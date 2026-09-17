Online und im Handel
PayPal+ startet in Deutschland: Punkte für PayPal-Zahlungen
PayPal führt sein Bonusprogramm PayPal+ nun auch in Deutschland ein. Nutzer erhalten pro 5 Euro Umsatz einen Punkt. Beim Einlösen entsprechen 100 Punkte einem Euro.
Rechnerisch fällt die Rückvergütung mit 0,2 Prozent eher gering aus. Die gesammelten Punkte können für Online-Einkäufe eingesetzt oder in PayPal-Guthaben umgewandelt werden. Die Teilnahme ist kostenlos und steht Nutzern mit einem privaten deutschen PayPal-Konto offen.
Punkte auch für Abos und Einkäufe im Laden
Punkte gibt es unter anderem für Onlinezahlungen mit PayPal sowie für Geldsendungen, die als Bezahlung für Waren und Dienstleistungen gekennzeichnet sind. Auch regelmäßige Zahlungen wie Abonnements oder Rechnungen werden berücksichtigt.
Beim Bezahlen in Geschäften können ebenfalls Punkte gesammelt werden. Dies gilt beispielsweise für Transaktionen mit der PayPal Card und für Ratenzahlung To Go. Im stationären Handel ist die Zahl der gesammelten Punkte allerdings auf 1.000 pro Monat begrenzt. Bei Onlinezahlungen nennt PayPal dagegen keine allgemeine Obergrenze.
Ausgenommen sind private Geldsendungen, Bargeldabhebungen sowie Zahlungen an bestimmte Finanz- und Kryptodienstleister. Auch verschiedene Händlerkategorien aus den Bereichen Glücksspiel und Wetten sind laut den Richtlinien von PayPal ausgeschlossen.
Mit anderen Bonusprogrammen kombinierbar
Punkte lassen sich mit anderen Bonusprogrammen kombinieren
PayPal+ kann parallel zu anderen Bonusprogrammen genutzt werden. Wer beispielsweise eine Kreditkarte mit eigenem Prämiensystem als Zahlungsquelle bei PayPal hinterlegt, kann bei einer berechtigten Transaktion sowohl dort als auch bei PayPal+ Punkte sammeln.
Zusätzliche Punkte sollen sich über zeitlich begrenzte Aktionen, Partnerangebote und bestimmte Aufgaben innerhalb der App sammeln lassen. Auch das Erreichen festgelegter Punkteschwellen wird mit Bonuspunkten belohnt.
Schrittweise Freischaltung in Deutschland
PayPal+ wird derzeit schrittweise eingeführt. Nutzer, bei denen das Programm bereits freigeschaltet wurde, finden den entsprechenden Bereich in der unteren Navigation der PayPal-App. Dort werden Punktestand, bisherige Aktivitäten, Statusfortschritt und aktuelle Bonusaktionen angezeigt.
0,2 Prozent. Wow OK.
Beim bisherigen Anbieter PayZy oder bei umbenannt: MagentaPay sind es 1% CashPack, und es ist eigentlich ähnlich wie Paypal. Man bekommt auch eine kostenfreie Prepaid Visa Karte.
Trade Republic und c24 auch 1%
Bei Trade Republic aber nur in einen vorhandenen Depot-Sparplan rein, kein direktes, auszahlbares Cashback.
Bei C24 nur 0,05% Cashback beim kostenlosen Basiskonto. Beim kostenpflichtigen Premium-Konto sind es 1%, aber nur 24 €, danach 0,2%.
Geht die Karte ins wallet ?
Über Curve geht das, ja.
Nein, musst dich entscheiden. Entweder Wallet über den doppeldruck der Seitentaste, oder Paybackkarte. Paybackkarte im wallet geht nicht
Bei Traderepublik gibts auch 1% für die Daten. Aber wer nichts zu verbergen hat, kann ja auch 1,2% mitnehmen.
Auch bei Privat wäre gut
Klar dann schieben sich die Leute das Geld hin und her bis sie gemeinsam damit mal essen gehen können für lau.
Ist ja aber bei Kreditkarten aktuell nicht anders. Die werden such genutzt um Kontos aufzuladen. Ist meist nur irgendwo bei 2000-5000€ gedeckelt aber so schiebste einmal im Kreis und zahlst dann erst. Kriegst halt dann auch Cashback auf Miete und so.
Dann hab ich wohl ein Thema gefunden mit dem ich mich mal beschäftigen muss . War mir nicht bewusst.
Nein Danke PayPal….nicht mit dir
Das Angebot ist, ähm, überschaubar attraktiv….