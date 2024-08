iPhone 16: Die Farben der neuen Standard- und Pro-Modelle

So wie es aussieht, kennen wir jetzt die Gehäusefarben, die Apple für die diesjährigen iPhone-Modelle vorgesehen hat. Sonny Dickson hat seine guten Beziehungen zu den asiatischen Produktionspartnern von Apple bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Jetzt liefert uns Dickson Bilder, die sowohl die Standardmodelle des iPhone 16 als auch die Varianten des iPhone 16 Pro zeigt.

Das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus kommen demnach neben den Standardvarianten in Schwarz und Weiß in gedeckten Blau-, Grün- und Rosa-Farbtönen. Der Gerüchteküche zufolge bleibt es auch bei den diesjährigen iPhone-Modellen dabei, dass Apple die in der Regel als „Weiß“ wahrgenommene Gehäusefarbe aufgrund ihres leichten Farbstichs als „Blau“ vermarktet.

Bei den Modellen iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max werden die Gehäusefarben „Titan Natur“, „Titan Weiß“ und „Titan Schwarz“ wohl erhalten bleiben. Das Modell „Titan Blau“ soll jedoch durch die Variante „Titan Rosé“ ersetzt werden. Ausgerechnet diese neue und damit interessanteste Option ist auf Dicksons Bildern leider nicht zu sehen.

Bereits im April haben erste Bilder, die die verschiedenen Modelle der iPhone-16-Gerätefamilie zeigen, die Runde gemacht..

Rück-Kameras neu angeordnet

Neben den neuen Farben zeigen die Bilder der beiden Standardmodelle vor allem auch die für das iPhone 16 erwarteten Änderungen bei der Anordnung der Kameras. Schon seit mehreren Monaten gilt als gesichert, dass diese nicht mehr diagonal in einem quadratischen „Kamerabuckel“, sondern künftig senkrecht untereinander platziert sind.

Die Kameras beim hellblauen iPhone 15

Diese Änderung hat den einfachen Grund, dass man künftig auch mit den Standardmodellen des iPhone räumliche Videos für die Apple-Brille Vision Pro aufnehmen können wird. Hierfür wird vorausgesetzt, dass die beiden Kameraobjektive direkt nebeneinander liegen, wenn man die Kamera im Querformat hält.

Als voraussichtlichen Termin für Apples iPhone-Event 2024 haben wir derzeit den 10. September im Kalender stehen.