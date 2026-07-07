Apple-Tochter will auffallen
USB-Kabel: Teures „Powerpink“ von Beats oder günstige Konkurrenz
Die Apple-Tochter Beats will mit auffälligen Kabeln auf sich aufmerksam machen und bietet ihre USB-Verbindungskabel jetzt auch in Rosa an. Und auch die Farbbezeichnung muss besonders sein. So hört die neu über den Onlineshop und die Ladengeschäfte von Apple erhältliche Farbvariante auf die Bezeichnung „Powerpink“.
Unterm Strich handelt es sich hier aber auch nur um USB-Kabel mit unterschiedlichen Steckern und Leistungsdaten. Folgende Varianten sind bei Apple erhältlich:
- Beats-Kabel Powerpink USB-C auf USB-C (1,5 m) =-24,95 Euro
Unterstützt das Laden mit bis zu 60 Watt
Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit
- Beats-Kabel Powerpink USB-C auf USB-C (3 m) =-34,95 Euro
Unterstützt das Laden mit bis zu 240 Watt
Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit
- Beats-Kabel Powerpink USB-A auf USB-C (1,5 m) =-24,95 Euro
Unterstützt das Laden mit bis zu 15 Watt
Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit
Zumindest, wenn ihr auch ein größeres Apple-Notebook damit laden wollt, solltet ihr darauf achten, dass nur die Version mit drei Metern Länge Ladeleistungen von bis zu 240 Watt unterstützt. Wenn man nicht auf die Marke Beats fixiert ist, gibt es allerdings mit den gleichen Leistungsdaten deutlich günstigere Optionen.
Ugreen-Alternative: Günstiger und mit Display
Als interessante und günstige Alternative wollen wir hier das USB-C-Kabel von Ugreen mit integriertem Display erwähnen. Das Kabel ist zu Preisen ab 10,67 Euro erhältlich und wird mit einem, zwei oder drei Metern Länge angeboten.
Laut den Spezifikationen von Ugreen lassen sich in allen drei Kabellängen verbundene Geräte mit bis zu 240 Watt Leistung versorgen. In einem der beiden USB-C-Stecker ist jeweils ein kleines Display integriert, das über die aktuell übertragene Leistung sowie Stromstärke und Spannung informiert. Bei Datenverbindungen können damit laut Hersteller bis zu 480 Mbps übertragen werden.
Ähnlich wie die Beats-Kabel setzt auch Ugreen auf einen Textilmantel und legt zudem einen wiederverwendbaren Kabelbinder bei. Ihr müsst euch hier einzig damit abfinden, dass das Kabel ausschließlich in schlichtem Anthrazit erhältlich ist.
Bei Hyper-Grün hätte ich bei 35 Euro zugeschlagen, aber so: ne, lass mal.
Die U Green sind ja interessant. Mit der Marke hab ich bisher bis auf ein einzigen Ausrutscher gute Erfahrungen gemacht
Was mich aber grundsätzlich bei so ziemlich allen Anbietern extrem ärgert, ist die Tatsache, dass man entweder ein Ladekabel bekommt, dass wie hier bis 240 W übertragen kann oder man bekommt ein Kabel das ne ordentliche Datenrate übertragen kann. Warum ist es so schwer Kabel anzubieten, die beides können in einem Kabel? So muss man immer überlegen. Was brauche ich oder man muss zwei Kabel mitnehmen, wo eines ausreichend wäre.
Dazu dich mal einen Artikel von euch gut der das in den Fokus rückt und Empfehlungen gibt
Keine Ahnung ob das was taugt aber was ist dann damit: bei amazon:
Besuche den EUDOBEL-Store
4,5
4,5 von 5 Sternen
(338)
USB C 80Gbps Thunderbolt 5 Kabel 2m, Unidirektionale Bandbreite bis 120Gbps,Unterstützt 240W 5A Ladeleistung,Video 16K@30Hz 8K@60Hz,12-Bit-Farbtiefe für Thunderbolt 4,USB 4,SSD,eGPU,Laptop
Du meinst z.B. Thunderbolt 5 Kabel? Schau mal, von Silkland oder Anker Prime Thunderbolt 5 Kabel.
Dann nimm ein Thunderbolt Kabel, das kann beides.
Aber in der Preisklasse :D …
Musst mit einem von beiden leben.
Ich würde dir empfehlen Mal nach einem Thunderbolt Kabel zu gucken! Die decken schnelle Datenraten und gute Ladeleistungen sehr gut ab. Das Thunderbolt 5 Pro Kabel von CalDigit hört sich ganz gut an und kostet nicht so viel wie das von Apple. (Klar ist diese Option teurer als ein normales Lade- oder Datenkabel, kann dafür aber auch deutlich mehr.)