Apple-Event am Dienstag: Kamera-Upgrade als größtes Highlight

Zur Vorstellung der nächsten iPhone-Generation am kommenden Dienstag erwarten die meisten Apple-Beobachter wieder solide Hausmannskost und wenig Überraschungen.

iPhone 15 und Apple Watch Series 9

Neben der neuen iPhone-15-Familie wird eine aktualisierte Apple Watch und zudem eine überarbeitete Apple Watch Ultra erwartet. Große Veränderungen an Design und Hardware dürfte sich Apple hier jedoch für das nächste oder gar übernächste Jahr aufheben, wenn die Apple Watch ihr zehnjähriges Jubiläum erlebt und dann eine ebenso signifikante Überarbeitung erfahren dürfte, wie das iPhone zu seinem zehnten Geburtstag. Ihr erinnert euch: Apple begeisterte uns ein Jahr nach dem iPhone 7 mit der Präsentation des iPhone X.

In Sachen iPhone scheinen die Eckdaten der neuen Geräte-Generation bereits weitgehend festzustehen. Die Gerüchteküche ist sich sicher: Auch in diesem Jahr starten vier Geräte in den Verkauf. Sowohl beim Regulären Modell als auch bei den Pro-Geräten wird Apple von Lightning auf USB-C wechseln. Eine konfigurierbare Action-Taste ersetzt den mechanischen Stummschalter. Und wie in jedem Jahr wird Apple auch 2023 eine neue Auswahl zurückhaltender Gerätefarben präsentieren.

Ein „One More Thing“ gilt beim Apple-Event am kommenden Dienstag als ausgeschlossen – erst recht nach der Vorstellung der Datenbrille Apple Vision Pro Anfang Juni.

iPhone 15 Pro Max mit Periskop-Kamera

Entsprechend gehört die Bühne wohl ausschließlich den neuen Pro-Modellen der neuen iPhone-Generation, die nach Einschätzung der Marktbeobachter von TrendForce mit ihrem runderneuerten Kamerasystem beeindrucken werden.

Das neue Kamerasystem, mutmaßt TrendForce, wird am Dienstag zum „Star der Show“ und könnte eines der kaufentscheidenden Merkmale des neuen Gerätes werden. Vor allem das iPhone 15 Pro Max, das in diesem Jahr als einziges auf eine neue Periskop-Objektivmodul setzten und so einen optischen Zoom anbieten soll, hat das Zeug zum unangefochtenen Smartphone-Highlight des Jahres.

In sechs Tagen sind wir schlauer.