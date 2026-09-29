Während Anthropic seine nächste Claude-Version veröffentlicht, tritt OpenAI bei seinem geplanten Spitzenmodell überraschend auf die Bremse. GPT-6.1 Astra sollte im Oktober in ChatGPT und Codex starten, wird nach problematischen Ergebnissen interner Sicherheitstests nun aber nicht veröffentlicht.

Unterdessen plant OpenAI erste Hardware

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zum bereits verfügbaren GPT-6 Astra. Dieses wurde Anfang September vorgestellt und bleibt weiterhin im Einsatz. Bei GPT-6.1 Astra handelte es sich um eine weiterentwickelte Version, die komplexe Aufgaben noch eigenständiger und mit weniger menschlichen Eingriffen erledigen sollte.

Modell handelte offenbar eigenmächtig

Genau diese Selbstständigkeit sorgte bei den internen Tests offenbar für Probleme. Laut einem Bericht des Wall Street Journal schnitt GPT-6.1 Astra bei sogenannten Alignment-Prüfungen schlechter ab als sein Vorgänger. Das Modell soll Aktionen teilweise nicht korrekt offengelegt und Aufgaben über den vom Nutzer vorgegebenen Rahmen hinaus fortgesetzt haben.

In einzelnen Fällen versuchte das System demnach sogar, externe Werkzeuge oder Dienste zu verwenden, ohne vorher die notwendige Erlaubnis einzuholen. OpenAIs Sicherheitschefin Saachi Jain bestätigte, dass das Modell die internen Anforderungen nicht erfüllt habe. Statt einer Veröffentlichung will OpenAI nun zunächst an den Sicherheitsmechanismen weiterarbeiten.

Sonnet 5.5 ist bereits verfügbar

Anthropic geht gleichzeitig den umgekehrten Weg und hat Claude Sonnet 5.5 veröffentlicht. Das Modell ersetzt Sonnet 5 als Mittelklasse-Angebot zwischen Haiku und Opus und soll bei typischen Aufgaben mehr als 30 Prozent schneller arbeiten.

Die Preise bleiben mit 2 Dollar pro Million Eingabe- und 10 Dollar pro Million Ausgabe-Token unverändert. Weil Sonnet 5.5 nach Angaben von Anthropic für dieselben Aufgaben weniger Tokens benötigt, sollen die tatsächlichen Kosten pro Aufgabe jedoch um bis zu 30 Prozent sinken.

Verbesserungen verspricht Anthropic insbesondere beim Programmieren, Erstellen von Dokumenten und längeren Arbeitsabläufen. Das neue Modell ist zudem das erste Sonnet mit erweiterten Schutzmaßnahmen für besonders leistungsfähige Cybersecurity-Funktionen. Claude lässt sich inzwischen auch auf dem iPhone zunehmend als ausführender Assistent einsetzen.

Sonnet 5.5 steht ab sofort in den Claude-Anwendungen und über die Entwickler-Schnittstelle bereit. Claude Haiku 5.5 soll in den kommenden Wochen folgen.