Microsoft OneDrive verabschiedet sich von iOS 18

Microsoft erhöht erneut die Systemanforderungen seiner OneDrive-App. Im aktuellen TestFlight-Build 18.11.2 kündigt das Unternehmen an, die Unterstützung für iOS 18 und iPadOS 18 in Kürze einzustellen. Wer weiterhin neue OneDrive-Versionen erhalten möchte, muss damit künftig ein neueres Apple-Betriebssystem einsetzen.

Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Bereits im Frühjahr hatte Microsoft iOS 17 aus der Unterstützung genommen. Seit Version 18.1 setzt die reguläre App mindestens iOS beziehungsweise iPadOS 18 voraus. Einen konkreten Termin für den nächsten Schnitt nennt Microsoft bislang nicht.

Für drei iPhone-Modelle ist Schluss

Für die meisten Nutzer dürfte ein Systemupdate ausreichen. Anders sieht es beim iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR aus. Diese Geräte erhalten von Apple weiterhin Sicherheitsaktualisierungen für iOS 18, können aber nicht auf iOS 26 oder eine neuere Hauptversion wechseln.

Auf dem iPad betrifft dies vor allem das iPad der 7. Generation. Auch dieses bleibt bei iPadOS 18 hängen, während iPadOS 26 erst ab dem iPad der 8. Generation unterstützt wird.

Bemerkenswert ist das Tempo der Umstellung. Erst Ende April bezeichnete Microsoft Version 18.0.2 als letzte OneDrive-Ausgabe für iOS 17 und iPadOS 17. Nur wenige Monate später steht nun bereits die nächste Mindestversion vor dem Aus.

Bestehende App dürfte zunächst weiterlaufen

Ein sofortiges Abschalten von OneDrive bedeutet das nicht. Ältere installierte Versionen dürften zunächst weiterhin funktionieren. Neue Funktionen, Fehlerkorrekturen und zukünftige Sicherheitsupdates der App werden auf iOS 18 allerdings nicht mehr ankommen, sobald Microsoft die Umstellung vollzieht.

Wer OneDrive auf einem kompatiblen neueren iPhone oder iPad nutzt und bislang bewusst bei iOS 18 geblieben ist, kann das Problem entsprechend durch ein Systemupdate umgehen. Microsoft nennt für Neuinstallationen derzeit noch iOS 18 als Mindestanforderung – die öffentliche Support-Seite wurde also noch nicht auf die angekündigte Änderung angepasst.