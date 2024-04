iPhone 16: Abschied von klassischen Tasten steht nun offenbar bevor

Fast genau vor einem Jahr machte die Meldung die Runde, dass Apple eine der signifikantesten für das iPhone 15 Pro geplanten Hardware-Änderungen über Bord geworfen hat. In den Monaten zuvor war sich die Gerüchteküche darin einig, dass nicht nur der Stummschalter durch die neue Aktionstaste ersetzt werden soll, sondern auch die Lautstärketasten und die Seitentaste durch berührungsempfindliche, mit kapazitiven Sensoren ausgestattete Tasten ersetzt werden sollen. Die Rede war damals von ungelösten Problemen bei der technischen Umsetzung des Vorhabens.

Vibrationen statt mechanischer Tasten

Mit dem für Herbst erwarteten iPhone 16 will Apple nun offenbar einen neuen Anlauf in dieser Richtung starten. Branchenquellen zufolge hat Apple den Zulieferer ASE Holdings mit der Fertigung von größeren Stückzahlen von speziellen Bauteilen beauftragt. Trotz der enormen Menge der Module, die benötigt wird, um die vorhandenen physischen Tasten des iPhone zu ersetzen, soll ASE Apples Exklusivpartner bei diesem Auftrag sein. ASE bereite sich bereits darauf vor, vom dritten Quartal dieses Jahres an die von Apple benötigten Stückzahlen zu liefern.

Neue Tasten robuster und vielseitiger

Der Wechsel auf die sogenannten „Solid-State-Tasten“ ist Teil von Apples Bestreben, die Anzahl der mechanischen Bauteile im iPhone zu reduzieren – offenbar ist deren Fehleranfälligkeit nennenswert höher als die der neuen Module. Wie wir bei der programmierbaren Aktionstaste gesehen haben, gehen mit der Einführung kapazitiver Module aber auch neue Möglichkeiten einher. Für ein besseres Benutzererlebnis sind solche berührungsempfindlichen Tasten mit Vibrationsmotoren ausgestattet, die bei der Betätigung ein spürbares Feedback liefern können.

Nachdem Apple bereits im vergangenen Jahr die Aktionstaste anstelle des klassischen Stummschalters eingeführt hat, steht für dieses Jahr zudem die Frage an, ob die Geräte nicht komplett auf kapazitive Tasten umgestellt werden, sondern zudem auch die zuletzt wieder verstärkt durch die Gerüchteküche geisternde Fototaste erhalten werden.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Neuerungen zumindest teilweise zunächst nur für die Pro-Modelle des iPhone 16 eingeführt werden und die Standardmodelle mit zeitlichem Versatz folgen. Wir kennen diese Art der „Premium-Trennung“ ja bereits von Funktionen wie eben der Aktionstaste oder auch der Dynamic Island schon aus den vergangenen Jahren.