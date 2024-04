Ab 1. Mai: Strengere Datenschutz-Vorgaben für App-Entwickler

Ab Mittwoch, den 1. Mai 2024 gelten deutlich strengere Datenschutzanforderungen für Entwickler, die neue und aktualisierte Applikationen in den App Store von Apple einreichen möchten.

Strengere Regeln im App Store

Die Regelungen betreffen insbesondere jene Applikationen, die Drittanbieter-Erweiterungen von Google, OneSignal und anderen Anbietern verwenden. Diese werden häufig in Form so genannter Software Development Kits (SDKs) in Anwendungen integriert, wo diese sich um die Anbindung an Werbenetzwerke kümmern, Push-Dienstleister einbinden, Absturzberichte sammeln oder Analysedaten zur späteren Nutzung aufbereiten.

Nun hat Apple eine Liste häufig genutzter SDKs veröffentlicht – Entwickler, die diese auch in ihren Apps einsetzen, müssen zukünftig genauer begründen, warum sie dies tun.

API-Nutzung muss begründet werden

Zudem hat Apple eine Liste von Programmierschnittstellen (APIs) veröffentlicht. App-Entwickler, die mit diesen kommunizieren möchten, müssen zukünftig ebenfalls begründen, warum dies notwendig ist. Zu den betroffenen Programmierschnittstellen gehören solche, mit denen sich möglicherweise individuelle Geräte identifizieren lassen.

Apps, die die neuen Vorgaben nicht erfüllen, insbesondere wenn diese keine Gründe für den Abfrage bestimmter APIs angeben, sollen zukünftig nicht mehr im App Store akzeptiert werden.

Die strengeren Entwickler-Vorgaben sollen das Vertrauen in Apples App Store stärken und Entwickler dazu bewegen, den Einsatz von Drittanbieter-SDKs genauer abzuwägen.

Apple unterstreicht: Entwickler sind für den gesamten Code ihrer Apps verantwortlich, einschließlich der integrierten Frameworks und Bibliotheken von Drittanbietern. Apple hat im hauseigenen Entwicklerportal an die bevorstehende Umstellung erinnert und verlinkt hier noch mal alle relevanten Dokumente zu den ab Mittwoch greifenden Änderungen.