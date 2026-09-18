Blackmagic Camera unterstützt die variable Blende des iPhone 18 Pro

Pünktlich zum heutigen Verkaufsstart des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max steht Blackmagic Camera in Version 3.5 bereit. Die kostenlose Video-App unterstützt Apples neue Pro-Modelle und kann dabei auch auf deren wichtigste Kamera-Neuerung zugreifen: die variable Blende der 48-Megapixel-Hauptkamera.

Apple setzt beim iPhone 18 Pro erstmals auf sechs bewegliche Blendenlamellen. Dadurch kann die Hauptkamera zwischen ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 und ƒ/4.0 wechseln. Eine offene Blende lässt mehr Licht auf den Sensor fallen, während eine kleinere Öffnung unter anderem eine größere Schärfentiefe ermöglicht. Wir hatten die neue Kameratechnik zur Vorstellung ausführlicher beschrieben.

Blende direkt in Blackmagic einstellen

Blackmagic Camera 3.5 erlaubt es nun, die Blendenöffnung direkt innerhalb der App anzupassen. Gerade für Videoaufnahmen ist dies interessant, da sich neben der Belichtung auch die Schärfentiefe gezielter beeinflussen lässt. Die App bietet ohnehin zahlreiche manuelle Einstellungen für Bildrate, Verschlusswinkel, ISO, Weißabgleich und Fokus.

ProRes und Kinomodus ergänzt

Darüber hinaus nennt Blackmagic weitere Neuerungen. Apple-ProRes-Aufnahmen lassen sich nun direkt auf „Pro Video Storage“ speichern. Außerdem unterstützt die App die Aufnahme von Videos im Kinomodus. Allgemeine Verbesserungen bei Leistung und Stabilität runden Version 3.5 ab. Übrigens hat Apple beim iPhone-18-Pro-Event in der letzten Woche auch auf Blackmagic Camera gesetzt und entsprechende Bilder auf Instagram geteilt.

Blackmagic Camera ist kostenlos erhältlich und benötigt für viele Funktionen keine zusätzlichen Käufe. Die App richtet sich vor allem an Nutzer, denen Apples Kamera-Anwendung zu wenig manuelle Kontrolle bietet, und unterstützt neben iPhone und iPad inzwischen auch eine begleitende Apple-Watch-App.