MagentaMobil-Upgrade: Jetzt doppeltes Datenvolumen bei der Telekom

Bei der Telekom sind von heute an die neuen MagentaMobil-Tarife gültig. Mobilfunkkunden des Anbieters dürften sich über eine Verdoppelung des in den Tarifen enthaltenen Datenvolumens freuen. Zudem hat die Telekom ihr Angebot auch um einen neuen Basistarif erweitert.

Die neu ergänzte Tarifoption trägt ihrer Funktion entsprechend den Namen „MagentaMobil Basic“ und wird mit 5 Gigabyte Datenvolumen zum Monatspreis von 24,95 Euro angeboten.

Bis zu 80 GB pro Monat

In den bereits zuvor schon bestehenden Tarifstufen verdoppelt sich das enthaltene Datenvolumen von heute an. Der zu einem Monatspreis von 39,95 Euro erhältliche Tarif „MagentaMobil S“ beinhaltet fortan 20 statt bislang 10 Gigabyte Datenvolumen pro Monat. Mit dem Tarif „MagentaMobil M“ kann man zum Monatspreis von 49,95 Euro jetzt 40 Gigabyte Daten pro Monat verbrauchen und in der Tarifstufe „MagentaMobil L“ bekommt man für 59,95 Euro monatliche Gebühren jetzt 80 anstatt bislang 40 Gigabyte Inklusivdaten.

Darüber hinaus bietet die Telekom auch weiterhin ihren Unlimited-Tarif „MagentaMobil XL“ an. Das hier enthaltene unbegrenzte Datenvolumen lässt sich schlecht verdoppeln, daher sollen Nutzer des für monatlich 84,95 Euro angebotenen Tarifs auf ihren Auslandsreisen von zusätzlichen Funktionen profitieren. Hier stehen jetzt jeden Monat 5 Gigabyte Datenvolumen für die Verwendung in den Ländergruppen 2 und 3 zur Verfügung. Damit ist eine fast vollständige internationale Abdeckung gegeben, im Detail sind die Telekom-Ländergruppen hier erklärt.

Die Neuerungen gelten nicht nur für neu abgeschlossene MagentaMobil-Verträge. Bestandskunden der Telekom dürften sich von diesem Monat an ebenfalls über eine automatische Verdoppelung ihres Datenvolumens freuen.

„Mobile Happy Hour“ für Kombi-Pakete

Neben den überarbeiteten MagentaMobil-Tarifen führt die Telekom von heute an auch eine sogenannte „Mobile Happy Hour“ für MagentaEins-Kunden ein.

Wer zusätzlich zu einem Mobilfunkvertrag zwischen MagentaMobil Basic und MagentaMobil M auch einen MagentaZuhause- oder Glasfasertarif nutzt, kann täglich eine Stunde lang mit unbegrenztem Datenvolumen surfen. Telekom-Kunden, die zusätzlich auch MagentaTV nutzen, erhalten pro Tag sogar zwei „Mobile Happy Hour“-Stunden. Die Zeiten müssen allerdings vom Kunden vorab bestimmt und über die MeinMagenta-App festgelegt werden.