iPhone 16: Erste Bilder sollen neue Gerätefamilie zeigen

Erscheint die nächste iPhone-Generation in diesem Herbst zum selben Zeitpunkt wie das iPhone 15 im vergangenen Jahr, dann trennen uns von der Vorstellung des iPhone 16 nur noch knapp fünf Monate. Entsprechend nachvollziehbar ist die allmähliche Zunahme von Gerüchten zum iPhone 16.

Dem Vernehmen nach soll das neue Gerätemodell im laufenden Jahr wahrscheinlich eine eher zurückhaltende Rolle spielen – ist doch vor allem die Apple Watch der diesjährige Kandidat für eine große Überarbeitung.

Bei den iPhone-Modellen hingegen soll sich bekanntlich nicht so viel ändern. Erwartet werden neue Hardware-Tasten, leicht veränderte Gerätegrößen und eine neue Anordnung der Kamerakomponenten bei den regulären Modellen, ohne den „Pro“-Zusatz im Namen.

Wie diese aussehen könnten, zeigen erste Bilder, die heute veröffentlicht wurden, und einen detaillierteren Blick auf das Design und die möglichen Größenänderungen der kommenden iPhone-Modelle gewähren.

Die von Sonny Dickson auf der Kurznachrichten-Plattform X geteilten Bilder zeigen vier Dummy-Modelle, die ein iPhone 16, ein iPhone 16 Plus, ein iPhone 16 Pro und ein iPhone 16 Pro Max zeigen sollen. Üblicherweise werden entsprechende Dummies in der Hüllen-Produktion genutzt.Dickson ist in der Vergangenheit schon häufiger mit zutreffenden Vorabinformationen in Erscheinung getreten.

Pro-Modelle sollen wachsen

Die Fotos vermitteln einen Eindruck von den neuen Größen. Spekuliert wird, dass das iPhone 16 Pro von bislang 6,1 Zoll auf 6,3 Zoll wachsen könnte, das iPhone 16 Pro Max von 6,7 Zoll auf 6,9 Zoll. Das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus würden weiter auf identische Größen wie das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus setzen.

Zudem wird erwartet, dass das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus eine neue Kamera-Anordnung erhalten, die auch den einfachen Geräten die Aufnahme räumlicher Videos gestatten soll. Dabei handelt es sich um Apples neue 3D-Videos, die bislang nur auf der Apple Vision Pro wiedergegeben werden können.