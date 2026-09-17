Apple Watch Ultra und Series 12 im Video
Apple Watch: Ersteindruck der neuen Modelle
Rafael Zeier konnte die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 bereits mehrere Tage ausprobieren. Der Schweizer Technikjournalist betont, dass dieser Zeitraum für einen ausführlichen Test nicht ausreicht. Erste Unterschiede zu den Vorgängern seien im Alltag aber bereits erkennbar. Das halbstündige Video dazu haben wir unten eingebettet.
Äußerlich hat sich bei der Apple Watch Ultra 4 kaum etwas verändert. Gehäuse und grundlegendes Design entsprechen weitgehend dem Vorgänger. Bei der Series 12 fällt laut Zeier dagegen auf, dass Apple das Gehäuse geringfügig verbreitert hat, die Displayfläche jedoch unverändert geblieben ist. Dadurch sind die Ränder rund um das Display etwas breiter geworden. Wie stark dies auffällt, hänge auch von Gehäusefarbe und Zifferblatt ab.
Readiness als zusätzlicher Index-Wert
Noch kein abschließendes Urteil kann Zeier über die neuen Gesundheitsfunktionen abgeben. Insbesondere für den neuen Readiness-Wert müssen zunächst ausreichend Gesundheits- und Schlafdaten gesammelt werden. Der Index soll verschiedene Messwerte zusammenführen und daraus die aktuelle Belastbarkeit und Erholung ableiten.
Ähnliches gilt für die Akkulaufzeit. Apple verspricht bei der Ultra 4 bis zu 50 Stunden bei normaler Nutzung. Ob sich dies im Alltag bestätigt, will Zeier erst nach längerer Nutzung beurteilen. Positiv fällt ihm bereits das schnellere Aufladen auf.
Neuer S11-Chip mit Reserven
Als technisch wichtigste Änderung sieht Zeier den neuen S11-Prozessor. Dessen zentrale Komponenten basieren laut Apple auf der aktuellen A20-Pro-Generation. Im Alltag mache sich die höhere Leistung bislang kaum bemerkbar. Sie dürfte jedoch mit darüber entscheiden, welche neuen Funktionen Apple in den kommenden Jahren per Softwareupdate nachreichen kann.
Erste Neuerungen gibt es auch bei den Audiofunktionen. So kann die Apple Watch Umgebungsgeräusche analysieren und beispielsweise Musik schneller erkennen. Weitergehende und teils kontrovers diskutierte Audiofunktionen stehen hierzulande bislang jedoch nicht zur Verfügung. Im Rahmen der sogenannten Audio-Intelligence-Features soll die Apple Watch künftig auch Gesprochenes aus der Umgebung erfassen und Tageszusammenfassungen erstellen.
Zeiers erstes Fazit fällt entsprechend vorläufig aus. Series 12 und Ultra 4 unterscheiden sich äußerlich nur begrenzt von ihren Vorgängern. Die größeren Veränderungen betreffen Sensoren und Prozessor und dürften sich teilweise erst bei längerer Nutzung und mit kommenden Softwareupdates zeigen.
Überleg von meiner Ultra 1 auf die Ultra 4 zu gehen.
Aktuell sehe ich aber weder bei der Uhr selbst noch an watchOS 27 Neuerungen, die ich bräuchte. Denke ein Jahr hält meine U1 noch. Akkus ist bei 90% aber im Alltag merke ich nicht wirklich eine Verschlechterung.
+1 ich suche nach Argumenten, warum ich die Ultra 4 brauche, finde aber leider nichts wirklich bahnbrechendes.
Habe auch die AW 1 und mein Akku ist bei 91%. Wechsel dennoch auf die AW 4 aus verschiedenen Gründen. Längere Akkulaufzeit, besserer Prozessor und Sensorik, etwas helleres Display und zukünftige Updates. Zudem möchte ich schauen ob sie mein Whoop ersetzen kann.
Ich glaube nicht an ein Redesign im kommenden Jahr oder an einen Big Bang. Zudem verfällt der Wert immer mehr.
90% das ist echt krass. Wie geht das. Sogar das iphone ist schneller auf 80…
Ich lade meine Ultra 3 so alle 3 Tage im Schnitt .iPhone werden meist 1 mal am Tag geladen , denke, dass öfter laden und intensive nutzen macht den Akku schneller platt.
Naja, bin von der UW1 auf die UW3 umgestiegen – habe jetzt endlich ein schwarzes Modell ;)
Geht mir genauso. Hab aber letzten Monat erst ein Austausch über Apple Care bekommen, und so auch wieder 100% Akku. Da erschließt sich mir nun kein Vorteil groß zur 4er. Wobei ich es schon echt traurig finde das sie nach nur 4 Jahren kein Update auf die 27 bekommt.
Bin gewechselt von der Ultra 1 auf die 4er. Akku ist noch bei 88%. Lade sie jede Nacht da ich sie dann nicht trage. Wird dann in der Familie weitergegeben.
Ich kauf keine ultra mehr. Die Dauer der Updates ist echt armselig. Hoffe die EU regelt.
meine Apple Watch Series 4 aus dem Jahr 2018 läuft noch immer den ganzen Tag… hab sie immer oben außer in der Früh zum volltanken. Brauch sie aber nur für Sport und Bewegung und …. Drums please …. Uhrzeit !!
