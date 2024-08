Wenn App-Updates nicht laden ist vielleicht der Internetanbieter schuld

Bereits seit dem vergangenen Wochenende laufen hier immer wieder Berichte von Lesern ein, die keine Updates aus dem App Store laden können oder bei denen die Nutzung des App Store mit teilweise extremen Wartezeiten verbunden ist. Eine generelle Störung ist nicht bekannt, allerdings könnte es sich hier um einen Fehler handeln, der auf einzelne Internetanbieter beschränkt ist und auch in der Vergangenheit schon hier und da für Probleme gesorgt hat.

Offenbar tritt der Fehler beim Zugriff auf den App Store ausschließlich in WLAN-Netzen auf. Dies lässt die betroffenen Nutzer erstmal an ein Problem bei der Konfiguration ihrer heimischen Netzwerke glauben. Lasst hier aber besser erstmal die Finger weg. Denn zumindest, wenn ihr zuvor keine Einstellungen verändert habt, ist es unwahrscheinlich, dass sich euer eigenes Netzwerk plötzlich nicht mehr mit Apple verträgt.

Versucht, den Fehler einzugrenzen

Ein vielversprechender Ansatz ist dagegen, einen Fehler im Zusammenhang mit dem Internetanbieter auszuschließen. Prüft also, ob die App-Updates tatsächlich nur dann nicht funktionieren, wenn ihr zuhause und mit eurem WLAN-Netz verbunden seid. Für die Gegenprobe könnt ihr die WLAN-Funktion auf dem iPhone deaktivieren und über das Mobilfunknetz ins Internet gehen. Alternativ dazu könnt ihr auch im WLAN von Nachbarn oder Freunden testen, die einen anderen Internetanbieter als ihr selbst verwenden.

Wenn sich der Fehler auf euren Anbieter begrenzen lässt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Kommunikation zwischen dessen Servern und Apple zu Problemen kommt. Vor zwei Jahren konnten Nutzer von 1&1 beispielsweise aus einem solchen Grund nicht auf Apple Music zugreifen.

Abhilfe kann hier schaffen, wenn ihr statt der Standard-DNS-Server des Anbieters (das ist sowas wie ein Wegweiser im Internet) eine öffentliche Alternative wie etwa Google DNS verwendet. Die Option zur Änderung findet sich in der Regel in den Einstellungen des Internet-Routers. Zudem dürfte es kein Fehler sein, wenn ihr euch mit den wie oben beschrieben gesammelten Erkenntnissen mit dem Support eures Internetanbieters in Verbindung setzt.