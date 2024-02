iPhone 16: Größe bleibt gleich – neues Kamera-Layout im Mockup

Majin Bu scheint vor allem gute Kontakte zu den für Apple arbeitenden Zulieferern und Fertigungsbetrieben in Asien zu haben und konnte darauf basierend schon in der Vergangenheit immer wieder mit treffsicheren Vorabinformationen zu Apple-Neuheiten punkten. In einem neu veröffentlichten Beitrag auf X/Twitter fasst Bu seinen aktuellen Kenntnisstand zu den für dieses Jahr erwarteten iPhone-16-Modellen zusammen.

Eine besondere Rolle spielen dabei die Gerüchte, Apple werde die iPhone-Modelle in diesem Jahr zum Teil erneut vergrößern. Er habe bislang keine Indikatoren dahingehend gesehen und führt entsprechende Berichte zum Teil auf minimale Abweichungen bei den Fertigungsvorlagen zurück, die sich in der Praxis nicht bemerkbar machen.

Auf die Spekulationen um eine Periskop-Kamera im kommenden iPhone 16 Pro und den hierfür benötigten zusätzlichen Platz eingehend gibt Bu an, dass die Technik grundsätzlich auch im aktuellen Gehäuse Platz finden würde. Apple hätte dies sogar in einem Prototyp des iPhone 15 Pro getestet.

Design-Anpassungen für die Apple Vision Pro

Über die mit den Pro-Versionen iPhone 16 erwartete zusätzliche seitliche Taste haben wir bereits berichtet. Die Standardmodelle des iPhone 16 sollen wie auch schon im Vorfeld diskutiert über ein neues Kamera-Layout verfügen, das sich vom Design her am iPhone X und dem iPhone 11 orientiert. Der Grund hierfür ist aller Wahrscheinlichkeit nach die Tatsache, dass sich die für die Datenbrille Apple Vision Pro gedachten räumlichen Videoaufnahmen nur erstellen lassen, wenn zwei nebeneinanderliegende Objektive genutzt werden können. Dies ist derzeit nur bei den Pro-Varianten des iPhone 15 der Fall, mit dem iPhone 16 dürfte diese Funktion dann auch auf die Standardmodelle des iPhone ausgeweitet werden.

Optisch soll sich die neue Kameraanordnung dann ähnlich wie auf den hier eingebundenen, von Bu veröffentlichten, von Apple Hub und Upintheozone erstellten Schemazeichnungen und Konzeptbildern präsentieren.