Zusätzlich hat mich die Sturzerkennung schon mehrmals fasziniert !
…noch 2 Jahre und dann werde ich mir vielleicht ein Upgrade gönnen. Mit 10 Jahren Updates im Gepäck wird das sicher ein geiles Teil
Die watch 12 kommt genau wegen dem breiten Displayrand für mich überhaupt nicht in Frage, das ist zu breit !!!
Das hat Apple nicht gut hinbekommen.
Die neue Farbe ist dagegen wirklich sehr schick!
Wie schaut es mit dem Gehäuse und Display bei der Ultra aus ? Hier wäre eine Bronze Farbe ebenfalls interessant!
Ansonsten sind die Neuerungen unrelevant.
Schade Apple, dann beim nächsten Mal vielleicht.
Fällt mir bei bestimmten Zifferblättern auf. Und auch nur im direkten Vergleich denke ich.
Das wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn er das nicht erwähnt hätte, bzw. Ist mir aufgefallen, dass ich in all den Jahren nie bunte watchfaces nutze, immer schwarze, daher stört es mich auch nicht
First World Problems
ich habe auch noch eine Ultra 1 bin super zufrieden damit,warte noch 1-2 Jahre und entscheide mich dann,auch wenn Apple sie nicht mehr mit updates ausstattet. Selbst kaufen kann man sie schon nicht mehr
Ich nutze meine Ultra 1 nur zum Radfahren weil ich Angst habe das eine meiner richtigen Uhren bei einem möglichen Sturz beschädigt wird. Für mich hat eine Apple Watch keinen Mehrwert. Oh doch…letztens habe ich im Planschbecken die Wassertemperatur gemessen.
Hübsch und stilvoll finde sie auch nicht. Und irgendwie trägt fast jeder eine. Eine Omega Speedmaster oder eine Tudor Blackbay sind da schon stylischer. Wenn die Ultra 1 den Geist aufgibt war es das für mich mit einer Apple Watch.
Hab auch ne omega seamaster. Meine Ultra 1 ist nur für sport, Wanderungen oder wenn anderweitig Aktion angesagt ist.
In der Kategorie Patek Philippe würde ich dir Recht geben.
Bestimmt sind die von dir genannten Uhren stylischer. Aber die wenigsten haben 6000 Euro für eine Uhr…
Die 12 hört sich schon gut an. Würde aber noch bis Januar/Februar bis die Preise etwas sinken.
Etwas was man auch erst nach einer Weile feststellen wird, ist das verbesserte Glas der 12er. Da hatte er nichts von erwähnt glaube ich. Da bin ich aber mal sehr gespannt. Beim 17er iphone ist es auch ein krasser Sprung gewesen meinen viele.
Ein Sprung im Glas oder wie?
Werde wohl jetzt von meiner AW6 zur Ultra4 wechseln, das bringt sicher was.
Alleine der Akku und die Robustheit sind ein Unterschied wie Tag und Nacht .
Das ist auch mein Gedanke. Ich schaue es mir morgen im Apple Shop einmal an.
Ich würde noch warten. Die aw Ultra hat ja mal gar nichts tolles bekommen, was nicht auch die Series 12 hat und außerdem soll doch nächste Jahr ein redesign kommen, wenn ich mich nicht irre.
Bin von der 9 zur u4 gewechselt, weil ich sie viel auch für Sport nutze und mir die Robustheit (Titan, Saphirglas) wichtig ist. Habs nicht bereut.
U2 nicht 4
AW U2, nicht 4
So mache ich es auch demnächst. Die Batterie der AW6 ist mittlerweile auf 69% runter.
Wie verhält sich wohl die Basis Linie der Apple Watch, wenn ich die Uhr Freitag bekomme und Sonntag einen Marathon laufe ? :)
Für Sportler sind die neuen Sensoren richtig toll.
Ich persönlich finde es allerdings schade, dass ich bei meiner AW Ultra 2 nach 2,5 Jahren bereits Angst haben muss, dass der Akku beim 4 Stunden-Marathon nicht ausreicht.
Meine Ultra 2 schafft auch 50 Stunden bei normaler Nutzung, einer der Gründe, nicht upzugraden.
Krass, wie schaffst du das?
Nur Uhr, kein Sport ^^
Lol
Hat jemand Erfahrung mit Nutzung von WhatsApp? Funktioniert das mit einer Apple Watch Cellular auch ohne einem iPhone?
Ja, funktioniert mit der Originalapp leider nur zusammen mit iPhone.
Ja kannst du unterwegs nutzen auch ohne iPhone
Nut mir Apple Watch nutzbar gemäss offizieller WhatsApp Webseite.
Ich wechsle von der Ultra 3 in schwarz auf die 4 in Naturtitan, da die schwarze bei mir Hautausschlag auslöst. Bei der AW Ultra 1 hatte ich das Problem nicht. Ich denke es liegt an der Beschichtung der Schwarzen, laut Apple ist da Nickel enthalten.
Ich möchte an dieser Stelle unbezahlte Werbung für Rafael Zeier und sein YouTube Kanal machen, seine Videos und Sprechstunden sind authentisch und lehrreich.
Ich werde von der Watch 8 auf die Ultra 4 wechseln. Die Watch 8 hält kaum mehr einen Tag durch. Wenn ich Sport mache muss ich teilweise schon vorher zwischenlanden.