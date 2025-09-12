iPhone 17: Erste Modelle bereits vergriffen, Amazon liefert noch

Bereits 15 Minuten nach dem offiziellen Vorbestellungsstart waren erste Modelle der neuen iPhone-17-Familie bei Apple ausverkauft und nur noch mit Lieferverzögerung erhältlich. Betroffen ist unter anderem die blaue Variante des iPhone 17 Pro Max mit 256 GB Speicher.

Wer dieses Modell jetzt bestellt, erhält es nicht mehr pünktlich zum 19. September. Stattdessen wird eine Lieferung zwischen dem 24. und dem 29. September angekündigt. Beim Silbernen Pro Max ist der 29. September als frühester Termin gesetzt, hier reichen die möglichen Liefertermine bereits bis in den Oktober .

Abholung im Apple Store

Kundinnen und Kunden, die genau an einem dieser bereits vergriffenen Modelle interessiert sind, sollten drei mögliche Alternativen in Betracht ziehen. Neben der klassischen Online-Bestellung bei Apple oder Amazon lohnt es sich, am offiziellen Verkaufsstart (also dem 19. September) einen Blick in den nächstgelegenen Apple Store zu werfen. Apple stellt erfahrungsgemäß sicher, dass auch bei hoher Nachfrage ausreichend Geräte in den Filialen verfügbar sind, um spontane Besucher nicht leer ausgehen zu lassen.

In Städten wie Berlin kann zusätzlich auch die Option genutzt werden, ein bereits vergriffenes Modell zur Abholung in eine Apple-Store-Filiale zu bestellen. Dabei lassen sich iPhones, die im Online-Shop erst zu einem späteren Termin geliefert würden, dennoch zur Abholung am 19. September in einer Filiale reservieren, sofern lokal noch entsprechende Kontingente verfügbar sind.

Bestellung bei Amazon

Alternativ bietet sich die Bestellung über Amazon an. Seit Apple und Amazon ihre Partnerschaft ausgebaut haben, betreibt der Onlinehändler einen offiziellen Apple-Store und bietet insbesondere bei MacBooks und AirPods gelegentlich auch Preisnachlässe. Zwar gelten zum Verkaufsstart in der Regel die gleichen Preise wie bei Apple direkt, doch zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass Amazon häufig über zusätzliche Lagerbestände verfügt und auch dann noch liefern kann, wenn bestimmte Modellvarianten bei Apple bereits vergriffen sind.

Einzelne Leserberichte erwähnten in der Vergangenheit Probleme bei der Zustellung. Amazon hat jedoch auf diese Vorfälle reagiert und setzt bei iPhone-Lieferungen auf spezielle Sicherheitsmaßnahmen. Neben einem PIN-Code zur Paketannahme kommen vermehrt eigene Lieferfahrten zum Einsatz, die gezielt iPhone-Bestellungen am Erscheinungstag zustellen.

Sollte das Gerät dennoch nicht rechtzeitig eintreffen, lässt sich die Bestellung problemlos stornieren. Etwa dann, wenn eine spontane Abholung im Apple Store schneller zum Ziel führt.