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iPhone-Start kündigt sich an

Wie Maqnify: Blitzer.de will mit Hörinhalten unterhalten
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13 Kommentare 13

Über die DriveCast-Integration in Blitzer.de Pro haben wir bereits berichtet. Mittlerweile liegen uns auch konkrete Preisinformationen vor. In der aktuellen Beta-Version der Blitzer- und Gefahrenwarner-App werden die konkreten Kosten für Wochen-, Monats- und Jahresabonnements angezeigt.

Demzufolge lässt sich die Option bereits für 1,99 Euro eine Woche lang buchen, wenn man sich nicht länger binden und DriveCast lediglich für einen Kurztrip nutzen will. Im Monatsabo ist die Zusatzfunktion allerdings nur einen Euro teurer. Am günstigsten kommt man weg, wenn man DriveCast für 19,99 Euro ein ganzes Jahr lang abonniert.

Drivecast Screenshots

Blitzer.de: Aktuelle Beta für iOS

DriveCast ist ein Zusatzangebot, das unabhängig von der eigentlichen Mitgliedschaft bei Blitzer.de gebucht werden kann. Die Funktion findet sich bereits in den Beta-Versionen für iOS der Warn-App integriert und soll in Kürze für alle iPhone-Besitzer verfügbar sein.

Wie Maqnify, aber umfangreicher

DriveCast erinnert uns an das kostenlose Angebot Maqnify, auf das wir bereits vor zwei Jahren aufmerksam gemacht haben. Hier erhält man in Form von Audiobeiträgen umfassende Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, auf die mithilfe der entlang von Autobahnen aufgestellten braunen Schilder hingewiesen wird. Mittlerweile erstreckt sich das Angebot von Maqnify deutlich über Deutschland hinaus. Zuletzt ist die App in Version 2 erschienen, unter anderem wurden in diesem Zusammenhang auch Belgien, die Niederlande und Luxemburg integriert.

Maqnify Erlebnisguide App Screenshots 1

Screenshots aus der Maqnify-App

Das demnächst auch auf dem iPhone über Blitzer.de verfügbare Angebot DriveCast soll nicht nur Infos zu den ausgeschilderten Sehenswürdigkeiten liefern, sondern deutlich mehr Wissensvermittlung und Unterhaltung bieten. Dazu zählen Porträts und Geschichten zu den im Vorbeifahren passierten Städten und Dörfern, ausführliche Informationen zu Bauwerken und Unternehmen an der Route oder eine Quiz-Funktion, die sich auf Orte und Sehenswürdigkeiten an der Fahrstrecke bezieht.

Danke Gabriel

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08. Juli 2026 um 08:26 Uhr von chris Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Blitzer.de sollte sich auf die Kernkompetenz beschränken und ihre Ressourcen nicht für so einen Quatsch verwenden.

    Ich erwarte von der App, dass sie mir absagt, wann oder wo Baustellen/Hindernisse/Sperrungen etc. kommen! Für alles andere habe ich Apple Music oder DAB Radio im Auto. Ich hoffe, dass sie so etwas nie einpflegen.

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  • „Und hier sehen Sie einen frühen Blitzertyp, installiert schon 1976 – damals wegweisend und heute immer noch in Betrieb. Er könnte demnächst unter Denkmalschutz gestellt werden…“

    Eine Blitzer-App ist eine Blitzer-App ist eine Blitzer-App. Oder liege ich da falsch?

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  • Da will sich wohl jemand breiter aufstellen und einen USP schaffen. Hier kann man einer Fehlentscheidung beim entstehen, scheitern und wieder abgewickelt werden zuschauen. :D

    Oder es wird DIE Podcast-App fürs Auto. Wieso…? Kann doch sein?!

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  • Ich vermute, das ist als Antwort auf das Nutzungsverbot für Blitzerapps zu sehen.
    „Ja klar, Herr Wachtmeister, ich habe die Blitzer App laufen – aber natürlich nur, um mir Sehenswürdigkeiten ansagen zu lassen!!11!“

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  • Was ein Blödsinn. Die sollten lieber mal einen eigenen „OOONO“ rausbringen

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  • Es bleibt ja immernoch jedem selbst überlassen ob man es nutzt oder nicht.
    Ich habe es ausprobiert und einige spannende Fakten über umliegende Dörfer bei uns bekommen. Frage mich dennoch ob ich diese jetzt immer wieder höre oder ob man erst in neuen Gebieten wieder was hört. Wenn ich lange Roadtrips vor habe kann ich mir gut vorstellen ein Wochenabo abzuschließen glaube für das tägliche zur Arbeit und zurück ist es eher witzlos. Außer man fährt Außendienst.

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  • Blitzer.de unterhält mic doch schon mit DREI Ansagen zum nächsten Blitzer, wo auch zwei reichen würden

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  • einfach nach stvo fahren und schon benötige ich keine blitzer app.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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