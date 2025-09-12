iPhone-Umfrage 2025: Die beliebtesten Modelle, Farben und Speicher

Nach rund 10.000 abgegebenen Stimmen haben wir bereits am Donnerstagmittag unsere diesjährige iPhone-Umfrage ausgewertet und bedanken uns an dieser Stelle für euer Mitwirken. Jetzt, wo der Apple Store gerade vom Netz gegangen ist und sich auf den Start der iPhone-Vorbestellungen um 14 Uhr vorbereitet, werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse.

Was uns als erstes aufgefallen ist: In diesem Jahr haben nur noch 29 Prozent angeben, kein neues Gerät kaufen zu wollen. Im Vorjahr lag dieser Anteil mit 43 Prozent deutlich höher. Die Mehrheit der hier Mitlesenden hat dieses Jahr offenbar richtig Lust auf ein neues Gerät.

Unter den Kaufinteressierten dominieren die Pro-Modelle klar. Das iPhone 17 Pro erreicht knapp 27 Prozent, gefolgt vom iPhone 17 Pro Max mit rund 24 Prozent. Das neue iPhone Air liegt mit 11 Prozent überraschend stabil im zweistelligen Bereich, während das Standardmodell iPhone 17 mit nur 8 Prozent in unserer Community eher eine untergeordnete Rolle spielt.

iPhone 17

Beim iPhone 17 dominiert klar die Variante mit 256 GB Speicher, die über 90 Prozent der Käufer wählen. Unter den Farben liegt Schwarz mit knapp der Hälfte aller Stimmen deutlich vorne, gefolgt von Nebelblau und Weiß. Salbei und Lavendel erreichen kleinere, aber dennoch erwähnenswerte Anteile. Hier also ein Bild, bei dem klassische Farben weiter stark nachgefragt sind, während die neuen Töne ergänzend, aber weniger stark gewählt werden.

Farben: Schwarz 48,4 %, Nebelblau 17,1 %, Weiß 14,9 %, Salbei 12,1 %, Lavendel 7,6 %

iPhone Air

Auch das iPhone Air wird überwiegend mit 256 GB Speicher nachgefragt, wobei sich ein kleinerer Anteil für die 512-GB- und 1-TB-Varianten entscheidet. In der Farbwahl ist Space Schwarz knapp führend, dicht gefolgt von Himmelblau. Wolkenweiß erreicht ebenfalls einen relevanten Anteil, während Lichtgold nur von einer kleineren Gruppe bevorzugt wird. Damit etabliert sich das Air als Modell mit einer breiten Farbverteilung, bei dem keine einzelne Variante so stark herausragt wie beim Standardmodell.

Farben: Space Schwarz 35,0 %, Himmelblau 31,9 %, Wolkenweiß 24,6 %, Lichtgold 8,5 %

Einheitliches Bild bei den Pro-Modellen

Bei den Pro-Farben setzen sich die neuen auffälligen Varianten durch. Tiefblau liegt im Pro-Segment mit 42 Prozent beziehungsweise 38 Prozent vorne, jeweils dicht gefolgt von Cosmic Orange. Silber landet auf Platz drei. Auch bei den Speichergrößen zeigt sich ein klares Bild. Mehr als die Hälfte der Käufer entscheidet sich für 256 GB, während 512 GB auf dem zweiten Platz landen. Größere Kapazitäten spielen kaum noch eine Rolle.

Beliebteste Kombinationen

Am stärksten nachgefragt sind die Pro-Modelle mit 256 GB in den neuen Farben. Besonders das iPhone 17 Pro in Tiefblau und Cosmic Orange wird häufig gewählt, ebenso das Pro Max in denselben Varianten. Auch die Kombination aus iPhone 17 Pro und 256 GB in Silber ist weit verbreitet. Unter den Standardmodellen liegt das iPhone 17 in Schwarz mit 256 GB vorne. Das iPhone Air hat sich ebenfalls etabliert und wird vor allem in Space Schwarz und Himmelblau mit 256 GB favorisiert.