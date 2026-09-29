iPhone 18 Pro: Drittanbieter holen mehr aus der variablen Blende

Die variable Blende des iPhone 18 Pro lässt sich offenbar deutlich feiner steuern, als Apples eigene Kamera-App vermuten lässt. Während Apple lediglich vier feste Werte zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4 anbietet, ermöglichen aktuelle Versionen von Moment Pro Camera II und Blackmagic Camera insgesamt zehn Abstufungen.

Erst Ende vergangener Woche haben wir uns die neue Blendentechnik im Alltag genauer angesehen. Apples Kamera-App stellt dabei ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 und ƒ/4 zur Auswahl. Im Automatikmodus entscheidet das iPhone selbst, welche Öffnung für die jeweilige Situation geeignet ist.

Zehn Stufen statt vier

Die Beschränkung auf diese vier Werte scheint allerdings lediglich eine Entscheidung der Kamera-App zu sein. Moment Pro Camera II greift über Apples Kamera-Schnittstellen auf weitere Zwischenstufen zu und bietet Einstellungen in klassischen Drittelblenden. Insgesamt stehen damit zehn Werte zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4 zur Verfügung.

Nutzer können dabei entweder die Blende festlegen und Verschlusszeit sowie ISO automatisch bestimmen lassen oder alle drei Parameter vollständig manuell einstellen. Auch eine Zeitautomatik mit frei gewählter Blende ist möglich.

Ähnlich sieht es bei Blackmagic Camera aus. Über die Unterstützung des iPhone 18 Pro hatten wir bereits zum Verkaufsstart berichtet. Inzwischen zeigt sich, dass auch die kostenlose Video-App zehn Blendenwerte bereitstellt. Version 3.5.1 soll zudem erste Probleme mit der neuen Steuerung beseitigen.

Moment verlangt 9,99 Euro, Blackmagic bleibt gratis

Ob die zusätzlichen Zwischenstufen im Alltag immer sichtbar einen Unterschied machen, ist eine andere Frage. Aufgrund des vergleichsweise kleinen Smartphone-Sensors fallen Veränderungen der Schärfentiefe zwischen benachbarten Blendenwerten deutlich subtiler aus als bei einer Systemkamera. Für gezielte Belichtung und Videoaufnahmen bieten die feineren Schritte dennoch mehr Kontrolle.

Moment Pro Camera II kostet im deutschen App Store einmalig 9,99 Euro. Blackmagic Camera steht weiterhin kostenlos zur Verfügung. Die erweiterte Blendensteuerung funktioniert bei beiden Apps ausschließlich mit der Hauptkamera des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max.