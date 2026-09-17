PayPal führt sein Bonusprogramm PayPal+ nun auch in Deutschland ein. Nutzer erhalten pro 5 Euro Umsatz einen Punkt. Beim Einlösen entsprechen 100 Punkte einem Euro.

Rechnerisch fällt die Rückvergütung mit 0,2 Prozent eher gering aus. Die gesammelten Punkte können für Online-Einkäufe eingesetzt oder in PayPal-Guthaben umgewandelt werden. Die Teilnahme ist kostenlos und steht Nutzern mit einem privaten deutschen PayPal-Konto offen.

Punkte auch für Abos und Einkäufe im Laden

Punkte gibt es unter anderem für Onlinezahlungen mit PayPal sowie für Geldsendungen, die als Bezahlung für Waren und Dienstleistungen gekennzeichnet sind. Auch regelmäßige Zahlungen wie Abonnements oder Rechnungen werden berücksichtigt.

Beim Bezahlen in Geschäften können ebenfalls Punkte gesammelt werden. Dies gilt beispielsweise für Transaktionen mit der PayPal Card und für Ratenzahlung To Go. Im stationären Handel ist die Zahl der gesammelten Punkte allerdings auf 1.000 pro Monat begrenzt. Bei Onlinezahlungen nennt PayPal dagegen keine allgemeine Obergrenze.

Ausgenommen sind private Geldsendungen, Bargeldabhebungen sowie Zahlungen an bestimmte Finanz- und Kryptodienstleister. Auch verschiedene Händlerkategorien aus den Bereichen Glücksspiel und Wetten sind laut den Richtlinien von PayPal ausgeschlossen.

Mit anderen Bonusprogrammen kombinierbar

Punkte lassen sich mit anderen Bonusprogrammen kombinieren

PayPal+ kann parallel zu anderen Bonusprogrammen genutzt werden. Wer beispielsweise eine Kreditkarte mit eigenem Prämiensystem als Zahlungsquelle bei PayPal hinterlegt, kann bei einer berechtigten Transaktion sowohl dort als auch bei PayPal+ Punkte sammeln.

Zusätzliche Punkte sollen sich über zeitlich begrenzte Aktionen, Partnerangebote und bestimmte Aufgaben innerhalb der App sammeln lassen. Auch das Erreichen festgelegter Punkteschwellen wird mit Bonuspunkten belohnt.

Schrittweise Freischaltung in Deutschland

PayPal+ wird derzeit schrittweise eingeführt. Nutzer, bei denen das Programm bereits freigeschaltet wurde, finden den entsprechenden Bereich in der unteren Navigation der PayPal-App. Dort werden Punktestand, bisherige Aktivitäten, Statusfortschritt und aktuelle Bonusaktionen angezeigt.