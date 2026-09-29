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Sicherheitsprobleme bei OpenAI

KI-Wettrennen: GPT-6.1 gestoppt, Claude Sonnet 5.5 gestartet
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Während Anthropic seine nächste Claude-Version veröffentlicht, tritt OpenAI bei seinem geplanten Spitzenmodell überraschend auf die Bremse. GPT-6.1 Astra sollte im Oktober in ChatGPT und Codex starten, wird nach problematischen Ergebnissen interner Sicherheitstests nun aber nicht veröffentlicht.

Ai Pin Apple Openai 2

Unterdessen plant OpenAI erste Hardware

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zum bereits verfügbaren GPT-6 Astra. Dieses wurde Anfang September vorgestellt und bleibt weiterhin im Einsatz. Bei GPT-6.1 Astra handelte es sich um eine weiterentwickelte Version, die komplexe Aufgaben noch eigenständiger und mit weniger menschlichen Eingriffen erledigen sollte.

Modell handelte offenbar eigenmächtig

Genau diese Selbstständigkeit sorgte bei den internen Tests offenbar für Probleme. Laut einem Bericht des Wall Street Journal schnitt GPT-6.1 Astra bei sogenannten Alignment-Prüfungen schlechter ab als sein Vorgänger. Das Modell soll Aktionen teilweise nicht korrekt offengelegt und Aufgaben über den vom Nutzer vorgegebenen Rahmen hinaus fortgesetzt haben.

In einzelnen Fällen versuchte das System demnach sogar, externe Werkzeuge oder Dienste zu verwenden, ohne vorher die notwendige Erlaubnis einzuholen. OpenAIs Sicherheitschefin Saachi Jain bestätigte, dass das Modell die internen Anforderungen nicht erfüllt habe. Statt einer Veröffentlichung will OpenAI nun zunächst an den Sicherheitsmechanismen weiterarbeiten.

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Sonnet 5.5 ist bereits verfügbar

Anthropic geht gleichzeitig den umgekehrten Weg und hat Claude Sonnet 5.5 veröffentlicht. Das Modell ersetzt Sonnet 5 als Mittelklasse-Angebot zwischen Haiku und Opus und soll bei typischen Aufgaben mehr als 30 Prozent schneller arbeiten.

Die Preise bleiben mit 2 Dollar pro Million Eingabe- und 10 Dollar pro Million Ausgabe-Token unverändert. Weil Sonnet 5.5 nach Angaben von Anthropic für dieselben Aufgaben weniger Tokens benötigt, sollen die tatsächlichen Kosten pro Aufgabe jedoch um bis zu 30 Prozent sinken.

Verbesserungen verspricht Anthropic insbesondere beim Programmieren, Erstellen von Dokumenten und längeren Arbeitsabläufen. Das neue Modell ist zudem das erste Sonnet mit erweiterten Schutzmaßnahmen für besonders leistungsfähige Cybersecurity-Funktionen. Claude lässt sich inzwischen auch auf dem iPhone zunehmend als ausführender Assistent einsetzen.

Sonnet 5.5 steht ab sofort in den Claude-Anwendungen und über die Entwickler-Schnittstelle bereit. Claude Haiku 5.5 soll in den kommenden Wochen folgen.

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29. Sep. 2026 um 11:20 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • „Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und
    Steinen kämpfen.“ A. Einstein

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  • Terminator 2 war schon verdammt nah dran.

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  • Wenn man angefangen hat mit Claude zu arbeiten fragt man sich wirklich warum man sich so lange im ChatGPT Kindergarten aufgehalten hat. :D

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  • „Wir bewunderten unsere eigene Genialität bei der Schöpfung der…. KI“
    – Morpheus –

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  • Auf der aktuellen Startseite von Claude:
    „Frag Dich, was als Nächstes kommt“.

    Ich lass das mal so im Raum stehen…
    ;-D

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  • Wo sind denn jetzt hier die Befürworter, welche noch vor Kurzem über jede Erneuerung/Erweiterung gejubelt haben. Wenn man dann Sicherheitsbedenken anführte, wurde man sofort niedergemacht. Für mich persönlich ist die KI eine ernste Gefahr für die Menschheit und es ist nur eine Frage der Zeit ab wann die KI völlig autonom handeln wird und erkennt: der Mensch ist überflüssig.

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    • Wenn die KI bessere Entscheidungen trifft als wir, trifft sie bessere Entscheidungen als wir. Wieso sollte man bessere Entscheidungen verhindern wollen. Wir glauben in unserer Hybris die Kronne der Schöpfung zu sein und das dachte der Homo habilis wohl auch…

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