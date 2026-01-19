Neue Platzierung wegen Face ID
iPhone 18 Pro: Apples Dynamic Island soll umziehen
Neue Berichte zum iPhone 18 Pro zeichnen ein Bild vorsichtiger, aber sichtbarer Änderungen. Im Mittelpunkt steht aktuell die Dynamic Island: Nach Angaben des YouTubers Jon Prosser, der sich aktuell vor Gericht gegen Apple behaupten muss, könnte die Infoanzeige ihre Position verändern.
Apple soll bei den Pro-Modellen erstmals ein unter dem Display verbautes Face-ID-Modul einsetzen. Dadurch bliebe an der Vorderseite nur noch ein einzelner Kameraausschnitt, der in die linke obere Ecke des Bildschirms wandert.
Die Dynamic Island wurde eingeführt, um Kamera und Sensorik softwareseitig zu kaschieren und den Bereich zugleich als Infoanzeige für Systemmitteilungen zu nutzen. Wenn Face ID künftig unter dem Display arbeitet, entfällt dieser Zwang. Prosser beschreibt die Dynamic Island deshalb als kleineres Element, das aus der linken oberen Ecke heraus eingeblendet wird. Funktion und Bedienlogik sollen gleich bleiben, die visuelle Dominanz aber abnehmen.
Andere Beobachter gehen zurückhaltender vor. Mehrere Berichte rechnen ebenfalls mit Face ID unter dem Display, erwarten jedoch eher eine verkleinerte Dynamic Island statt einer klaren Verlagerung. Damit bleibt offen, ob Apple den Schritt tatsächlich vollzieht oder zunächst bei einer Zwischenlösung bleibt.
Kamera, Chips und weitere interne Anpassungen
Abseits des Displays nennt Prosser weitere Änderungen: Apple testet demnach neue Gehäusefarben wie Burgunderrot, Braun und Violett. Größere Bedeutung hätten jedoch technische Anpassungen. Die Kamera soll eine variable Blende erhalten, die sich mechanisch öffnet oder schließt und so besser auf Lichtverhältnisse reagiert.
Im Inneren wird ein A20 Pro Chip erwartet, der in einem 2-Nanometer-Verfahren gefertigt ist und Effizienz sowie Laufzeit verbessern soll. Hinzu kommt ein eigenes Mobilfunkmodem von Apple, wie bereits in anderen Modellen verbaut. Langfristig plant Apple zudem eine breitere Unterstützung von satellitengestützten Verbindungen, die über Notfallfunktionen hinausgehen.
Welche dieser Punkte tatsächlich umgesetzt werden, dürfte sich im September zeigen, wenn Apple das iPhone 18 Pro vorstellt. Bis dahin bleibt offen, ob die Dynamic Island tatsächlich ihren angestammten Platz verlässt oder lediglich weiter schrumpft.
Bin froh dieses Jahr zum ersten Ma seit dem iPhone 5 ausgesetzt zu haben. Wenigstens gibt es nächstes Jahr wieder was Neues. Leider mit dem aktuellen Design was mir gar nicht gefällt
Sieht erstmal ungewohnt und sehr altbacken aus, da diesen Hole Punch in der Seite schon ein S10 vor 7 Jahren hatte.
Es kommt aber darauf an, wie Apple es integriert. Wenn es unauffällig ist soll es gerne so kommen. aber diese Asymmetrie gefällt mir erstmal nicht.
Find die jetzige Lösung auch besser als dieses asymmetrische…
ACK – hoffe nicht dass sie tatsächlich auf die Idee kommen. Man mag über die Optik der Dynamic Island usw geteilter Meinung sein aber die Kamera nicht in die Mitte zu setzen wäre noch blödsinniger.
Gefällt mir leider gar nicht
Das muss nichts gutes heissen. Bei dem iPad M4 pro 13 Zoll ist die Cam auch gewandert von oben nach rechts. Das ist nur Müll
Naja je nach Nutzug des iPad nicht unbedingt: nutzt man es mit Tastatur und wie ein MacBook passt die neue Kameraposition besser. Clever wäre es an jeder Seite eine Kamera zu haben und dann die zu nutzen die den besten Winkel in dem Moment hat.
Die beste Entscheidung die getroffen wurde! Wie oft nimmt man das iPad im Hochformat…
Ich zu 99,9%
Ich mag das Querformat gar nicht gerne….
Das stimmt leider wirklich. Ich benutze das iPad so gut wie nur im Hochformat und da ist die Kamera etc. am rechten Rand einfach Mist. Auch die Entsperrung per FaceID funktioniert daher so gut wie nie auf Anhieb. Ganz im Gegensatz zum direkten Vorgänger.
FaceID funktioniert beim iPad 360 Grad. Man muss dazu eben nur die Hand von der Optik nehmen.
Die Frage ist eher, welche Programme nutzt ihr, dass ihr im Hochformat unterwegs seid? Alle Hüllen sind eigentlich für das Querformat optimiert, die Kamera, Apps…
FaceID rechts funktioniert leider eben nicht richtig. Die Sensoren habe ich nie verdeckt, es funktioniert trotzdem so gut wie nie auf Anhieb.
Sehr subjektive Meinung, aber mir hat die dynamic Island in der Mitte besser gefallen als der Kameraausschnitt in der linken Ecke. Erinnert mich jetzt irgendwie an die Samsunggeräte von vor zehn Jahren
Das Gerücht gab es schon öfters die letzten Jahre. Warum sollte Apple altes Design von den Androiden nachmachen? Das glaube ich eher nicht, dass das so kommt.
Also ich mag meine dynamische Insel sehr!
Das asymmetrische gefällt mir wirklich gar nicht. Da würde ich es besser finden, wenn es bei der Dynamic Island bleibt.
Super, dann ist bei Selfies im Querformat, wenn man das Handy also nach wie vor quer hält. Auch wenn es nicht notwendig ist, ist das deutlich ergonomischer, das Foto beziehungsweise die Linse wieder nicht zentriert. Klasse
Farben: Mega !
Aber Kamera an der Seite: nein, da ich eher für Symmetrie und ein runder Ausschnitt gefällt mir auch nicht. Dann lieber die Dynamic so wie jetzt oder gar keiner und alles unters Display
Geht mir genauso.
Warum die Kamera aussen am Rand :(
Ich liebe einfach mein Air ! Wunderschönes Handy.
Die Position der Selfiekamera erinnert mich zu sehr an das Samsung Galaxy S10. Wem gehts noch so?
Ich hoffe die behalten das Orange bei…
Und wenn der Bildschirm defekt ist, kann man wohl nur noch bei Apple reparieren lassen, da FaceID wohl mit dem Bildschirm verheiratet ist.