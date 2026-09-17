Apple Watch: Ersteindruck der neuen Modelle

Rafael Zeier konnte die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4 bereits mehrere Tage ausprobieren. Der Schweizer Technikjournalist betont, dass dieser Zeitraum für einen ausführlichen Test nicht ausreicht. Erste Unterschiede zu den Vorgängern seien im Alltag aber bereits erkennbar. Das halbstündige Video dazu haben wir unten eingebettet.

Äußerlich hat sich bei der Apple Watch Ultra 4 kaum etwas verändert. Gehäuse und grundlegendes Design entsprechen weitgehend dem Vorgänger. Bei der Series 12 fällt laut Zeier dagegen auf, dass Apple das Gehäuse geringfügig verbreitert hat, die Displayfläche jedoch unverändert geblieben ist. Dadurch sind die Ränder rund um das Display etwas breiter geworden. Wie stark dies auffällt, hänge auch von Gehäusefarbe und Zifferblatt ab.

Readiness als zusätzlicher Index-Wert

Noch kein abschließendes Urteil kann Zeier über die neuen Gesundheitsfunktionen abgeben. Insbesondere für den neuen Readiness-Wert müssen zunächst ausreichend Gesundheits- und Schlafdaten gesammelt werden. Der Index soll verschiedene Messwerte zusammenführen und daraus die aktuelle Belastbarkeit und Erholung ableiten.

Ähnliches gilt für die Akkulaufzeit. Apple verspricht bei der Ultra 4 bis zu 50 Stunden bei normaler Nutzung. Ob sich dies im Alltag bestätigt, will Zeier erst nach längerer Nutzung beurteilen. Positiv fällt ihm bereits das schnellere Aufladen auf.

Neuer S11-Chip mit Reserven

Als technisch wichtigste Änderung sieht Zeier den neuen S11-Prozessor. Dessen zentrale Komponenten basieren laut Apple auf der aktuellen A20-Pro-Generation. Im Alltag mache sich die höhere Leistung bislang kaum bemerkbar. Sie dürfte jedoch mit darüber entscheiden, welche neuen Funktionen Apple in den kommenden Jahren per Softwareupdate nachreichen kann.

Erste Neuerungen gibt es auch bei den Audiofunktionen. So kann die Apple Watch Umgebungsgeräusche analysieren und beispielsweise Musik schneller erkennen. Weitergehende und teils kontrovers diskutierte Audiofunktionen stehen hierzulande bislang jedoch nicht zur Verfügung. Im Rahmen der sogenannten Audio-Intelligence-Features soll die Apple Watch künftig auch Gesprochenes aus der Umgebung erfassen und Tageszusammenfassungen erstellen.

Zeiers erstes Fazit fällt entsprechend vorläufig aus. Series 12 und Ultra 4 unterscheiden sich äußerlich nur begrenzt von ihren Vorgängern. Die größeren Veränderungen betreffen Sensoren und Prozessor und dürften sich teilweise erst bei längerer Nutzung und mit kommenden Softwareupdates zeigen.