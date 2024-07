Neues Anker-Wearable: Milchpumpe mit App-Anbindung

Die Anker-Marke Eufy bereitet den Verkaufsstart einer neuen Milchpumpe mit App-Anbindung in Deutschland vor. Das unter der Bezeichnung Wearable Breast Pump S1 bislang nur in den Vereinigten Staaten angebotene Accessoire für junge Mütter ist bereits bei amazon.de gelistet und taucht hier mit einem Verkaufspreis von 199 Euro auf.

Die neue, tragbare Brustpumpe verfügt über die integrierte Heiztechnologie “HeatFlow”, die eine gleichmäßige Erwärmung während des Pumpvorgangs anbietet und damit die Milchproduktion ankurbeln soll. Für die “HeatFlow”-Funktion stehen sieben einstellbare Wärmestufen zwischen 35°C und 40,5°C zur Verfügung.

7 Intensitätsstufen, 3 Geschwindigkeiten

Mithilfe der Eufy Baby-App lassen sich Rhythmus, Saugstärke und Geschwindigkeit der Pumpe anpassen. Nutzerinnen können die Pumpe so nicht nur individuell einstellen, sondern dies über die App auch tun, ohne das Gerät dafür in die Hand zu nehmen. Einmal angesetzt, kann die Pumpe so unter dem Pulli bleiben und dennoch fernbedient werden.

Mit Krankenhausgeräten vergleichbar

Anker hebt die ergonomische Gestaltung der Pumpe hervor, die für verschiedene Brustwarzen-Größen geeignet sein soll und eine Saugleistung von bis zu 300 mmHg ermöglicht, was laut Herstellerangaben dem Standard von Krankenhausgeräten entspricht. Dabei können Nutzerinnen die Saugkraft und die Geschwindigkeit ihren individuellen Wünschen anpassen.

Ein weiteres Merkmal der Brustpumpe ist ihre kompakte und leichte Bauweise, zudem wird der Geräuschpegel mit 46 dB als sehr leise beschrieben, was die Privatsphäre während der Nutzung wahren soll. Die Batterielaufzeit reicht für vier bis sechs Pump-Sitzungen.

Die Eufy Wearable Breast Pump S1 bietet sieben Intensitätsstufen und drei Geschwindigkeiten, ist BPA-frei und hat eine Kapazität von 150 Milliliter. Der Verkaufsstart dürfte in Kürze zum Preis von 199 Euro erfolgen.