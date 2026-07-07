Die Apple-Tochter Beats will mit auffälligen Kabeln auf sich aufmerksam machen und bietet ihre USB-Verbindungskabel jetzt auch in Rosa an. Und auch die Farbbezeichnung muss besonders sein. So hört die neu über den Onlineshop und die Ladengeschäfte von Apple erhältliche Farbvariante auf die Bezeichnung „Powerpink“.

Unterm Strich handelt es sich hier aber auch nur um USB-Kabel mit unterschiedlichen Steckern und Leistungsdaten. Folgende Varianten sind bei Apple erhältlich:

Beats-Kabel Powerpink USB-C auf USB-C (1,5 m) =-24,95 Euro

Unterstützt das Laden mit bis zu 60 Watt

Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit

=-24,95 Euro Unterstützt das Laden mit bis zu 60 Watt Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit Beats-Kabel Powerpink USB-C auf USB-C (3 m) =-34,95 Euro

Unterstützt das Laden mit bis zu 240 Watt

Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit

=-34,95 Euro Unterstützt das Laden mit bis zu 240 Watt Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit Beats-Kabel Powerpink USB-A auf USB-C (1,5 m) =-24,95 Euro

Unterstützt das Laden mit bis zu 15 Watt

Unterstützt Datenübertragung mit USB 2.0-Geschwindigkeit

Zumindest, wenn ihr auch ein größeres Apple-Notebook damit laden wollt, solltet ihr darauf achten, dass nur die Version mit drei Metern Länge Ladeleistungen von bis zu 240 Watt unterstützt. Wenn man nicht auf die Marke Beats fixiert ist, gibt es allerdings mit den gleichen Leistungsdaten deutlich günstigere Optionen.

Ugreen-Alternative: Günstiger und mit Display

Als interessante und günstige Alternative wollen wir hier das USB-C-Kabel von Ugreen mit integriertem Display erwähnen. Das Kabel ist zu Preisen ab 10,67 Euro erhältlich und wird mit einem, zwei oder drei Metern Länge angeboten.

Laut den Spezifikationen von Ugreen lassen sich in allen drei Kabellängen verbundene Geräte mit bis zu 240 Watt Leistung versorgen. In einem der beiden USB-C-Stecker ist jeweils ein kleines Display integriert, das über die aktuell übertragene Leistung sowie Stromstärke und Spannung informiert. Bei Datenverbindungen können damit laut Hersteller bis zu 480 Mbps übertragen werden.

Ähnlich wie die Beats-Kabel setzt auch Ugreen auf einen Textilmantel und legt zudem einen wiederverwendbaren Kabelbinder bei. Ihr müsst euch hier einzig damit abfinden, dass das Kabel ausschließlich in schlichtem Anthrazit erhältlich ist.