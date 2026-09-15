iPhone-Vorbestellungen: Galaxus erklärt die langen Wartezeiten

Am Wochenende haben wir über die Möglichkeit berichtet, die neuen iPhone-Modelle bei Apples Vertriebspartnern zu bestellen und dabei auch die im Vorfeld oft ungenauen Lieferzusagen angesprochen. Der Onlinehändler Galaxus gibt nun Einblick in seine Bestellplanung und erklärt, warum Vorbesteller trotz frühzeitiger Planung teilweise mehrere Wochen auf ihr Gerät warten müssen.

Entscheidend für die Verfügbarkeit ist offenbar die Zuteilung durch Apple. Die verfügbare Stückzahl lasse sich nicht dadurch erhöhen, dass ein Händler einfach mehr Geräte bestellt. Apple teile die verfügbaren Geräte nach eigenen Vorgaben auf Regionen, Länder und Vertriebskanäle auf. Galaxus bestelle im Vorfeld des Verkaufsstarts stets deutlich mehr Geräte, als das Unternehmen anschließend tatsächlich erhalte.

Apple bestimmt die Stückzahlen

Die Vorbereitung auf einen iPhone-Start beginnt bei Galaxus bereits vor der offiziellen Präsentation der neuen Geräte. Grundlage für die erste Bedarfsplanung seien Verkaufszahlen früherer Jahre sowie weitere Erfahrungswerte aus Deutschland und der Schweiz. Nach der Vorstellung würden diese Prognosen anhand der tatsächlichen Modelle, Preise und Ausstattungsvarianten angepasst.

Zunächst werde geschätzt, wie viele Geräte insgesamt benötigt werden. Anschließend müsse diese Zahl auf Modellreihen, Speichergrößen und Farben verteilt werden. Während sich die Nachfrage nach verschiedenen Speichergrößen anhand früherer Verkäufe vergleichsweise gut abschätzen lasse, seien Prognosen für Farben schwieriger. Insbesondere bei neu eingeführten Farbvarianten zeige sich häufig erst nach Verkaufsbeginn, wie groß das Interesse tatsächlich sei.

Beim iPhone müssen dabei mehrere Dutzend Varianten berücksichtigt werden. Bei anderen Produktgruppen wie iPad und Apple Watch können bei einer Produkteinführung bis zu 160 unterschiedliche Artikel zusammenkommen.

Liefertermine bleiben schwer vorhersehbar

Laut Galaxus soll sich in diesem Jahr vor allem die Kommunikation mit Vorbestellern ändern. Liefertermine seien für den Händler teilweise selbst schwer vorhersehbar. Sobald Lieferanten neue Termine übermitteln, würden Kunden automatisch informiert. Dadurch könnten sich die genannten Liefertermine mehrfach ändern und im ungünstigen Fall widersprüchliche Benachrichtigungen entstehen.

Nach Angaben von Galaxus erhielten im vergangenen Jahr 70 Prozent der Kunden, die innerhalb der ersten drei Tage vorbestellt hatten, ihr iPhone bereits in der ersten Woche nach dem Verkaufsstart. Die Auslieferung erfolge grundsätzlich in der Reihenfolge des Bestelleingangs.