Watch wäre das eher was Neues.
Man sollte erstmal abwarten! Noch ist überhaupt nichts bekannt. Ich hoffe die hauen einen raus wie damals das iPhone X. Apple hat es aber eigentlich nicht so mit Jubiläen. Apple nutzt auch gerne drei Jahre lang gleiche Designs. Schau ma mal.
Das Iphone X war wirklich ein riesen Design- und Entwicklungsschritt zur Iphone 6 bis 8 Reihe. Das X ist auch heute noch ein sehr schönes Gerät und wirkt nicht veralteť. Ich denke es lohnt sich auf das Iphone XX zu warten !
Bitte kein iPhone Edge.
Apple wird schon wieder etwas zaubern!
Das 18 Pro ist mittlerweile in China ausverkauft – 130% von dem, was das 17 Pro sich im gleichen Zeitraum verkauft hatte. An einem Tag mehr, als Samsung in den letzten Wochen…
Ich denke, die Mehrheit der Leute freut sich! Denn Apple kopiert nicht einfach so – haben sie nie gemacht – sie übernehmen Ideen und perfektionieren diese.
Wir haben es, nur zur Einordnung, gerade mit dem iPhone 17/18 Pro Max zu tun – ich denke nicht, dass ein XX beim Design dahinter zurückbleiben kann.
Wenn das so kommt, dann bin ich froh nun das 18er zu haben. Wieder zu rundgelutschte Kanten geht gar nicht und dann noch das gebogene Glas einenKatastrophe!
Ich finds irgendwie meeeh. Flacher screen wär mir lieber.
Abgesehen davon das es für Schutzgläser der Horror ist.