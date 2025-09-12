Bestimmten Konfigurationen erst Ende September
iPhone 17: Erste Modelle bereits vergriffen, Amazon liefert noch
Bereits 15 Minuten nach dem offiziellen Vorbestellungsstart waren erste Modelle der neuen iPhone-17-Familie bei Apple ausverkauft und nur noch mit Lieferverzögerung erhältlich. Betroffen ist unter anderem die blaue Variante des iPhone 17 Pro Max mit 256 GB Speicher.
Wer dieses Modell jetzt bestellt, erhält es nicht mehr pünktlich zum 19. September. Stattdessen wird eine Lieferung zwischen dem 24. und dem 29. September angekündigt. Beim Silbernen Pro Max ist der 29. September als frühester Termin gesetzt, hier reichen die möglichen Liefertermine bereits bis in den Oktober .
Abholung im Apple Store
Kundinnen und Kunden, die genau an einem dieser bereits vergriffenen Modelle interessiert sind, sollten drei mögliche Alternativen in Betracht ziehen. Neben der klassischen Online-Bestellung bei Apple oder Amazon lohnt es sich, am offiziellen Verkaufsstart (also dem 19. September) einen Blick in den nächstgelegenen Apple Store zu werfen. Apple stellt erfahrungsgemäß sicher, dass auch bei hoher Nachfrage ausreichend Geräte in den Filialen verfügbar sind, um spontane Besucher nicht leer ausgehen zu lassen.
In Städten wie Berlin kann zusätzlich auch die Option genutzt werden, ein bereits vergriffenes Modell zur Abholung in eine Apple-Store-Filiale zu bestellen. Dabei lassen sich iPhones, die im Online-Shop erst zu einem späteren Termin geliefert würden, dennoch zur Abholung am 19. September in einer Filiale reservieren, sofern lokal noch entsprechende Kontingente verfügbar sind.
Bestellung bei Amazon
Alternativ bietet sich die Bestellung über Amazon an. Seit Apple und Amazon ihre Partnerschaft ausgebaut haben, betreibt der Onlinehändler einen offiziellen Apple-Store und bietet insbesondere bei MacBooks und AirPods gelegentlich auch Preisnachlässe. Zwar gelten zum Verkaufsstart in der Regel die gleichen Preise wie bei Apple direkt, doch zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass Amazon häufig über zusätzliche Lagerbestände verfügt und auch dann noch liefern kann, wenn bestimmte Modellvarianten bei Apple bereits vergriffen sind.
Einzelne Leserberichte erwähnten in der Vergangenheit Probleme bei der Zustellung. Amazon hat jedoch auf diese Vorfälle reagiert und setzt bei iPhone-Lieferungen auf spezielle Sicherheitsmaßnahmen. Neben einem PIN-Code zur Paketannahme kommen vermehrt eigene Lieferfahrten zum Einsatz, die gezielt iPhone-Bestellungen am Erscheinungstag zustellen.
Sollte das Gerät dennoch nicht rechtzeitig eintreffen, lässt sich die Bestellung problemlos stornieren. Etwa dann, wenn eine spontane Abholung im Apple Store schneller zum Ziel führt.
Mein 17pro Orange mit 512 GB kommt pünktlich am 19.09., rechtzeitig vor dem Urlaub.
Wo geht’s hin?
In die usa Orange Country
Bin dieses Jahr entspannt. Das erste iPhone seit dem iPhone 3GS was ich auslasse. Von vorn bis hinten verarscht. Alle…. „boa hat jetzt 8-Dach Zoom“…. Joa ist halt nur ein 4-Fach der dann im Bild nochmal ranzoomt.
Genauso die Apple Watch dieses Jahr. Die 11er hat keine daseinsberechtigung.
Blutdruckmessung ist schon ein interessantes Feature….
Bist nen echt harter Hund…
Und bei den anderen Modellen die Jahre davor, waren die Änderungen immer so krass, dass du dir ein neues geholt hast?
Haha
Bist Du sicher, dass Du die Vorteile des größeren Sensors bzgl. der Nutzung des 8x-Zooms richtig verstanden hast?
Die neue bzw. verdoppelteA kku-Laufzeit der watch ist sicherlich ein Kaufargument
8-Dach ??
Bei DIESEM iPhone ist dir der Sprung zu klein? Aha … na so ein Glück waren die Sprünge vom X zum Xr oder Xs oder vom 6er zum 6s und 7er RICHTIG groß!
Wow…dann bleibt ja mindestens ein iPhone für andere übrig. Echt nett von dir! ;)
Habe mein iPhone 17 Pro in Blau mit 1TB direkt um 14:02 Uhr bestellt. Konnte es schon vor Tagen in der Apple Store App vorbereiten und musste nur noch ein Knopf drücken.
Nur hätte ist lieber „im Apple Store abholen „3 S Bahn Station entfernt) anklicken sollen.. das ging schon ab 8 Uhr morgens… mache mir Sorgen dass es erst um 18 Uhr bei mir geliefert wird.
Du wirst es überleben.
Bei mir hat die Bezahlung mit der PayPal Business CC nicht funktioniert und jetzt kommt es erst nach dem 29. September -.-
Hoffe du überstehst die Stunden
Ich bestelle gar nichts mehr bei Apple sondern gehe in den Store. Zumindest bei uns nutzen die DPD als Zusteller und die sind wirklich – zumindest in meinem Zustellbereich – der absolut schlimmste Dienst. Hat noch nie geklappt. Mein Eindruck ist, die versuchen gar nicht zuzustellen, machen 1-2 mal auf angeblich „keine Zustellung möglich“ obwohl ich zuhause bin und legen Paket dann irgendwo am anderen Ende von Hamburg in einen Shop. Zum Ausrasten.
Kenne ich auch. Auch in FFM
Ist DPD eine absolute unzuverlässige Katastrophe.
Bei mir war bislang immer Lieferung per UPS, aber dieses Jahr fahre ich in den Store.
uff, das iphone 17 pro (non max) in blau mit 1tb nicht standesgemäß mit dem
mercedes/bmw abholen ist schon irgendwo blasphemie, aber immerhin hoffe ich, dass die apple belegschaft dich im spalier stehend begrüßt und dich zu deiner errungenschaft bejubelt und huldigt wie es sich gehört. 1tb ist schließlich schon eine hausmarke und nicht der cheap out wie diese 256gb geringverdiener version.
Und warum machst du dich nun unnötig über ihn lustig? Neidisch?
Das erste iPhone seit iPhone 4 was ich direkt bestelle!
Mache sonst aber auch immer 5 Jahre Pause zwischen einem Modell.
Konnte über die iPhone App direkt um 14 Uhr die Bestellung abschließen ohne Probleme.
Safari war da noch lange der Wartebildschirm.
Lieferung 19.09 – 17 Pro Max 256gb Silber
Bereits um 14:04 Uhr war als Lieferzeitpunkt 29.09 angegeben….
Und jetzt schon Mitte Oktober.
Mein bestelltest Pro/512 kann ich auch direkt nächste Woche zum Start im Store abholen. Anscheinend sind die größeren Modelle nicht so gegehrt!?
Nein die orangenen sind begehrt
Davon werden halt weniger produziert; Apple weiß ja genau, welche Konfiguration besonders nachgefragt sein wird.
17Air in schwarz bestellt, 15Pro geht in Zahlung. Das neue Gerät kommt am 19.09. per UPS.