SwitchBot Lock Pro: Jetzt mit Auto-Unlock-Funktion

Im direkten Vergleich mit Mitbewerbern wie etwa dem Tedee Smart Lock fehlte dem neuen HomeKit-Schloss von SwitchBot bislang eine Komfortfunktion, die vor allem bei der Heimkehr mit vollen Händen sehr hilfreich ausfallen kann.

Unabhängig davon, ob ihr ein schlafendes Kind auf den Armen haltet, versucht, das gesamte Reisegepäck mit nur einem Gang vom Auto ins Haus zu bringen oder die Einkaufstüten gerade so halten könnt und nicht vor der Wohnungstür, sondern lieber direkt vor dem Kühlschrank abstellen möchtet – bislang benötigte man zum Öffnen des SwitchBot Lock Pro eine freie Hand.

Mit dieser mussten entweder der PIN-Code in das Keypad Touch eingegeben werden, der Fingerabdruckscanner berührt oder die NFC-Karte an den Keypad gehalten werden. Jetzt rüstet der Anbieter eine Auto-Unlock-Funktion nach, die erste Besitzer des Schlosses im Betatest erreicht und von der Umsetzung her an die Auto-Unlock-Funktion des Tedee Smart Lock erinnert.

Mit Geo-Radius und Zeitlimit

Anwender legen einen Geofencing-Radius fest, der definiert, welcher Bereich noch als eigenes Zuhause bewertet werden soll. Erst wenn dieser Bereich verlassen und anschließend wieder betreten wird, wird die Auto-Unlock-Funktion für einen voreingestellten Zeitraum scharfgeschaltet. Befindet sich das eigene Mobilgerät in diesem Zeitraum in der Nähe des Schlosses, wird dieses automatisch geöffnet und gewährt so auch vollgepackten Personen den problemlosen Zugang zu den eigenen vier Wänden.

Der Geofencing-Radius ist wichtig, damit die Auto-Unlock-Funktion nicht greift, wenn ihr vom Weg aus dem Wohnzimmer in die Küche einfach nur an der Wohnungstür vorbeilauft. Wie gesagt, noch befindet sich die Funktion im Beta-Test. Die allgemeine Bereitstellung dürfte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Im Gesamtpaket mit Keypad Touch und Matter-Bridge für die HomeKit-Integration kostet das SwitchBot Lock Pro aktuell nur 179 Euro.