iPhone 17 „Slim“: Ultraschlankes iPhone soll 2025 starten

Seit Mai des laufenden Jahres kursieren Gerüchte um einen möglichen Umbau der iPhone-Familie mit Veröffentlichung des iPhone 17 im kommenden Jahr. Apple soll vorhaben, im nächsten Jahr kein iPhone 17 Plus mehr anzubieten, sondern stattdessen mit einem besonders schlanken Modell zu experimentieren.

Gerüchte, die nun auch von dem für seine hervorragenden Verbindungen in Apples Lieferkette bekannten Analysten Ming-Chi Kuo aufgegriffen und konkretisiert wurden. Auch Kuo ist sich sicher: Apple wird kein iPhone 17 Plus mehr anbieten. Das Plus-Modell macht derzeit ohnehin nur etwa 5–10 Prozent der iPhone-Verkäufe aus. Laut Kuo würden die anderen drei iPhone-Modelle (das reguläre iPhone, das Pro und das Pro Max) das hochpreisige Marktsegmente ausreichend abdecken und das Plus-Modell nahezu überflüssig machen. Hier wäre also Platz für eine neue Modellvariante.

Ultraschlankes iPhone im Herbst 2025

Statt der iPhone 17-Familie im kommenden Herbst wieder ein Plus-Modell mit auf den Weg zu geben, plane Apple die Einführung eines neuen, ultraschlanken Gerätes in der zweiten Jahreshälfte 2025. Kuo listet die wahrscheinlichen Spezifikationen des iPhone 17 “Slim” wie folgt:

Bildschirmgröße: Etwa 6,6 Zoll

Bildschirmauflösung: Etwa 2.740 x 1.260 Pixel

Prozessor: A19-Chip (die höherwertigen iPhone-Modelle werden den A19 Pro verwenden)

Dynamic Island: Ähnlich wie bei den aktuellen Modellen

Metallrahmen: Verwendung einer Titan-Aluminium-Legierung mit geringerem Titananteil

5G-Chip: Nutzung des eigenen 5G-Chips von Apple

Kamera: Einzelne Rückkamera (Weitwinkelkamera)

Das ultraschlanke iPhone 17 soll sich durch seine neue Form auszeichnen statt mit technischen Spezifikationen zu punkten. Nach Einschätzung des Analysten beabsichtigt Apple, sich im zunehmend wettbewerbsorientierten Markt wieder verstärkt durch optische Merkmale abzusetzen. Die technische Ausstattung vieler High-End-Geräte sei inzwischen so ähnlich, dass Verbraucher wieder verstärkten Wert auf ästhetische Alleinstellungsmerkmale legen.