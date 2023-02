iPhone 15: Ein USB-C-Port mit eingeschränkten Kapazitäten

So könnte es sein, dass der Insektenstich-Erhitzer heat_it auch zukünftig in zwei Versionen zu zwei unterschiedlichen Preisen angeboten wird. Mit dem Unterschied, dass die iPhone-Ausgabe dann keinen Lighning-Stecker mehr besitzt sondern ebenfalls einen USB-C-Stecker, der jedoch nur dann problemlos am iPhone funktioniert, wenn für das Privileg auch bezahlt wurde.

Als einer der Hauptgründe, warum Apple so lang am Lightning-Anschluss festgehalten hat und das iPhone erst jetzt auf USB-C umstellt, wo die Europäische Union den Universalanschluss zum alternativlosen EU-Standard gemacht hat, gilt das MFi-Programm des Konzerns.

Mit dem Debüt der nächsten iPhone-Generation wird Apple auch beim iPhone 15 umsetzen, was beim iPad schon vor einigen Jahren in Angriff genommen wurde und den Ladeport vom hauseigenen Lightning- auf den branchenübergreifenden USB-C-Standard umstellen.

