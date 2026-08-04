iPhone 20 Pro: Apple testet offenbar 6,4-Zoll-Display

Apple testet offenbar ein weiteres Displayformat für das zum 20-jährigen iPhone-Jubiläum erwartete iPhone 20. Auf dem chinesischen Kurznachrichtenportal Weibo veröffentlichten Informationen zufolge werden für die beiden Pro-Modelle Panels mit 6,4 Zoll und 7 Zoll Größe getestet.

Die Informationen stammen aus einer bislang recht zuverlässigen Quelle. Allerdings ist zu beachten, dass hier von Testmodellen die Rede ist, die Daten also keinesfalls in Stein gemeißelt sind. Und zur Erinnerung: Das iPhone 20 wird bereits im kommenden Jahr erwartet. Schon seit geraumer Zeit geht man davon aus, dass Apple das iPhone 19 überspringt, um das Jubiläum mit einer runden Versionsnummer zu begehen.

Kleine Änderung mit großer Wirkung

Aktuell bietet Apple das iPhone 17 Pro mit 6,3 Zoll und das iPhone 17 Pro Max mit 6,9 Zoll Bildschirmgröße an. Die neuen Displays würden in der Diagonale um rund 2,5 Millimeter wachsen. Das ist erst mal sehr dezent, könnte aber, selbst wenn die Kamerapartie nicht verändert wird, ausreichen, damit die Geräte nicht mit allem Zubehör der Vorgängergeneration kompatibel sind.

Ein größeres Gehäuse wäre dafür jedoch nicht zwingend erforderlich. So ist auch im Gespräch, dass Apple die Randpartie rund um noch etwas schlanker gestaltet, sodass ein minimal größerer Bildschirm bei gleichen Gesamtmaßen möglich wäre. Zudem hält sich das Gerücht, dass Apple ein nahezu randloses Display mit über den Gehäuserand laufenden Rundungen plant.

Seit Monaten Gerüchte zum Jubiläumsmodell

Spekulationen um das iPhone 20 begleiten uns schon seit Monaten. Erste grundlegende Erwartungen an das Gerät haben wir bereits im Januar zusammengefasst.

Apple hatte die Bildschirmgrößen der Pro-Modelle zuletzt vor zwei Jahren angepasst. Damals wurde der Bildschirm beim iPhone 16 Pro von 6,1 auf 6,3 Zoll vergrößert. Beim iPhone 16 Pro Max ist die Displayfläche von 6,7 auf 6,9 Zoll gewachsen. Wenn die aktuellen Informationen stimmen, fällt der Zuwachs beim iPhone 20 deutlich geringer aus.