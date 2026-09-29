Vier statt zehn
iPhone 18 Pro: Drittanbieter holen mehr aus der variablen Blende
Die variable Blende des iPhone 18 Pro lässt sich offenbar deutlich feiner steuern, als Apples eigene Kamera-App vermuten lässt. Während Apple lediglich vier feste Werte zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4 anbietet, ermöglichen aktuelle Versionen von Moment Pro Camera II und Blackmagic Camera insgesamt zehn Abstufungen.
Erst Ende vergangener Woche haben wir uns die neue Blendentechnik im Alltag genauer angesehen. Apples Kamera-App stellt dabei ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 und ƒ/4 zur Auswahl. Im Automatikmodus entscheidet das iPhone selbst, welche Öffnung für die jeweilige Situation geeignet ist.
Zehn Stufen statt vier
Die Beschränkung auf diese vier Werte scheint allerdings lediglich eine Entscheidung der Kamera-App zu sein. Moment Pro Camera II greift über Apples Kamera-Schnittstellen auf weitere Zwischenstufen zu und bietet Einstellungen in klassischen Drittelblenden. Insgesamt stehen damit zehn Werte zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4 zur Verfügung.
Nutzer können dabei entweder die Blende festlegen und Verschlusszeit sowie ISO automatisch bestimmen lassen oder alle drei Parameter vollständig manuell einstellen. Auch eine Zeitautomatik mit frei gewählter Blende ist möglich.
Ähnlich sieht es bei Blackmagic Camera aus. Über die Unterstützung des iPhone 18 Pro hatten wir bereits zum Verkaufsstart berichtet. Inzwischen zeigt sich, dass auch die kostenlose Video-App zehn Blendenwerte bereitstellt. Version 3.5.1 soll zudem erste Probleme mit der neuen Steuerung beseitigen.
Moment verlangt 9,99 Euro, Blackmagic bleibt gratis
Ob die zusätzlichen Zwischenstufen im Alltag immer sichtbar einen Unterschied machen, ist eine andere Frage. Aufgrund des vergleichsweise kleinen Smartphone-Sensors fallen Veränderungen der Schärfentiefe zwischen benachbarten Blendenwerten deutlich subtiler aus als bei einer Systemkamera. Für gezielte Belichtung und Videoaufnahmen bieten die feineren Schritte dennoch mehr Kontrolle.
Moment Pro Camera II kostet im deutschen App Store einmalig 9,99 Euro. Blackmagic Camera steht weiterhin kostenlos zur Verfügung. Die erweiterte Blendensteuerung funktioniert bei beiden Apps ausschließlich mit der Hauptkamera des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max.
Entwickler: Moment Inc.
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Entwickler: Blackmagic Design Inc
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10 statt 4
Alles eine Frage der Perspektive. Apple bietet selbst nur vier statt der zehn möglichen Blenden an.
Ja er wollte auf den Fehler in der Überschrift hinweisen, wo ihr einen „Dreher“ drin habt
10 statt 4 ist richtig. Punkt!
Wundert mich nicht.
Apple bietet Grundfunktionen, und die Profianwendung wird dann von 3. entwickelt, wo Apple dann nochmal ordentlich mitverdient
Ein wenig muss man ja andere App Programmier auch was machen lassen. Ist ja legitim. Und am Ende muss immer entscheiden werden, welche Features man als kostenlosen Standard definiert, weil es 95% der Nutzer reicht (4 Stufen) und welche Features man den dritten App Programmieren überlässt, für die Leute bereit sind Geld auszugeben (10 Stufen)
Und Apples eigene Final Cut Camera App hat immer noch kein ios 27 Update bekommen.
Die aktuellste Version 2.4 wurde vor 3 Stunden veröffentlicht…
Vier statt zehn?
Andersrum, oder?
Sonst keine Probleme?
…aber besser als fünf vor zwölf : D
Wer hat denn bitte in 98% aller Fälle Bock darauf, jetzt auch noch die Blende manuell einzustellen. Ja, das mögen einige wenige User ein paar Mal im Monat machen… aber ansonsten macht man doch wohl eher Gebrauch von Automatismen
Recht hat er, darum bleibe ich noch ein Jahr bei meinen 17Pro.
Das ist ja das schöne.
Die Automatik kann aus 10 Stufen auswählen statt den vier in der orginalen kamera app
Und ich finde, es ist auch dann noch sehr, sehr minim sichtbar, dass man die Blende überhaupt angepasst hat….
@iPhibse
+1
Ok dann haben wir eine feinere Einstellung. Aber wer ehrlich ist wird feststellen dass diese feineren Abstufungen kaum noch sichtbare Veränderungen bringen die tatsächlich relevant wären
Ich seh schon zwischen auf und zu bei den Kameravergleichen im Netz kaum Unterschiede. Außer ein paar Lichtreflexe sieht das alles fast identisch aus. Viel Wind um nichts.
Ah doch ja, zwischen 1,48 und 4,0 sieht man schon einen deutlichen Unterschied in der Ferne, wenn man vorne etwas fotografiert
Diese Mini-Abstufungen sind im Bild doch gar nicht sichtbar. Totaler Quatsch! Früher wollten alle mehr Pixel, jetzt mehr Blendenstufen
Apple hat vor einigen Monaten bestätigt, dass die Kamerasysteme in einem iPhone Schaden nehmen können, wenn das iPhone längere Zeit den hochfrequenten Vibrationen zum Beispiel auf einem am Lenker eines Motorrades befestigten Halter ausgesetzt ist. Weiß irgendjemand etwas von einer Risikoabschätzung für diese neuen mechanischen Blenden?
Das ist immer noch so.
Was heißt „immer noch“?
Diese mechanischen Blenden gibt es erstmalig beim iPhone 18 Pro.
Das wird davon nicht besser werden. Je komplexer das System, desto anfälliger wird es werden.
Also bei dem Winz-Sensor macht es eh so gut wie keinen Unterschied.