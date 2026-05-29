50 Prozent teurer
Apple plant teures Kamera-Upgrade für das iPhone 18 Pro
Teurer Spaß? Apple soll beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max ein aufwendigeres Kamera-Modul einplanen. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits eine variable Blende für die Wide-Kamera der 2026 erwarteten High-End-iPhones ins Spiel gebracht. Nun ist von deutlich höheren Bauteilkosten die Rede: Das neue Kamera-Modul soll Apple rund 50 Prozent mehr kosten als die aktuelle Einheit der iPhone-17-Pro-Modelle.
Die variable Blende gehört seit längerer Zeit zu den hartnäckigeren Gerüchten rund um kommende iPhone-Generationen. Anders als die bisherige feste Blende der Pro-Modelle könnte Apple damit die Öffnung des Objektivs mechanisch anpassen. Das würde mehr Kontrolle über Lichteinfall und Tiefenschärfe ermöglichen.
Praktisch könnte das vor allem bei Porträts, Nahaufnahmen und schwierigen Lichtverhältnissen Vorteile bringen. Smartphones simulieren Unschärfe bislang häufig stark über Software. Eine variable Blende würde Apple mehr Spielraum geben, bestimmte Effekte optisch zu erzeugen oder zumindest die Bildverarbeitung mit flexiblerer Hardware zu unterstützen.
Mehr Kosten heißt nicht automatisch höherer Preis
Ob die höheren Bauteilkosten direkt beim Verkaufspreis landen, ist offen. Apple kann solche Mehrkosten teilweise über Stückzahlen, andere Komponenten oder Margen abfedern. Gleichzeitig sind die Pro-Modelle ohnehin die iPhones, bei denen Kamera-Upgrades besonders stark als Kaufargument genutzt werden.
Kuo zufolge soll Sunny Optical zwischen 40 und 50 Prozent der Bestellungen für die neue variable Linse übernehmen. Das Unternehmen soll zudem als neuer Lieferant für kompakte Kameramodule bei Apple einsteigen und zunächst Kameras für das MacBook Neo fertigen.
iPhone 18 Pro im Herbst erwartet
Das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max werden für den Herbst erwartet. Parallel dazu wird weiterhin über das erste faltbare iPhone spekuliert. Bis zur Vorstellung bleibt aber unklar, welche Kameraänderungen Apple tatsächlich umsetzt und wie stark sie im Alltag sichtbar werden.
Spannend ist die Meldung trotzdem, weil sie Apples Schwerpunkt erneut bestätigt: die Kamera. Während Prozessoren und Displays bei vielen Nutzern längst ausreichend schnell und gut sind, bleibt die Kamera eines der wichtigsten Argumente für ein neues Pro-iPhone. Wenn Apple hier mehr Geld in die Hardware steckt, dürfte das auch entsprechend vermarktet werden.
Freue mich schon auf den Vergleich mit Oppo’s Find X9 Ultra. Ob Apple bei der Kamera da ran kommt?
Dito. Das Oppo hat mich krass begeistert :)
Wäre da nicht die Sache mit dem Betriebssystem
Ich bin schon gespannt auf die neuen iPhone Pro-Modelle. Vielleicht bin ich dieses Jahr ja so überzeugt, dass ich von meinem iPhone 11 wechseln. Bisher war dies noch nicht der Fall…
Respekt! Außer dem 120-Prozent-Display hatte ich damals von meinem iPhone 11 keinen anderen signifikanten Mehrwert. Besonders nicht in Sachen Apple Intelligence.
Bin auch noch auf dem 12 Pro und warte weiter…
So können die Autohersteller wieder teure Kartenupdates verkaufen.
Lieber teures Upgrade in die versprochene KI investieren
Hm, das sollte Apple ohnehin tun, um nicht im Abseits zu landen. Das alleine reicht gar nicht mehr.
Für mich gerne lieber in die Hardware investieren.
Das eine tun und das andere nicht lassen.
Mit den aktuellen Preisen beim RAM wird das sicher ein Nullsummenspiel für den Endkunden
/sarcasm
Allein der Speicher wird für einen höheren Preis sorgen, egal ob DRAM oder Flash – dagegen sind die vielleicht 5 USD für das Upgrade des Kameramoduls ein Witz(!).
Da unterschätzt du die Komponenten. Ich glaube das Kamera Modul war irgendwo bei 80-90$ kosten. Das ist nicht wenig.
nur mal ein kleiner Hinweis zum Text: „Tiefenschärfe“ wird vielfach umgangssprachlich verwendet, fachlich richtig ist hier der Begriff „Schärfentiefe“ / depth of field,
also der Bereich vor und hinter der Fokusebene, der auf einem Bild noch als scharf wahrgenommen wird,
eine potentielle optische Änderung der Blende würde dann relevant werden
Aber bei den winzigen Sensoren, kann man kaum mit ihr „spielen“.
Vielleicht auch einfach mal Zeit über den Tellerrand zu schauen…..
Ich finde ein Hardware-Upgrade bei weitem sinnvoller, zumal iPhones auch nicht gerade günstig sind. Das Software KI-Gedöns ist, für meinen Geschmack , überbewertet. Mein Eindruck ist eher der, dass sich KI nur für die Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft , Hacker und/oder Staatliche Überwachung lohnt ….
Ich möchte Innovation sehen und kein Fotograf werden
Wieso interessieren sich die Leute so sehr dafür, wie gut die Kamera ist? Normale Menschen sehen seit dem iPhone 10 nur im Direktvergleich eine kleine Verbesserung und Profis nutzen Profi Kameras. Also absolut kein Hate, ich frag mich nur
spannend wäre da ein Vergleich zum Leitz Phone