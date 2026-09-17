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Versand mit DHL und UPS

iPhone 18 Pro: Die ersten Geräte sind unterwegs
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Auch in diesem Jahr dürfen sich die ersten Besteller der neuen Modelle von iPhone und Apple Watch auf eine pünktliche Zustellung zum offiziellen Verkaufsstart freuen. Seit dem Morgen verschicken die von Apple beauftragten Paketdienste entsprechende Informationen an ihre Kunden. Apple selbst hat Inzwischen ebenfalls damit begonnen, die ersten Versandbestätigungen zu verschicken und den Bestellstatus zu aktualisieren.

Wer das iPhone 18 Pro oder eine Apple Watch Series 12 direkt zum Bestellstart geordert und als Liefertermin den morgigen Freitag genannt bekommen hat, sollte sein Paket somit pünktlich im Laufe des Tages erhalten.

Versand über verschiedene Paketdienste

Wie schon in den vergangenen Jahren setzt Apple bei der Auslieferung der neuen Geräte in Deutschland auf verschiedene Versanddienstleister. Abhängig von Region und Bestellung können die Pakete daher auf unterschiedlichen Wegen bei ihren Empfängern eintreffen. Nach dem bisherigen Feedback unserer Leser sind zumindest DHL und UPS mit im Boot.

Iphone Versand

Ab morgen sind das iPhone 18 Pro und die Apple Watch Series 12 auch regulär in den Ladengeschäften von Apple sowie bei Apples Vertriebspartnern erhältlich.

Lieferzeiten für das iPhone 18 Pro verlängert

Wer bislang noch nicht bestellt hat, muss beim iPhone 18 Pro inzwischen mit längeren Wartezeiten rechnen. Die zum Verkaufsstart verfügbaren Kontingente sind bei verschiedenen Varianten bereits ausgeschöpft. Je nach gewählter Farbe und Speicherausstattung nennt der Apple Store mittlerweile Liefertermine in der ersten oder zweiten Oktoberwoche.

Mehr Klarheit dürfte es ab morgen auch bei Händlern wie Amazon, MediaMarkt und Galaxus geben. Wir haben bereits darüber berichtet, dass die Händler im Vorfeld des Verkaufsstarts in der Regel noch keine konkreten Liefertermine nennen können. Abhängig von der Belieferung durch Apple können die Händler ihre Vorbestellungen anschließend schrittweise abarbeiten. Insbesondere bei Amazon wird spannend, ob die neuen Geräte kurzfristig auch ab Lager verfügbar sein werden.
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17. Sep. 2026 um 16:09 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Bin mal beim Duo gespannt – leider noch warten, aber dann wird direkt geordert :)! Freue mich schon!

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  • Meine S12 Bronze ist auch unterwegs. Morgen dann geliefert.

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  • Nachdem UPS bei uns i.d.R. die Klingel nicht findet und ich es dann so oder so am nächsten Tag erst irgendwo abholen darf, habe ich es diesmal mit Zustellung an eine Packstation versucht. Bin gespannt ob das dann besser klappt. Zumindest kam schon die Meldung von DHL.

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  • Telekom ebenfalls per DHL unterwegs

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  • Mein am Samstagsbend bei Galaxus bestelltes iPhone 18 Pro 512 GB in Glacier hat seit heute Mittag den Status „Lieferung morgen“ und den Hinweis „Reserviert im Lager (Verkaufsstart morgen)“

    Das stimmt mich positiv.

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  • Ich hole mein neues iPhone morgen früh direkt im Apple Store Jungfernstieg ab. Wünsche allen eine schnelle Lieferung!

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  • Mein iPhone 18 Pro kommt mit DHL Express bis morgen. Ein gestern bestelltes würde erst Anfang Oktober geliefert werden, aber kann morgen schon im Münchener Apple Store abgeholt werden.

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  • Ja, auch bei mir von der Telekom. Erst Mail bekommen, dass ich es nicht bekomme jetzt. Dann Versandbestätigung, Hotline hatte schon gesagt, nicht zu stornieren und zu warten.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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