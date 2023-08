iPhone 15 voraussichtlich ab 22. September im Handel

Letzte Woche hat sich schon angedeutet, dass Apples iPhone-Event auch in diesem Jahr in der zweiten September-Woche stattfinden wird – fragt sich nur, ob Apple den eigentlich standesgemäßen Dienstag oder wie im vergangenen Jahr den Mittwoch für die Ankündigung des iPhone 15 auswählt. Der weitere Ablaufplan dürfte dann aber mehr oder weniger fix sein.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman lässt Abonnenten seines Newsletters wissen, dass man ihm gegenüber den 22. September als Datum für den Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle genannt hat. Dies sollte allerdings kaum noch jemand überraschen, sondern eher als Bestätigung dafür hingenommen werden, dass wir das iPhone 15 tatsächlich schon in fünf Wochen zu Gesicht bekommen.

Apple wird beim Marktstart der neuen iPhone-Modelle auch in diesem Jahr auf das bewährte Schema setzen, dem zufolge die Vorbestellungen für die neuen Geräte vom Freitag nach deren Ankündigung an, also ab dem 15. September möglich sind, und die Geräte eine Woche darauf am 22. September dann bei den Kunden aufschlagen sowie dann zeitgleich auch in den Apple-Ladengeschäften und bei ausgewählten Vertriebspartnern erhältlich sind.

Bilder: Verkaufsstart des iPhone 14 in New York und Paris (Apple)

iPhone 15 soll Verkaufszahlen ankurbeln

Auf die Verkaufszahlen der neuen Geräte über die ersten Monate hinweg dürfen wir besonders gespannt sein. Tim Cook musste bei der Bekanntgabe der Wirtschaftszahlen für das dritte Quartal im aktuellen Apple-Geschäftsjahr eingestehen, dass die iPhone-Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um gut zwei Prozent nachgelassen haben. Noch vor einem Jahr konnte Apple auch an dieser Stelle noch von Wachstum berichten, ungeachtet der Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt im Jahr bereits viele Kunden auf die neuen iPhone-Modelle warten und die Anschaffung eines neuen Telefons nach Möglichkeit zurückstellen.

Apple gibt sich jedenfalls überzeugt davon, dass es nach der Vorstellung des iPhone 15 mit den iPhone-Verkaufszahlen wieder nach oben geht. Das Apple-Management hat sich bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen in der vergangenen Woche diesbezüglich sehr zuversichtlich gezeigt. Allerdings rechnet das Unternehmen beim Mac und beim iPad mit deutlichen Einbußen gegenüber dem Vorjahresquartal und zudem weiterhin mit Problemen mit Blick auf die internationalen Währungskurse.