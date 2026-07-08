Wie Maqnify: Blitzer.de will mit Hörinhalten unterhalten

Über die DriveCast-Integration in Blitzer.de Pro haben wir bereits berichtet. Mittlerweile liegen uns auch konkrete Preisinformationen vor. In der aktuellen Beta-Version der Blitzer- und Gefahrenwarner-App werden die konkreten Kosten für Wochen-, Monats- und Jahresabonnements angezeigt.

Demzufolge lässt sich die Option bereits für 1,99 Euro eine Woche lang buchen, wenn man sich nicht länger binden und DriveCast lediglich für einen Kurztrip nutzen will. Im Monatsabo ist die Zusatzfunktion allerdings nur einen Euro teurer. Am günstigsten kommt man weg, wenn man DriveCast für 19,99 Euro ein ganzes Jahr lang abonniert.

Blitzer.de: Aktuelle Beta für iOS

DriveCast ist ein Zusatzangebot, das unabhängig von der eigentlichen Mitgliedschaft bei Blitzer.de gebucht werden kann. Die Funktion findet sich bereits in den Beta-Versionen für iOS der Warn-App integriert und soll in Kürze für alle iPhone-Besitzer verfügbar sein.

Wie Maqnify, aber umfangreicher

DriveCast erinnert uns an das kostenlose Angebot Maqnify, auf das wir bereits vor zwei Jahren aufmerksam gemacht haben. Hier erhält man in Form von Audiobeiträgen umfassende Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, auf die mithilfe der entlang von Autobahnen aufgestellten braunen Schilder hingewiesen wird. Mittlerweile erstreckt sich das Angebot von Maqnify deutlich über Deutschland hinaus. Zuletzt ist die App in Version 2 erschienen, unter anderem wurden in diesem Zusammenhang auch Belgien, die Niederlande und Luxemburg integriert.

Screenshots aus der Maqnify-App

Das demnächst auch auf dem iPhone über Blitzer.de verfügbare Angebot DriveCast soll nicht nur Infos zu den ausgeschilderten Sehenswürdigkeiten liefern, sondern deutlich mehr Wissensvermittlung und Unterhaltung bieten. Dazu zählen Porträts und Geschichten zu den im Vorbeifahren passierten Städten und Dörfern, ausführliche Informationen zu Bauwerken und Unternehmen an der Route oder eine Quiz-Funktion, die sich auf Orte und Sehenswürdigkeiten an der Fahrstrecke bezieht.