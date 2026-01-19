iPhone 18 Pro: Apples Dynamic Island soll umziehen

Neue Berichte zum iPhone 18 Pro zeichnen ein Bild vorsichtiger, aber sichtbarer Änderungen. Im Mittelpunkt steht aktuell die Dynamic Island: Nach Angaben des YouTubers Jon Prosser, der sich aktuell vor Gericht gegen Apple behaupten muss, könnte die Infoanzeige ihre Position verändern.



Neue Platzierung wegen Face ID

Apple soll bei den Pro-Modellen erstmals ein unter dem Display verbautes Face-ID-Modul einsetzen. Dadurch bliebe an der Vorderseite nur noch ein einzelner Kameraausschnitt, der in die linke obere Ecke des Bildschirms wandert.

Die Dynamic Island wurde eingeführt, um Kamera und Sensorik softwareseitig zu kaschieren und den Bereich zugleich als Infoanzeige für Systemmitteilungen zu nutzen. Wenn Face ID künftig unter dem Display arbeitet, entfällt dieser Zwang. Prosser beschreibt die Dynamic Island deshalb als kleineres Element, das aus der linken oberen Ecke heraus eingeblendet wird. Funktion und Bedienlogik sollen gleich bleiben, die visuelle Dominanz aber abnehmen.

Andere Beobachter gehen zurückhaltender vor. Mehrere Berichte rechnen ebenfalls mit Face ID unter dem Display, erwarten jedoch eher eine verkleinerte Dynamic Island statt einer klaren Verlagerung. Damit bleibt offen, ob Apple den Schritt tatsächlich vollzieht oder zunächst bei einer Zwischenlösung bleibt.

Kamera, Chips und weitere interne Anpassungen

Abseits des Displays nennt Prosser weitere Änderungen: Apple testet demnach neue Gehäusefarben wie Burgunderrot, Braun und Violett. Größere Bedeutung hätten jedoch technische Anpassungen. Die Kamera soll eine variable Blende erhalten, die sich mechanisch öffnet oder schließt und so besser auf Lichtverhältnisse reagiert.

Im Inneren wird ein A20 Pro Chip erwartet, der in einem 2-Nanometer-Verfahren gefertigt ist und Effizienz sowie Laufzeit verbessern soll. Hinzu kommt ein eigenes Mobilfunkmodem von Apple, wie bereits in anderen Modellen verbaut. Langfristig plant Apple zudem eine breitere Unterstützung von satellitengestützten Verbindungen, die über Notfallfunktionen hinausgehen.

Welche dieser Punkte tatsächlich umgesetzt werden, dürfte sich im September zeigen, wenn Apple das iPhone 18 Pro vorstellt. Bis dahin bleibt offen, ob die Dynamic Island tatsächlich ihren angestammten Platz verlässt oder lediglich weiter schrumpft.