Drittanbieter abhängig von Apple
iPhone-Vorbestellungen: Galaxus erklärt die langen Wartezeiten
Am Wochenende haben wir über die Möglichkeit berichtet, die neuen iPhone-Modelle bei Apples Vertriebspartnern zu bestellen und dabei auch die im Vorfeld oft ungenauen Lieferzusagen angesprochen. Der Onlinehändler Galaxus gibt nun Einblick in seine Bestellplanung und erklärt, warum Vorbesteller trotz frühzeitiger Planung teilweise mehrere Wochen auf ihr Gerät warten müssen.
Entscheidend für die Verfügbarkeit ist offenbar die Zuteilung durch Apple. Die verfügbare Stückzahl lasse sich nicht dadurch erhöhen, dass ein Händler einfach mehr Geräte bestellt. Apple teile die verfügbaren Geräte nach eigenen Vorgaben auf Regionen, Länder und Vertriebskanäle auf. Galaxus bestelle im Vorfeld des Verkaufsstarts stets deutlich mehr Geräte, als das Unternehmen anschließend tatsächlich erhalte.
Apple bestimmt die Stückzahlen
Die Vorbereitung auf einen iPhone-Start beginnt bei Galaxus bereits vor der offiziellen Präsentation der neuen Geräte. Grundlage für die erste Bedarfsplanung seien Verkaufszahlen früherer Jahre sowie weitere Erfahrungswerte aus Deutschland und der Schweiz. Nach der Vorstellung würden diese Prognosen anhand der tatsächlichen Modelle, Preise und Ausstattungsvarianten angepasst.
Zunächst werde geschätzt, wie viele Geräte insgesamt benötigt werden. Anschließend müsse diese Zahl auf Modellreihen, Speichergrößen und Farben verteilt werden. Während sich die Nachfrage nach verschiedenen Speichergrößen anhand früherer Verkäufe vergleichsweise gut abschätzen lasse, seien Prognosen für Farben schwieriger. Insbesondere bei neu eingeführten Farbvarianten zeige sich häufig erst nach Verkaufsbeginn, wie groß das Interesse tatsächlich sei.
Beim iPhone müssen dabei mehrere Dutzend Varianten berücksichtigt werden. Bei anderen Produktgruppen wie iPad und Apple Watch können bei einer Produkteinführung bis zu 160 unterschiedliche Artikel zusammenkommen.
Liefertermine bleiben schwer vorhersehbar
Laut Galaxus soll sich in diesem Jahr vor allem die Kommunikation mit Vorbestellern ändern. Liefertermine seien für den Händler teilweise selbst schwer vorhersehbar. Sobald Lieferanten neue Termine übermitteln, würden Kunden automatisch informiert. Dadurch könnten sich die genannten Liefertermine mehrfach ändern und im ungünstigen Fall widersprüchliche Benachrichtigungen entstehen.
Nach Angaben von Galaxus erhielten im vergangenen Jahr 70 Prozent der Kunden, die innerhalb der ersten drei Tage vorbestellt hatten, ihr iPhone bereits in der ersten Woche nach dem Verkaufsstart. Die Auslieferung erfolge grundsätzlich in der Reihenfolge des Bestelleingangs.
Solche Reseller kaufen nicht bei Apple, sondern bei Distributoren (Ingram Micro, TD Synnex, ALSO, usw.) Apple lagert alles dort aus und hat keine eigenen Lager.
Mag sein, aber ich denke dennoch dass Apple die Zahlen bestimmt nach denen die Distributoren verteilen. Das ist ja der Knackpunkt den Galaxus beschreibt.
Das dürfte illegal sein, analog zu Preisabsprachen, wenn dem so wäre. Aber ich würde gerne Mäuschen beim Apple Vertrieb spielen. Wie die es schaffen, die Preise und Mengen so exakt zu steuern, dass die Margen für Apple nicht verfallen, ist imho außergewöhnlich. Schreibt jemand mit Erfahrung im technischen Großhandel.
Daran ist nichts illegales. Wir haben als Kopierer-Hersteller mit einem Distributor in Deutschland zusammengearbeitet. Der bekam stückgenau vorgeschrieben, welches Gerät wohin ausgeliefert werden musste.
Genauso wird es Apple handhaben, als Lagervertrag oder eben Distributor. Und nicht als Zwischenhändler.
Nur deshalb, weil Ihr es so gemacht habt (wann?) muss es nicht unbedingt legal gewesen sein. Wenn das Bundeskartellamt es nicht mitbekommt oder nicht anklagt, war’s möglicherweise Glück (oder eine haarscharfe legale Lücke).
Apple bestimmt Nix.
Die geben an die 4 einzigen deutschen Distributoren Also, Ingram, TD SYNNEX und ComLine die Ware wie sie lieferbar ist.
Apple muss ja nicht nur Deutschland beliefern…
Diese Distributoren verteilen es dann an fast alle anderen weiteren Händler usw. weiter. Soweit ich weiß ist das eher wie würfeln wer was bekommt.
Dann gibt es da noch die Mobilfunk Provider die auch von Apple direkt beliefert werden.
Aber keiner kann in den letzten jahren verstehen wie apple die lieferungen zuteilt.
Amazon und MediaMarkt Saturn gruppe sind da ein bischen speziell. Die sind so groß das die direkt kaufen dürfen.
Und bevor jemand fragt. Ich habe regelmäßig direkt Kontakt zu allen 4 Distributoren weil auch ich mich ständig frage wann die bestellte Ware endlich kommt.
Nur Amazon wird direkt beliefert.
Ich verstehe nicht, weshalb jemand so ein neues Teil sofort haben muss. Es ist:
Zu teuer, bisher ohne Testergebnisse, bei uns kein AI, aber vor allem: die neue verstellbare Blende ist Mechanik, von der keiner weiß, ob sie dauerhaft hält.
Verstehe ich gerade bei diesem Release auch nicht – das Duo eventuell, weil es einfach „anders“ ist.
Warum sollte ich warten, wenn meine Kaufentscheidung steht und die Kohle da ist?
Dito Timme
Variable Blenden sind in Millionen von Kameras verbaut und auch bei Handy-Kameras kein Novum. Dass der (einfache) Mechanismus anfällig für Störungen oder Verschleiss sein soll, habe ich noch nie gehört.
War bei Samsung störanfällig und die haben es abgeschafft. Der Umgang mit Kameras ist ein anderer als mit Smartphones.
Verstehe nicht, warum man am Anfang nicht bei Apple direkt bestellt. Gleicher Preis.
Und quasi zwei Jahre Garantie. Hab es mehrmals erlebt, dass man im Store im 2. Jahr besser behandelt wird wenn bei Apple gekauft…
++ 1
Cashback bei Otto oder galaxus. Nen Hunni sparen um das Ding erst in 1—2 Wochen zu bekommen, ist doch ok
Scheiß Politik von Apple, normalerweise würde man einen solchen Händler/Hersteller auslisten.
Wie immer künstliche Verknappung