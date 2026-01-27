Locally Translate: Geheimtipp für Offline-Übersetzungen in 55 Sprachen

Der Entwickler Adrien Grondin, den ifun.de-Leser bereits als Macher der App Locally AI kennen, hat mit Locally Translate eine neue Übersetzungsanwendung für iPhone und iPad veröffentlicht. Die App setzt auf lokal ausgeführte KI-Modelle und kommt vollständig ohne Internetverbindung aus.

Übersetzungen werden direkt auf dem Gerät berechnet, eine Anmeldung oder Cloud-Anbindung ist nicht erforderlich.

Technisch greift Locally Translate auf ein kürzlich von Google freigegebenes Sprachmodell aus der Gemma-Reihe zurück, das speziell für Übersetzungsaufgaben optimiert wurde. Nach dem Download der App muss das benötigte KI-Modell einmalig geladen werden. Anschließend steht die Übersetzungsfunktion dauerhaft offline zur Verfügung. Laut Entwickler unterstützt die Anwendung mehr als 50 Sprachen.

Lokale Verarbeitung statt Cloud-Dienst

Wie bereits bei Locally AI erfolgt die gesamte Datenverarbeitung ausschließlich auf dem Gerät. Texte verlassen das iPhone nicht und werden nicht an externe Server übertragen. Die App nutzt dafür Apples MLX-Framework, das für die einheitliche Speicherarchitektur aktueller Apple-Chips ausgelegt ist. Dadurch lassen sich auch rechenintensivere KI-Modelle lokal einsetzen, ohne dass eine Internetverbindung nötig ist.

Für Nutzer bedeutet dieser Ansatz vor allem Unabhängigkeit von Online-Diensten. Übersetzungen sind auch unterwegs, im Ausland oder in Umgebungen mit schlechter Netzabdeckung möglich. Gleichzeitig entfällt die Weitergabe sensibler Inhalte an Drittanbieter, da keine Datenübertragung stattfindet.

Übersetzungsmodell aus der Gemma-Reihe

Das eingesetzte Modell basiert auf Googles offen verfügbarem TranslateGemma, einer auf Übersetzungen spezialisierten Variante der Gemma-Modelle. Diese wurden darauf ausgelegt, mit vergleichsweise kompakten Modellgrößen eine hohe Übersetzungsqualität zu erreichen. Besonders kleinere Varianten eignen sich für den Einsatz auf Mobilgeräten, da sie weniger Speicher benötigen und mit geringerer Rechenlast auskommen.

Locally Translate macht sich diese Eigenschaften zunutze und bringt das Modell direkt auf das iPhone. Die App selbst ist kostenlos erhältlich und verzichtet auf In-App-Käufe oder Abonnements. Einmal heruntergeladen, lassen sich Texte dauerhaft offline zwischen den unterstützten Sprachen übersetzen, ohne dass weitere Kosten oder eine Registrierung anfallen. Die App setzt mindestens ein iPhone 15 Pro⁩ voraus.